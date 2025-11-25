Obavijesti

NA RATNOJ NOZI

Otac i sin Vukas u 'Divljim pčelama' su u groznom odnosu, a iza kulisa potpuna suprotnost
Foto: Nova Tv

Iako na ekranu gledamo sukobe, iza seta vlada sasvim drugačija atmosfera. Glumci funkcioniraju opušteno i skladno. Ta dobra energija često se odrazi i na samu seriju

I dok se u seriji Divlje pčele otac i sin Vukas jedva pogledaju bez da frcaju iskre, stvarnost je sasvim drukčija. Na setu nema ni traga napetostima –Ivan Barišić i Alan Blažević, koji u hit-drami glume zavađeni dvojac, izvan kamera funkcioniraju kao odličan tim.

Foto: Nova Tv

Nedavno su surađivali na RTL-ovoj Movember kampanji, u kojoj su im se pridružili Matija Kačan i Antonio Scarpa. Četvorka je snimila video koji je u samo nekoliko sati osvojio društvene mreže.

- Ovo je top, svaka čast! Dečki su ovo baš fino odradili - poručila je jedna gledateljica.

Komentari su se nastavili nizati – „Fenomenalno“, „Ne možeš prestati gledati“, „Odlični ste!“ – publika je jednoglasno oduševljena kampanjom koja na pristupačan način progovara o važnosti ranih pregleda i muškom zdravlju.

Sama kampanja nosi jasnu poruku: „Muško zdravlje nije šala. Razgovaraj. Pregledaj se. Živi duže.“ Glumci su otkrili kako im je posebno drago što su mogli biti dio projekta koji ima stvarnu društvenu težinu.

HIT SERIJA Drama u 'Divljim pčelama': Vukasova sestra opet u Vrilu
Drama u 'Divljim pčelama': Vukasova sestra opet u Vrilu

No dok iza kulisa vlada kolegijalnost i smijeh, u fiktivnom Vrilu situacija je daleko dramatičnija. Nikola Vukas, u seriji, raskrstio je s obitelji zbog ljubavi prema Cviti, pa je napustio i obiteljski dom i privilegije koje prezime nosi. Kaos tek počinje – teta Rajka priprema iznenađenja, Mirjana pati zbog sinovog odlaska, a Ante joj pokušava biti oslonac.

Foto: Nova Tv

Što će biti dalje?
Ne propustite nove epizode Divljih pčela, od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u!

