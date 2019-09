Otimanje: Daniel ljubi Jackovu djevojku, a Tanja ga vuče sebi

Došlo je vrijeme da farmeri i farmerica upoznaju svoje ''zlatne djevojke'', odnosno ''zlatnog dečka'', one koji su po mišljenju produkcije idealni kandidati upravo za njih, no oni se, kako im je i napomenula voditeljica Marijana Batinić, s tom odlukom uopće ne moraju složiti. Prva prilika za upoznavanje bili su zajednički ''spojevi na slijepo'', tijekom kojih su farmeri i kandidati odvojeni pregradom, mogu slobodno razgovarati, no ne mogu vidjeti jedno drugo.

Prvi je na redu bio Jack.

- Nemam fantazije o tome da će doći Angelina Jolie - rekao je, ali priznao da je uzbuđen. S druge strane ''zida'' ubrzo mu se pridružila Vlatka Santo, 36-godišnjakinja iz Daruvara.

- Što se tiče zlatne djevojke, mislim da baš i nije tako zlatna - komentirala je Ana, dodavši kako smatra da nema konkurenciju.

Foto: RTL

Vlatka je već na početku zamijetila Jackov duboki glas, dok je on po njezinu govoru odmah primijetio da je – iz Slavonije.

- Prava Slavonka plave kose, vidiš odmah da je prava žena - komentirao je Jack nakon što je skinuo povez i konačno je upoznao.

- Mislim da se nije svidjela Jacku - komentirala je Ana svoju ''suparnicu''.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sljedeći je na redu bio šarmer Daniel kojeg je čekala njegova 23-godišnja ''zlatna djevojka'', Maja Rajković iz Levanjske Varoši. I dok se Maja zbog treme pomalo mučila s engleskim, Tanja nije mogla sakriti svoje ljubomorne poglede. Maju je zanimalo što bi Danielovi roditelji mislili o njoj kad bi doznali da ima dijete.

- Oni ne uzdržavaju tvoje dijete. Jedini komu to treba biti važno sam ja - odgovorio je mladi farmer.

- Pročitao sam tvoje pismo i znam tko si, ali želim te vidjeti - dodao je nestrpljivo pa prije vremena krenuo prema kandidatkinji ne bi li je što prije vidio. ''Ubit ćeš me'', kroz smijeh je dodala Maja kad je sjela pokraj ljubomorne Tanje.

Foto: RTL

Dosad šutljiva Darinka bila je spremna upoznati svog ''zlatnog dečka'', 45-godišnjeg Ivu Obrezu iz Pule. Odmah ga je obasula pitanjima, a najviše ju je šokiralo što Ivo još uvijek živi s roditeljima.

Sljedeći je na redu bio Srećko. Njegova ''zlatna djevojka'' bila je 27-godišnja Antonija Beščec s Vira. I dok je Srećko bio jako zadovoljan smjerom kojim je tekao razgovor, njegove ostale dame nisu dijelile isto mišljenje.

- Žena je govorila ono što Srećko želi čuti i on je nasjeo na to, ne krivim ga - komentirala je Marijana Črlenec.

Foto: RTL

Posljednji je za stol sjeo Domino, a preko puta zida smjestila se 58-godišnja Splićanka Nives Pogorelić. ''Jeste li lijepa žena?'', bilo je jedno od prvih Dominovih pitanja, na što je Nives odgovorila da se drži za lijepu ženu. I dok se hvalila da jako voli pričati, farmera je zanimalo može li i ''mučati'', što je nasmijalo sve okupljene.

A najbolji način za bolje upoznavanje bio je još jedan ludi tulum, no neki su ostali razočarani. Jackova zlatna djevojka Vlatka požalila se da ju Jack tijekom čitavog tuluma nije baš doživio, a i Nives je zamjerila Dominu što se nije družio s njom pa se osjetila zapostavljenom: ''Nisam osjetila da mu u bilo kojem smislu išta znači, da se uopće trudi''.

Nestašni Daniel osamio se s Majom, kojoj je ipak bilo prerano za poljupce: ''Smatram da se ipak moram malo bolje upoznati s osobom prije nego što prijeđemo na malo intimnije stvari''. Mladi Ekvadorac nije časio ni časa pa se ubrzo nakon razgovara s Majom našao u društvu Jackove Ane.

- Što se mene tiče, sve su djevojke ovdje za sve. Tko uzme, njegovo - kazao je farmer.

- To je bilo spontano. On je sjedio i vidjela sam da bih možda trebala napraviti nešto da se opusti i da se zabavi - komentirala je Ana.

Senzualan zajednički ples doveo je do novih vrućih poljubaca, a sve je promatrala Tanja koja je u jednom trenutku prišla i počela odvlačiti Daniela. I dok je Jack priznao da mu poljupci ne smetaju, Tanja je smatrala da je Daniel prišao Ani isključivo zato što ga je ona ranije odbila i želio ju je učiniti ljubomornom.

Foto: RTL

Ni Srećkove dame nisu bile zadovoljne situacijom. Cijelu je večer Kanađanin proveo s Antonijom, a samo nekoliko sati nakon upoznavanja pao je i prvi poljubac.

- Kliknuo sam s Antonijom, bez sumnje - komentirao je farmer.

Foto: RTL

Jutro nakon tuluma uslijedilo je zbrajanje dojmova. Nives je i dalje bila ljutita zbog Dominova ponašanja, baš kao i Srećkove djevojke, a Daniel i Tanja izgladili su odnose i noć su proveli zajedno. Pred farmerima je najteža odluka dosad – moraju odabrati tri farmera koji odlaze na njihova imanja. Kod Darinke u Čile odlaze Darko Bračko, Pepo Cvitković i ''zlatni dečko'' Ivo Obreza. Daniel u Ekvador vodi ''zlatnu'' Maju Rajković, koju želi još bolje upoznati, Ivanu Ćulum te Tanju Šustić.

Jackove odabrane dame su Ana Radoš, Karolina Grubić i Tina Merčep, dok ''zlatna djevojka'' Vlatka Santo nažalost ostaje bez karte do Australije. Ni Dominova ''zlatna djevojka'' na kraju nije imala sreće jer u Berlin putuju Sonja Hrvoj, Barbara Gregurić i Gordana Horvat. Za Kanadu svoje kofere pakiraju ''zlatna'' Antonija Beščec, Marijana Črlenec i Martina Serdar.