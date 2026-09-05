Ostavila košarku i uzela gitaru, a danas svira Europom: 'Možda nikad ne bih izišla iz sobe...'

Mirjam Vukašin, publici poznatija kao Miriiam, posljednjih je godina izgradila jedno od zanimljivijih imena domaće indie scene. Od prvih pjesama s akustičnom gitarom stigla je do dva albuma, nagrade Rock&Off i nastupa izvan Hrvatske, a njezin spoj indie popa, folka, americane i retro estetike pronašao je publiku i daleko od domaćih klubova. Iza nje je i europska turneja koja ju je odvela kroz Austriju, Njemačku, Luksemburg, Francusku i Belgiju, dok je albumom Alright dodatno učvrstila svoj prepoznatljiv autorski i vizualni potpis. Ipak, njezin put prema glazbi nije bio sasvim očekivan. Prije gitare velik dio njezina života zauzimala je košarka, a važnu ulogu u glazbenom odrastanju imalo je i razdoblje provedeno u Londonu.

Uskoro je čeka još jedan važan nastup. Miriiam u rujnu dolazi u Šibenik na SHIP, festival i konferenciju koja na jednom mjestu okuplja izvođače, publiku i predstavnike europske glazbene industrije. Uoči šibenskog nastupa razgovarali smo s njom o životu na europskoj turneji, tremi pred domaćom publikom, odnosu Mirjam i Miriiam, obitelji, životu izvan pozornice te o tome kamo bi je glazba mogla odvesti nakon SHIP-a. Osvrnula se na košarku te je komentirala bi li Miriiam kakvu danas poznajemo uopće postojala da nije ostavila taj sport.

- Vjerojatno bi, samo možda u nekom drugom obliku. Ta je štafeta, s lopte na gitaru, prebačena samo figurativno. Naprosto mi se prestankom sa svakodnevnim treninzima otvorio ogroman vremenski prostor koji sam mogla ispuniti nekim novim medijem, u ovom slučaju, gitarom. Ali pisala sam i skladala, snimala filmove i crtala stripove otkad znam za sebe - priča nam glazbenica. Otkrila je i kada je prvi put pomislila da bi mogla napraviti ozbiljnu karijeru od glazbe.

Foto: Marina Uzelac

- U početku sam mislila da ću, jednom kad konačno objavim svoju prvu snimljenu pjesmu uz spot, odmah ozbiljno zakoračiti u glazbeni svijet i šoubiznis. Bila sam tad vrlo mlada, šarmantno naivna i nedovoljno upoznata s pravilima igre koju postavlja glazbena industrija. Ali što se može očekivati od tinejdžerice koja odrasta uz YouTube i gleda samo uspješne i, u najmanju ruku, ušminkane priče svjetskih, mainstream i indie, glazbenika? Sad mi je jasno da za ozbiljniju i ekonomski održivu glazbenu karijeru treba mnogo više – kompromisa, odricanja, strpljenja, paralelnih poslova i motanja kablova. Mislim da ću u toj borbi doživotno ostati zarobljena. Nisam normalna - priznaje Miriiam. Kaže kako je još uvijek nervoznija pred stotinjak ljudi u Zagrebu, nego pred stotinjak ljudi u recimo Njemačkoj.

- Teže je nekako svirati pred manjom i poznatom publikom. Postanem presvjesna svakog lica. Veća publika pretvori se u jednu cjelinu i energiju pa puno lakše zaplovim. Ali sve je zapravo stvar vježbe - komentira nam pjevačica. Priznaje kako "romantika" europske turneje traje koliko traje i koncert.

- To je jedno nenormalno lijepo i često izvantjelesno iskustvo. Najteža su ostala 23 sata u danu - ispričala je. Miriiam sudjeluje u svim elementima svoga glazbenog izričaja. Kaže kako ju to neopisivo zabavlja, ali joj daje i prostor da upotpuni svoj identitet. Ističe kako je Miriiam ona te ne postoji nikakav veo tajne za onoga koji sluša i gleda. Smisao za humor i optimizam su za nju kvalitete koje iznimno cijeni u ljudima. U jednoj od svojih pjesama je već naslovom rekla "Mom Knows Best", a komentirala je kako njezini roditelji gledaju na glazbu koju radi.

Foto: Marina Uzelac

- Naslov je, naravno, ironičan. Ali šalu na stranu, njoj su (i mom tati) sve moje pjesme uglavnom izvrsne. Sad nekako shvaćam da je njihova, ali i podrška svih bliskih mi ljudi, jedan od ključnih čimbenika koji me i dalje drži. Moji su valjda od početka shvaćali da mi samo treba jaka potpora. U suprotnom vjerojatno nikad ne bih ni izišla iz svoje sobe - iskrena je glazbenica. U rujnu stiže na SHIP u Šibeniku, a kaže kako si ne želi nabijati veliki pritisak ili očekivanja.

- Samo želim da bend i ja uživamo u svirci. Ako je nama dobro, publika će lako pokupiti pozitivnu vibru - istaknula je. 9. SHIP je istodobno festival i velika konferencija glazbene industrije, pa u publici nisu samo fanovi nego i bookeri, agenti, promotori i drugi ljudi koji izvođaču mogu otvoriti vrata prema inozemstvu. Miriiam je otkrila gdje bi posebno voljela da je upravo takvi susreti odvedu.

- Live on KEXP i NPR Tiny Desk, njih religiozno pratim. A od festivala… hmm, Mudri brk u Jelsi - zaključila je. Za kraj je otkrila i kako izgleda njezin idealan potpuno običan dan u kojem nitko ništa ne traži od nje.

- Penzionerski - kava, gledanje kroz prozor, knjiga, šetnja, slušanje glazbe, dobar film - komentirala je.