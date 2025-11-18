Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'

Josip Šimić - Jaro, otac HRT-ove voditeljice Dnevnika, Marte Šimić Mrzlečki, sve je iznenadio neobičnim potezom. Naime, ovaj 'dravski Tarzan', kako ga zovu, odlučio je zajedno s prijateljem Ivanom Arapincem krenuti na put prema Gradu Heroju povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtve Vukovara i Škabrnje, i to veslajući na SUP-u.

Prijatelji su na put krenuli u petak od Križničkog mosta, s obale rijeke Drave, a cilj im je bio u Vukovar doći do danas, kada se održava mimohod. U razgovoru za ICV, Šimić je otkrio kako mu je ova ideje uopće sinula te kako su se pripremali za ovaj naporan pothvat.

'Ideja o svojevrsnom surfanju do Vukovara po Dravi i Dunavu došla je spontano jer sam htio na svoj način odati počast žrtvama Vukovara, ali i svim braniteljima. Ivan je prihvatio moj poziv tako da mi neće biti dosadno samom surfati po Dravi i Dunavu', objasnio je Jaro.

Pripreme za put su ovi prijatelji odradili rekreativnim veslanjem, a Šimić je za priznao i kako postoji doza zabrinutosti: 'Pripreme smo odradili koliko smo mogli, rekreativnim veslanjem. Par sati dnevno se može izdržati, pogotovo kad znamo da će biti vremena za odmor. Naravno da postoji doza zabrinutosti, no svatko je zabrinut kad ide u nešto neizvjesno. Prije 40 godina ne bih uopće razmišljao o tome, ali godine nose svoje. Ipak, nadam se da će ovo biti poticaj i starijima i mlađima'.

Ovaj samouki kipar koji svoja djela izrađuje od drva izvučenog iz Dunava, blizu je 80-ih godina života, a unatoč svojoj dobi tvrdi kako se ne boji prepreka koje bi na ovom putu mogao naići, budući da dobro poznaje Dunav i Dravu, rijeke po kojima će ploviti. Objasnio je i kako će tijekom avanture imati i punktove za odmor te da im je najvažnije da na vrijeme stignu u Grad Heroj.

Tijekom ovog oko 220 kilometara dugog pothvata s obala dviju rijeke pratit će ih i logistička potpora, a Šimić, koji je već od ranije poznat po svom neobičnom načinu života, ima i veliku podršku lokalnog stanovništva.