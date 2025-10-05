'Otac me držao u naručju. Četnik mu je rekao da me baci u rijeku. Ostavio mi je ovaj privjesak'

Njemačka kriminalistička serija 'Tatort', koja se emitira od 1970-ih godina, u večerašnjoj epizodi bavi se zaboravljenim slučajevima. Ekipi serije, koja se emitira ove nedjelje na kanalu ARD, pridružio se i Edin Hasanović (33), najpoznatiji po ulozi u ratnoj drami 'Na zapadu ništa novo' koja je osvojila četiri Oscara. Kako piše njemački Bild, Hasanović dobro zna što su to zaboravljeni slučajevi jer je njegova životna priča obilježena tragedijom koja nikad nije razriješena.

Edin Hasanović (lijevo) i Melika Foroutan glavne su zvijezde serije 'Tatort' (na fotografiji s redateljem Stefanom Schallerom) |

Hasanović se rodio u Zvorniku u BiH u travnju 1992., u trenucima kada je počinjao krvavi rat. Kako je opisivao na svojim društvenim mrežama. Pripadnici Vojske Republike Srpske su tada u nepoznatom pravcu odveli oko 700 muškaraca sa zvorničkog područja, a za posmrtnim ostacima više od 200 njih se još uvijek traga ili se vode kao nestali. Među njima su Edinov otac Senad i dva strica.

- Nema groba. Nema mira. Sve je manje nade. Nešto se u meni još bori protiv toga da u potpunosti nestane. Nada ustupa mjesto bespomoćnom očaju. Umoran sam. Zašto bih sad dobio poziv koji sam čekao cijeli život? - objavio je Edin 2023. na Instagramu.

- Traže li ih još uvijek? Kako da znam? Poznaje li netko nekoga? Iz Bosne poručuju da ljudi koji rade za na toj potrazi jednostavno ne žele ostati nezaposleni i zato skrivaju kosti. Je li to istina? Došlo je vrijeme da preko društvenih mreža pokušam saznati traže li se uopće posmrtni ostaci mog oca i zašto to traje desetljećima - naveo je glumac dalje.

Babo moj - tako mi zovemo oca, riječ koju nikad nisam mogao izgovoriti - nije se mogao ni oprostiti od nas. Nosio me je u rukama. Četnik mu je dao izbor da bebu baci u rijeku ili da je preda ženi. 'Čuvaj ga dobro', kazao je. Zatim, posljednji pogled između mame i tate - ne znajući da će biti posljednji. Ukrcan je na kamion. Moja nana je na ovaj dan izgubila tri sina. Nikad više nije čula ništa o njima - ispričao je u nastavku objave.

Foto: privatna arhiva

- Ovaj privjesak ostao mi je od onog kojeg uvijek nosim sa sobom. Ugravirano 'volim te'. Kao da je znao koliko će mi snage dati s ovim do kraja života - zaključio je Hasanović.