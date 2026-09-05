Obavijesti

Show

Komentari 1
INTERVJU ZA 24SATA

Ostavila košarku i uzela gitaru, a danas svira Europom: 'Možda nikad ne bih izišla iz sobe...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Ostavila košarku i uzela gitaru, a danas svira Europom: 'Možda nikad ne bih izišla iz sobe...'
3
Foto: Marina Uzelac
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Glazbenica Miriiam u rujnu stiže u Šibenik, a prije nastupa razgovarali smo s njom o europskoj turneji, tremi, glazbenoj industriji i planovima za budućnost.

Admiral

Mirjam Vukašin, publici poznatija kao Miriiam, posljednjih je godina izgradila jedno od zanimljivijih imena domaće indie scene. Od prvih pjesama s akustičnom gitarom stigla je do dva albuma, nagrade Rock&Off i nastupa izvan Hrvatske, a njezin spoj indie popa, folka, americane i retro estetike pronašao je publiku i daleko od domaćih klubova. Iza nje je i europska turneja koja ju je odvela kroz Austriju, Njemačku, Luksemburg, Francusku i Belgiju, dok je albumom Alright dodatno učvrstila svoj prepoznatljiv autorski i vizualni potpis. Ipak, njezin put prema glazbi nije bio sasvim očekivan. Prije gitare velik dio njezina života zauzimala je košarka, a važnu ulogu u glazbenom odrastanju imalo je i razdoblje provedeno u Londonu.

REGRUPIRANJE NA SHIP-U Svemirko uskače na lineup, a u Šibenik se vraća i Kevin Cole
Svemirko uskače na lineup, a u Šibenik se vraća i Kevin Cole

Uskoro je čeka još jedan važan nastup. Miriiam u rujnu dolazi u Šibenik na SHIP, festival i konferenciju koja na jednom mjestu okuplja izvođače, publiku i predstavnike europske glazbene industrije. Uoči šibenskog nastupa razgovarali smo s njom o životu na europskoj turneji, tremi pred domaćom publikom, odnosu Mirjam i Miriiam, obitelji, životu izvan pozornice te o tome kamo bi je glazba mogla odvesti nakon SHIP-a. Osvrnula se na košarku te je komentirala bi li Miriiam kakvu danas poznajemo uopće postojala da nije ostavila taj sport.

- Vjerojatno bi, samo možda u nekom drugom obliku. Ta je štafeta, s lopte na gitaru, prebačena samo figurativno. Naprosto mi se prestankom sa svakodnevnim treninzima otvorio ogroman vremenski prostor koji sam mogla ispuniti nekim novim medijem, u ovom slučaju, gitarom. Ali pisala sam i skladala, snimala filmove i crtala stripove otkad znam za sebe - priča nam glazbenica. Otkrila je i kada je prvi put pomislila da bi mogla napraviti ozbiljnu karijeru od glazbe. 

Foto: Marina Uzelac

- U početku sam mislila da ću, jednom kad konačno objavim svoju prvu snimljenu pjesmu uz spot, odmah ozbiljno zakoračiti u glazbeni svijet i šoubiznis. Bila sam tad vrlo mlada, šarmantno naivna i nedovoljno upoznata s pravilima igre koju postavlja glazbena industrija. Ali što se može očekivati od tinejdžerice koja odrasta uz YouTube i gleda samo uspješne i, u najmanju ruku, ušminkane priče svjetskih, mainstream i indie, glazbenika? Sad mi je jasno da za ozbiljniju i ekonomski održivu glazbenu karijeru treba mnogo više – kompromisa, odricanja, strpljenja, paralelnih poslova i motanja kablova. Mislim da ću u toj borbi doživotno ostati zarobljena. Nisam normalna - priznaje Miriiam. Kaže kako je još uvijek nervoznija pred stotinjak ljudi u Zagrebu, nego pred stotinjak ljudi u recimo Njemačkoj.

