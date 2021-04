Juan Joya Borja (65) bio je španjolski komičar i glumac. Nastupao je pod imenom El Risitas.

Umro je jučer, 28. travnja 2021. godine.

Njegov zarazni smijeh korišten u tisuće memeova, montiranih snimki i poveznica, živjet će vječno.

Pogledajte video i pokušajte se ne nasmijati

Kao dupin koji puši 20 cigareta dnevno

Juan Joya Borja rodio se u Sevilli 5. travnja 1956. Radio je mnoge poslove, od kuhanja, perača suđa do radnika na gradilištu. Prvi put na televiziji pojavio se 2000. godine u Jesus Quintero showu koji ga je kasnije proslavio.

Bio je poznat po britkom komentiranju raznih životnih situacija uz zarazan smijeh koji su neki opisali kao smijeh dupina koji puši 20 cigareta dnevno. Tako ga je opisao Gurdian i tako je dobio nadimak 'El Risitas' (gospodin Cerekavi).

On priča, voditelj plače od smijeha

Glumio je u filmu iz 2005. godine Torrente 3: El protector, pojavio se u mnogim reklamama, ali ništa ga nije proslavilo kao nastup u Jesus Quintero showu 2007. Dio u kojem opisuje anedgotu iz vremena kad je radio kao perač suđa.

Način na koji to opisuje, ma to niti jedna riječ to ne može dočarati, zapravo, bio bi grijeh to uopće pokušati opisati pa ćemo samo reći o čemu je pričao. Voditelju je objašnjavao kako je kao perač suđa jedanput ostavio sve na obali da ispere more.

Kad se ujutro vratio po suđe, nije ga bilo. Odnijela ga je plima. Monolog je svako malo prekidao urbebesno zaraznim smijehom.

Pred kraj prošle godine završio je u bolnici u Sevilli. Imao je problema s krvnim žilama. Morali su mu amputirati nogu. U podne 28. travnja 2021. stanje mu se pogoršalo. Prevezli su ga u bolnicu gdje je umro isti dan poslijepodne.

Nezaboravni meme s MacBookom bez USB-a

Milijun pregleda prije memeova, to je kao danas 100 milijuna

Originalni video njegova nastupa iz tog showa završio je na YouTubeu 25. lipnja 2007. godine i imao je preko milijun pregleda. I to prije nego je uopće postao viralan, prije nego su počeli raditi njegove memeove i kompilacije.

Područja u kojima su koristili video kao parodiju bila su raznolika, od politike, društva, sporta, gejminga...

Jedan od najgledanijih memeova bio je 2015. godine kad je lansiran MacBook. Titlovi su razgovor dvojice injženjera povodom lansiranja MacBooka i reakcija Tima Cooka, izvršnog direktora Applea na to da MacBook nema dodatne USB portove.

- Dođi po prototip. Ajde, Tim Cook dolazi vidjeti što smo napravili - priča jedan injženjer.

Ulazi Tim Cook u sobu. Kosa mu je bila raščupana. Predaju mu laptop. Bez USB portova.

I tu slijedi onaj smijeh koji je teško prepričati.

Pogledajte video: A USB?