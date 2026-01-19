Otišao je posljednji car visoke mode. Valentino je strast za modu stekao još u djetinjstvu

Svijet mode oprostio se od jednog od svojih posljednjih velikana. Slavni talijanski dizajner Valentino Garavani preminuo je u 93. godini u svom domu u Rimu, okružen najmilijima, potvrdila je njegova zaklada. Odlaskom Valentina, poznatog po svom prvom imenu koje je postalo sinonim za bezvremensku eleganciju i raskoš, završena je jedna velika era visoke mode. Njegova karijera, duga gotovo pet desetljeća, bila je posvećena jednoj, kako je sam govorio, jednostavnoj misiji: učiniti žene lijepima.

San o odijevanju filmskih diva

Valentino Clemente Ludovico Garavani rođen je 11. svibnja 1932. u Vogheri, malom gradu južno od Milana. Iako nije potjecao iz svijeta glamura - njegov otac bio je vlasnik tvrtke za električne potrepštine - njegova majka dala mu je ime po zvijezdi nijemog filma Rudolphu Valentinu, nesvjesno predodredivši njegov put. Strast prema modi otkrio je još kao dječak, prateći stariju sestru u kino u poslijeratnoj Italiji. Filmovi su bili njegov prozor u svijet snova.

Foto: Mario Anzuoni

Posebno ga je opčinio holivudski mjuzikl "Ziegfeld Girl" iz 1941. godine s Judy Garland, Hedy Lamarr i Lanom Turner. Ljepota glumica na velikom platnu zauvijek je oblikovala njegovu estetiku.

​- Sanjao bih o prelijepim ženama, izuzetno sofisticiranim, našminkanim, s prekrasnim nakitom i haljinama. Mislim da sam od tada odlučio da želim biti modni dizajner - prisjetio se Garavani u jednoj monografiji.

Sa samo 17 godina uvjerio je roditelje da ga puste u Pariz, gdje se upisao na prestižnu školu Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne. Tamo je brusio zanat kod majstora poput Jeana Dessèsa i Guya Larochea, prije nego što se 1959. vratio u Italiju kako bi u Rimu otvorio vlastitu modnu kuću.

Sudbonosni susret i rođenje "Valentino crvene"

Iako je u početku teško pronalazio klijente, prekretnica se dogodila 1960. godine kada je u jednom kafiću na Via Venetu, epicentru Fellinijeva "Slatkog života", upoznao Giancarla Giammettija. Mladi student arhitekture postao je njegov životni i poslovni partner, preuzevši poslovnu stranu carstva i omogućivši Valentinu da se u potpunosti posveti kreativnosti. Giammetti je prepoznao da Valentinove fluidne, raskošne i ženstvene kreacije, ukrašene mašnama i volanima, nude svježinu u usporedbi s tada dominantnom arhitektonskom strogošću Diora i Balenciage.

Foto: Herwig Prammer

Njegov međunarodni proboj dogodio se 1962. godine na modnoj reviji u palači Pitti u Firenci. Svijet je tada upoznao i njegov zaštitni znak – specifičnu, jarku nijansu crvene boje koja je postala poznata kao "Valentino crvena". Ta boja, kako je jednom rekao, predstavlja "život, strast i ljubav te je lijek za tugu", a u svakoj njegovoj kolekciji nalazila se barem jedna haljina u toj nijansi.

Žene koje su obožavale Valentina

Valentino je postao omiljeni dizajner elita, od plemstva i princeza do holivudskih zvijezda. Njegove kreacije nosile su Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn i princeza Diana. Ipak, njegova najpoznatija klijentica bila je Jacqueline Kennedy. Nakon atentata na supruga, američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, godinu žalovanja provela je noseći isključivo njegove crno-bijele kreacije. Pet godina kasnije, za svoje vjenčanje s grčkim brodarom Aristotelom Onassisom, odabrala je legendarnu kratku vjenčanicu od čipke boje slonovače iz njegove slavne "Bijele kolekcije" iz 1968. godine.

Iako je bio imun na prolazne trendove poput grungea ili minimalizma devedesetih, intuitivno je razumio kako žene žele izgledati elegantno i seksi. To su prepoznale i generacije glumica na crvenom tepihu. Jedan od najupamćenijih trenutaka u povijesti Oscara dogodio se 2001. godine, kada je Julia Roberts primila nagradu za najbolju glumicu u starinskoj crnoj Valentino haljini iz kolekcije za 1992. godinu. Sam Valentino taj je trenutak nazvao vrhuncem svoje karijere.

Posljednji car visoke mode

Nadimci poput "Il Maestro", "Kralj visoke mode" i "Posljednji car" svjedočili su o njegovom statusu. Posljednji nadimak postao je i naslov Oscarom nominiranog dokumentarca iz 2008. koji je pratio pripreme za njegovu grandioznu proslavu 45. godišnjice karijere u Rimu, trodnevni spektakl koji je kulminirao revijom u blizini Vatikana.

Svoju tvrtku prodao je 1998. godine za otprilike 300 milijuna američkih dolara, a u siječnju 2008. predstavio je svoju posljednju haute couture kolekciju i otišao u mirovinu. U finalu revije, sve manekenke prošetale su pistom u identičnim haljinama – naravno, u Valentino crvenoj boji. I u mirovini je ostao aktivan, dizajnirajući kostime za balet i operu te je s Giammettijem osnovao zakladu posvećenu humanitarnom radu.