Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije

Kad je riječ o Halidu Bešliću (71), omiljenom glasu regije i čovjeku čije pjesme generacije znaju napamet, svaka vijest o njegovu zdravlju budi emocije. Tako je bilo i ovoga puta. Čim se pročulo da se liječi u Sarajevu, na odjelu onkologije, obožavatelji su se odmah zabrinuli.

No ubrzo se na njegovu Instagram profilu pojavila objava koja je mnoge dirnula i umirila. Objavljen je video s prizorima Sarajeva, uz Halidovu pjesmu 'Godino vrela'. Posebno je odjeknuo stih: 'Čekat ću te'.

Njegov dugogodišnji menadžer Nedim Srnja ovih je dana umirio javnost.

- Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se osjeća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantirati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije točno - rekao je za Klix.ba.

Na današnji dan rođen je Halid Bešlić, najpoznatiji bosanski pjevač narodne glazbe | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Zbog liječenja su otkazani svi nastupi koji su bili planirani ovih dana, kako bi pjevač imao mir i izbjegao dodatni stres. Ipak, jedan veliki datum ostaje, koncert u zagrebačkoj Areni u prosincu.

Koncert Halida Bešlića u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, pjevač je i ranije imao zdravstvenih problema. Ugrađena su mu dva stenta, a već dugo živi i s dijabetesom. No obožavatelji vjeruju da će i ovoga puta izaći kao pobjednik.