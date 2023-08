Osramoćenom princu nema povratka na staro: 'Neće doći do promjene u njegovom statusu'

Iako su mu članovi kraljevske obitelji javno iskazali podršku, Princ Andrew (63), najdraži sin pokojne kraljice Elizabete II., ostao je bez ikakvih službenih dužnosti ili prihoda nakon što je u veljači 2022. platio višemilijunsku nagodbu žrtvi trgovine ljudima iza kojeg stoji Jeffrey Epstein, Virginiji Giuffre (39).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vojvoda od Yorka navodno se suočava s doživotnom zabranom povratka na javne kraljevske dužnosti. Zbog upletenosti u skandale oko Jeffreya Epsteina, morao je napustiti svoju ulogu.

Foto: Stephen Lock

Prošlog vikenda se kraljevska obitelj odlučila prisjetiti kraljice Elizabete II., čija se prva godišnjica smrti obilježava 8. rujna. Kao mjesto okupljanja simbolično su odabrali Balmoral, mjesto gdje je kraljica provela svoje posljednje dane.

Foto: Toby Melville/PRESS ASSOCIATION

Povodom toga princ i princeza od Walesa su mu se pridružili u automobilu dok su se vozili u crkvu na imanju Balmoral, ali izvori kažu da to nije znak da će uskoro biti vraćen kao radni dio obitelji.

- Kralj je apsolutno odlučan da ne može biti povratka na javne dužnosti za vojvodu od Yorka. Uvijek je bio jasan da je usprkos tome što je vojvoda jako voljen član obitelji, to ne znači da će doći do promjene u stavu kada je u pitanju njegov kraljevski status - rekao je blizak izvor za The Daily Telegraph.

Foto: Profimedia/Pool

Angažirao je nekoliko osoba visokog profila kako bi lobirali u njegovo ime za povratak njegovog prijašnjeg statusa te navodno je imao nekoliko privatnih sastanaka s bratom, kraljem Charlesom (74).

No od toga svega ništa nije rodilo plodom i princ Andrew ne može javno nastupati kao član kraljevske obitelji.

On i bivša supruga Sarah Ferguson (63) žive u svojoj kući Royal Lodge u blizini dvorca Windsor, dok se ona oporavlja od nedavne operacije raka dojke.