- Teže je nekako svirati pred manjom i poznatom publikom. Postanem presvjesna svakog lica. Veća publika pretvori se u jednu cjelinu i energiju pa puno lakše zaplovim. Ali sve je zapravo stvar vježbe - komentira nam pjevačica. Priznaje kako "romantika" europske turneje traje koliko traje i koncert. 

- To je jedno nenormalno lijepo i često izvantjelesno iskustvo. Najteža su ostala 23 sata u danu - ispričala je. Miriiam sudjeluje u svim elementima svoga glazbenog izričaja. Kaže kako ju to neopisivo zabavlja, ali joj daje i prostor da upotpuni svoj identitet. Ističe kako je Miriiam ona te ne postoji nikakav veo tajne za onoga koji sluša i gleda. Smisao za humor i optimizam su za nju kvalitete koje iznimno cijeni u ljudima. U jednoj od svojih pjesama je već naslovom rekla "Mom Knows Best", a komentirala je kako njezini roditelji gledaju na glazbu koju radi.

Foto: Marina Uzelac

- Naslov je, naravno, ironičan. Ali šalu na stranu, njoj su (i mom tati) sve moje pjesme uglavnom izvrsne. Sad nekako shvaćam da je njihova, ali i podrška svih bliskih mi ljudi, jedan od ključnih čimbenika koji me i dalje drži. Moji su valjda od početka shvaćali da mi samo treba jaka potpora. U suprotnom vjerojatno nikad ne bih ni izišla iz svoje sobe - iskrena je glazbenica. U rujnu stiže na SHIP u Šibeniku, a kaže kako si ne želi nabijati veliki pritisak ili očekivanja.

- Samo želim da bend i ja uživamo u svirci. Ako je nama dobro, publika će lako pokupiti pozitivnu vibru - istaknula je. 9.    SHIP je istodobno festival i velika konferencija glazbene industrije, pa u publici nisu samo fanovi nego i bookeri, agenti, promotori i drugi ljudi koji izvođaču mogu otvoriti vrata prema inozemstvu. Miriiam je otkrila gdje bi posebno voljela da je upravo takvi susreti odvedu.

- Live on KEXP i NPR Tiny Desk, njih religiozno pratim. A od festivala… hmm, Mudri brk u Jelsi  - zaključila je. Za kraj je otkrila i kako izgleda njezin idealan potpuno običan dan u kojem nitko ništa ne traži od nje.

- Penzionerski - kava, gledanje kroz prozor, knjiga, šetnja, slušanje glazbe, dobar film - komentirala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Svjetska pijanistica: "U srcu sam uvijek ostala Hrvatica, iako sam odrasla u Njemačkoj"
INTERVJU ZA 24SATA

Svjetska pijanistica: "U srcu sam uvijek ostala Hrvatica, iako sam odrasla u Njemačkoj"

Pijanistica svjetskog ugleda Ana-Marija Markovina u razgovoru za 24sata pričala je o novom albumu, životu između Varaždina i Kölna, koncertima u najpoznatijim dvoranama i umjetnosti koja mijenja ljude.
FOTO Pogledajte kako je bilo na prvoj večeri Splitskog festivala
Prokurative zapjevale Runjićeve hitove

FOTO Pogledajte kako je bilo na prvoj večeri Splitskog festivala

Splitski festival počeo je u petak navečer programom posvećenim Zdenku Runjiću, autoru čije su pjesme obilježile dalmatinsku glazbu. Na Prokurativama su njegove skladbe izveli Marko Tolja, Natali Dizdar, Ivana Starčević i Maja Posavec uz Jazz orkestar HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera. Festival se nastavlja u subotu praizvedbom dalmatinskog jukebox mjuzikla 'Galeb i ja' u režiji Ivana Lea Leme. Mjuzikl je nastao na pjesmama čije su stihove pisali Tomislav Zuppa, Jakša Fiamengo i Momčilo Popadić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026