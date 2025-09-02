Obavijesti

DEMANTIRAJU GLASINE

Halid Bešlić nastavlja liječenje: 'Prebačen je na onkologiju...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Halid Bešlić nastavlja liječenje: 'Prebačen je na onkologiju...'
Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Halid Bešlić se liječi na onkološkoj klinici, osjeća se bolje, demantirane su glasine o otkazivanju organa!

Halid Bešlić se i dalje nalazi na liječenju, potvrdio je njegov menadžer Nedim Srnja za portal Klix.ba. Naime, popularni pjevač je samo promijenio kliniku u kojoj se liječi. Srnja kaže kako se Bešlić osjeća puno bolje.

- Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se osjeća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantirati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije točno - kazao je Nedim.

SVI UZ LEGENDARNOG PJEVAČA Kruži snimka podrške dok je Halid Bešlić u bolnici: Ovo su stihovi koji su rasplakali regiju
Kruži snimka podrške dok je Halid Bešlić u bolnici: Ovo su stihovi koji su rasplakali regiju

Legenda narodne muzike Halid Bešlić primljen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, nakon što je nedavno otkazao svoj nastup na Sajmu šljive u Gradačcu. Pjevač je prethodno bio smješten na odjelu za nefrologiju.

Podsjetimo, turistička zajednica grada Gradačca objavila je kako je njegov koncert najavljen za srijedu, 27. kolovoza, otkazan zbog "zdravstvenih razloga s kojima se suočava naša velika muzička zvijezda".

