'Otišao je liječniku. Mislio je da ima bronhitis. Otkrili su i rak...'

Oliver Dragojević lovio je ribu 20 minuta prije nastupa. Odlazio je doma, stizao valjda samo oprati ruke i potom odraditi koncert besprijekorno. I, naravno, nikad nije kasnio, rekla nam je to Nikolina Oreb Pučić (43) iz Turističke zajednice Vela Luka na Korčuli.

Foto: Privatni album Turistička je zajednica s Općinom i udrugom Luško lito organizator Jazz festivala koji se tradicionalno održava u tom prekrasnome mjestu.

Ali dobri duh festivala je upravo Oliver Dragojević. Ljudi tu ne dolaze zbog jazza, nego zbog njega. Festival je zamišljen tako da prvu i drugu večer nastupaju inozemni autori, obično prilično skupi. Obično je treću večer Oliver s prijateljima dupkom punio prostor. Nikad nije uzeo ni kune za nastup, nikad. A nisu ni njegovi gosti, Gibonni i Stjepan Hauser.

Foto: Privatni album

Oliver je često naručivao pojačala iz Slo venije koja koristi na svojim koncetima i svojim novcem plaćao prijevoz da bi kvaliteta bila bolja. Sam je platio i pet, šest dana boravka Antonija Serrana u hotelu. Kliknuo je s tim usnim harmonikašem koji je svirao s Pacom de Luciom i za filmove Quentina Taranti na. I njegov je prvi instrument bila usna harmonika.

'Cijeli sam koncert proplakala, toliko je bio dirljiv taj mediteranski štih'

Oliver je svirao klavir i pjevao, a Serrano je improvizirao u jazz maniri na usnoj harmonici.

- Cijeli sam koncert proplakala, toliko je bio dirljiv taj mediteranski štih koji su postigli zajedno. Kasnije su svirali skupa u Lisinskom i u Areni, ali tu u Veloj Luci na Jazz festivalu su se prvi put dotakli. Silno se trudio zadržati festival, a svjetska imena i domaći glazbenici dolazili su tu zbog njega. Oliver je jazzer u duši - govori nam Nikolina te dodaje da mu je Stevie Wonder jedan od najdražih glazbenika.

Vela Luka mu je bila utočište: Tu nije bio zvijezda

Ona dobro poznaje Dragojevića, kojeg opisuje nevjerojatno dragim, skromnim, samozatajnim i pristupačnim. Kaže da je znao po pet puta na dan proći kraj turističkog ureda jer bi ga ukućani poslali u dućan, a njemu to nije bilo teško, iako u kući ima mlađih od njega.

Vela Luka oduvijek mu je bila utočište jer na Korčuli nije bio zvijezda. Nisu ga zaustavljali po ulici, šetao je uokolo u papučama i mogao je živjeti mirno i uživati u svakodnevnim stvarima. Ne zna se što se zapravo dogodilo ili se samo šala pretvorila u vic, ali priča se da su ga dvije domaće turistice srele dok je teglio vreću maslina na leđima. Jedna je rekla: “Gle, Oliver”, a druga joj je spustila: “Je, baš bi on nosio vreće uokolo”. On je, pak, šutke nastavio svojim putem.

'Ulovio bi ribu. Uzeo bi koliko mu treba, a ostatak bi vratio u more...'

- Nakon par đireva do dućana otišao bi na ribe. Vječno je bio sav prekriven lustrama, ribljim ljuskama! Ali to je čovjek koji ulovi ribu, uzme koliko mu treba taj dan, a ostatak vrati u more. Oduvijek je poštovao more za razliku od nekih ribara koji izlovljavaju dok ide. On je tu rođen, tu se dobro osjeća i sve bi napravio za svoju Velu Luku - priča nam Oreb Pušić.

Emotivan nastup u ljeto 2017. i onda - otkriće bolesti

Oliverov nastup u ljeto 2017. bio je zaista emotivan. Bilo je to 11. izdanje festivala, a šesto u Veloj Luci.

- Tog jutra od raka pluća umro je glazbenik i Oliverov prijatelj Remi Kazinoti. Oliver je nastupao na festivalu, ali bio je slomljen. Dan prije dobio je visoku temperaturu, borio se s glasom i sa suzama cijeli koncert. Ali ga je održao. I izvodio je sve pjesme koje mu je aranžirao Kazinoti, hvatajući dah i zaustavljajući suze. Pitao me nakon toga kako je bilo, rekla sam mu da je bilo okej. Znao je što to znači. Rekao mi je da mu je to bio jedan od najtežih dana u životu. Ujutro je zbog zdravlja otišao liječniku misleći da ima bronhitis. Imao ga je, ali je rendgenska snimka pokazala da i on ima rak pluća. Bila mu je to prva pretraga, uslijedila je kemoterapija. Održao je još jedan humanitarni koncert za Odjel onkologije na kojem se liječio, a otad nije nastupao. U Velu Luku dolazio je između kemoterapija - kaže Nikolina.

Gibonni je krenuo graditi kuću u Veloj Luci, ali...

Velalučane je pogodila teška bolest omiljenog im sugrađanina. Gibonni je, kažu, krenuo graditi kuću u Veloj Luci upravo zbog Olivera, napravio je s njim album “Familija” koji se odnosi upravo na bliskost s Oliverom i njegovom toplom obitelji, ali nisu ga nijednom vidjeli u mjestu otkako se Oliver razbolio.

Foto: Privatni album

