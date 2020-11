Ostavila nepokretnog zaručnika zbog ljubavnika pa 'bacila oko' na zaštitara: 'Nemoralna si...'

I dok se Jovica borio za život, medicinska sestra izmjenjivala je nježnosti s poduzetnikom Alenom Hadrovićem. Priznala je kako su se 'rodile' emocije, a brzo su pali i prvi poljupci i zagrljaji

<p>Situacija u reality showu 'Zadruga' mijenja se iz minute u minutu. Doslovno. Priče koje 'drže' show su uglavnom one u kojima se spominju preljubi, a medicinska sestra <strong>Maja Marković</strong> (22) trenutno je u centru pažnje zbog svog ponašanja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U središtu skandala nije se našla zbog dobrih vokalnih sposobnosti već zbog preljuba o kojem bruji cijeli Balkan. Naime, prije ulaska Maja je imala zaručnika <strong>Jovicu Putnikovića</strong> koji je nedavno nastradao u teškoj prometnoj nesreći. </p><p>I dok se Jovica borio za život, medicinska sestra izmjenjivala je nježnosti s poduzetnikom <strong>Alenom Hadrovićem</strong>. Priznala je kako su se 'rodile' emocije, a brzo su pali i prvi poljupci i zagrljaji. </p><p>Par je nedavno 'uplovio' u vezu ne razmišljajući o Majinom zaručniku koji je i dalje nepokretan. No nije dugo trebalo da se novopečeni par nađe u problemu.</p><p>Naime, izgleda kako je Maja 'bacila oko' na još jednog muškarca, a ovaj put je riječ o zaštitaru koji svakodnevno čuva Zadrugare. </p><p>- Kako je dobar. Pogledaj mu oči - komentirala je Maja. Voditelj Zadruge otkrio je kako se medicinskoj sestri sviđa zaštitar iako je Maja demantirala njegove tvrdnje. </p><p>- On se sviđa Ivani, a ne meni. Zaljubljena sam u Alena, a drugom muškarcu sam samo komentirala oči - pravdala se vidno uzrujana Maja. No niti cimeri niti publika nisu povjerovala u njezine riječi. Većina se složila kako Maja jednostavno ne može biti samo s jednim muškarcem. </p>