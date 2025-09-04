Obavijesti

Show

Komentari 1
FANOVI VJERUJU U POBJEDU

Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
3
Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Na Instagramu je objavljen video Sarajeva uz Halidovu pjesmu Godino vrela, a stih 'Čekat ću te…' posebno je raznježio obožavatelje

Kad je riječ o Halidu Bešliću (71), omiljenom glasu regije i čovjeku čije pjesme generacije znaju napamet, svaka vijest o njegovu zdravlju budi emocije. Tako je bilo i ovoga puta. Čim se pročulo da se liječi u Sarajevu, na odjelu onkologije, obožavatelji su se odmah zabrinuli.

DEMANTIRAJU GLASINE Halid Bešlić nastavlja liječenje: 'Prebačen je na onkologiju...'
Halid Bešlić nastavlja liječenje: 'Prebačen je na onkologiju...'

No ubrzo se na njegovu Instagram profilu pojavila objava koja je mnoge dirnula i umirila. Objavljen je video s prizorima Sarajeva, uz Halidovu pjesmu 'Godino vrela'. Posebno je odjeknuo stih: 'Čekat ću te'.

Njegov dugogodišnji menadžer Nedim Srnja ovih je dana umirio javnost.

- Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se osjeća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantirati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije točno - rekao je za Klix.ba.

Na današnji dan rođen je Halid Bešlić, najpoznatiji bosanski pjevač narodne glazbe
Na današnji dan rođen je Halid Bešlić, najpoznatiji bosanski pjevač narodne glazbe | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Zbog liječenja su otkazani svi nastupi koji su bili planirani ovih dana, kako bi pjevač imao mir i izbjegao dodatni stres. Ipak, jedan veliki datum ostaje, koncert u zagrebačkoj Areni u prosincu.

Koncert Halida Bešlića u Areni Zagreb
Koncert Halida Bešlića u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, pjevač je i ranije imao zdravstvenih problema. Ugrađena su mu dva stenta, a već dugo živi i s dijabetesom. No obožavatelji vjeruju da će i ovoga puta izaći kao pobjednik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Cijela Hrvatska znala je za suze Doris Pinčić: Glumica i omiljena voditeljca slavi 37. rođendan
POPULARNA ZADRANKA

Cijela Hrvatska znala je za suze Doris Pinčić: Glumica i omiljena voditeljca slavi 37. rođendan

Rođena Zadranka ime je dobila po pjevačici Doris Dragović na prijedlog oca Marija. Proslavila se u 'Larinu izboru' autorice Jelene Veljače, a serija se prikazivala u čak 41 zemlji. Često je plakala pa je postala meme
FOTO Od modne piste do mirnog života u Virovitici: Ovako se mijenjala Aleksandra Grdić...
POVUKLA SE IZ JAVNOSTI

FOTO Od modne piste do mirnog života u Virovitici: Ovako se mijenjala Aleksandra Grdić...

Aleksandra Grdić (44), bivša manekenka i Miss Hrvatske, nekad je redovito punila modne piste i naslovnice. Bila je svuda - na revijama, u medijima, na eventima. No u jednom trenutku potpuno se povukla iz javnosti i okrenula mirnijem životu... Danas slavi 44. rođendan, a povodom toga ponovno je privukla pažnju javnosti
FOTO Dame, gdje su vam gaćice nestale? Njihove haljine otkrile su (skoro) sve! Pogledajte ih...
IZDANJA O KOJIMA SVI PRIČAJU

FOTO Dame, gdje su vam gaćice nestale? Njihove haljine otkrile su (skoro) sve! Pogledajte ih...

U svijetu slavnih, moda je često moćan alat izražavanja, a crveni tepih savršena pozornica za odvažne modne izbore. Poznate dame nerijetko su pomicale granice prihvatljivog, noseći haljine koje su više otkrivale nego skrivale, a dobar dio ih je na crveni tepih zaboravio obući gaćice...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025