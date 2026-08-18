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REGRUPIRANJE NA SHIP-U

Svemirko uskače na lineup, a u Šibenik se vraća i Kevin Cole

Piše 24sata,
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Svemirko uskače na lineup, a u Šibenik se vraća i Kevin Cole
Foto: promo
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Osam pozornica, pedeset izvođača, stotinjak govornika i samo četiri dana za uhvatiti što se novog i važnog događa na regionalnoj i europskoj glazbenoj sceni.

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Do četvrtog izdanja SHIP-a ostalo je manje od mjesec dana, a uoči objave pune festivalske satnice stižu i posljednje promjene programa. Nastupe su morali otkazati Turkish Kebap, Easy Freak i Eva B. Csonka, a na njihova mjesta dolaze Svemirko, TRAMM Trio i Hét Hat Club.

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Svemirko domaćoj publici ne treba posebno predstavljati. Nakon gotovo deset godina, tri albuma i niza rasprodanih koncerata od Ljubljane do Skoplja, projekt Marka Vukovića svojim je prepoznatljivim retro-synth-popom zauzeo mjesto među najtraženijim imenima regionalne indie scene. Na podugačkom popisu njihovih koncertnih stanica dosad je nedostajao SHIP. Srećom, to se mijenja već ovog rujna.

Iz Azerbajdžana na SHIP stiže i TRAMM Trio s projektom „Conflict of Generations“, pričom o dvijema generacijama glazbenika koje su oblikovala sasvim različita vremena. Rahman Mammadli još je iza Željezne zavjese tradicionalni mugham prenio na električnu gitaru, dok njegov sin Tural pripada generaciji odrasloj u neovisnom Azerbajdžanu, otvorenoj globalnim glazbenim utjecajima. Zajedno s Elnurom Aliyevim u Šibenik donose istu tradiciju ispričanu iz različitih generacijskih perspektiva.

Iz Mađarske stiže Hét Hat Club, međunarodni kolektiv nastao prije desetak godina susretom putujućih uličnih glazbenika. Od europskih ulica stigli su do pozornica Sjeverne, Srednje i Južne Amerike, usput skupljajući utjecaje koje danas miješaju s mađarskom i karpatsko-balkanskom glazbenom tradicijom. Svoj su zvuk nazvali gyp-hopom, maneletonom i turbo folk jazzom, a pjesme izvode na čak pet jezika.

OTKRIVENO PRVIH 17 IMENA Glazbena plovidba koja se ne propušta: Pogledajte tko sve sa SHIP-om u rujnu stiže u Šibenik
Glazbena plovidba koja se ne propušta: Pogledajte tko sve sa SHIP-om u rujnu stiže u Šibenik

Ova tri nova imena posljednji su dodatak glazbenom programu koji od 10. do 13. rujna donosi i par festivalskih rariteta zbog kojih se isplati sjesti u auto i krenuti put Šibenika. Među njima je „Potopi ovaj brod“, ekskluzivni IDEM-ov koncert na brodu za svega 100 ljudi, a na SHIP se vraća i legendarni Kevin Cole s KEXP-a, koji će publici predstaviti jedno sasvim posebno vinilno izdanje nastalo u suradnji s Uredom za izvoz glazbe Hrvatska/We Move Music Croatia.

Festivalska satnica stiže uskoro, a do tada je najvažnije osigurati svoje mjesto na SHIP-u. Jednodnevne, festivalske, Pro-pass i ulaznice za ekskluzivni IDEM-ov koncert dostupne su u sustavu Entrio.

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