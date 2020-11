Svađali se, spavali s drugima, a sad je u zajedničkom WC-u pala 'romantična' pomirdba uz puse

<p>U reality "Zadruga" su ušli kao par, držeći se za ruke, sigurni kako će sve biti divno i krasno. Idemo po malo avanture i zabave, govorili su na ulasku, zaklinjući se u svoju vječnu ljubav.</p><p>Ali veza Zagrepčanina <strong>Frana Pujasa </strong>(22) i Varaždinke <strong>Paule Hublin</strong> (22) nije potrajala. Dobro, ljudi prekidaju svaki dan, pogotovo mlađi, reći ćete. Ali njihov prekid je bio, pa 'ajmo to nazvati "spektakularan". Posvađali su se, izvrijeđali, bilo je tu suza, a onda su krenuli svaki na svoju stranu, tj. na svoje strane.</p><p>Jer nedugo nakon prekida ušli su u nove ljubavne avanture. Bivši maneken Fran, koji je priznao kako je tukao djevojke, spetljao se u kući s još tri dame, uključujući <strong>Minu Vrbaški</strong>, koja je otvoreno priznala da se bavila prostitucijom. Ali onda je Paula otišla korak dalje.</p><p>Pokeraški je "podignula ulog". Dok se Fran valjao po krevetu s tko zna kojom srpskom starletom, ona je zavela manekena <strong>Tomu Panića,</strong> koji je netom prije ulaska u show postao otac. Njegova partnerica <strong>Nadežda Biljić</strong> tad nam je ispričala kako joj zbog cijele situacije pati zdravlje i da ne može vjerovati kakvu joj je sramotu Toma priredio pred milijunskim auditorijem. </p><p>- Ne želim ga natrag - rekla nam je tad, a zavodnica Hublin kasnije se "sprdala" s povrijeđenom Nadeždom poručujući joj preko televizije da nema više što tražiti s Tomom...</p><p>Cijelo to promiskuitetno i, u najmanju ruku, "neprikladno" ponašanje ostavilo je najviše traga na voljenima Frana i Paule. Njezin otac priznao je da njezina majka ne može ni gledati show, da ne prepoznaje svoje dijete, da nisu tako odgajali, dok je Franova majka jednom prilikom za srpske medije poručila kako nije dobro i da njezinu sinu treba pomoć. </p><p>I onda totalni preokret. Romantični susret u WC-u. Suze, poljupci, pomirba. Fran i Paula nisu mogli skinuti ruke jedno s drugog. Nešto je u zraku, je li to ljubav?</p>