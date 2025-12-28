Obavijesti

POTEZ KOJI IZNENAĐUJE

Otkaz u timu Meghan i Harryja: Otišla im šefica komunikacija

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
5
Foto: MISC

Novi odlazak iz PR tima Meghan Markle i princa Harryja dolazi u nizu čestih promjena koje prate njihov rad otkako su se povukli iz kraljevskih dužnosti

U timu Meghan Markle i princa Harryja došlo je do novih promjena. Njihova direktorica komunikacija Meredith Maines napustila je tu poziciju nakon manje od godinu dana.

Njezin odlazak samo je nastavak čestih promjena u njihovom PR timu. Otkako su se povukli iz kraljevskih dužnosti i preselili u Sjedinjene Američke Države, velik broj ljudi zaduženih za odnose s javnošću prestao je raditi s njima, a Maines je već jedanaesta osoba na toj ili sličnoj funkciji koja je otišla.

Prema informacijama iz stranih medija, razlaz nije bio rezultat sukoba. Navodi se da je riječ o osobnoj odluci, a sama Maines suradnju s Meghan i Harryjem opisala je kao pozitivno i vrijedno iskustvo.

BLAGDANSKI DUH Rijetka obiteljska fotka: Harry i Meghan pozirali su s djecom
Rijetka obiteljska fotka: Harry i Meghan pozirali su s djecom

Odlazak je potvrdila i sama Maines u izjavi za Page Six: "Nakon godinu dana inspirativnog rada s princom Harryjem i Meghan, vojvodom i vojvotkinjom od Sussexa i Archewellom, nastavit ću novu priliku 2026. godine. Imam najveću zahvalnost i poštovanje prema paru i timu, te dobru koje čine u svijetu."

Uz to, par je prekinuo suradnju i s PR agencijom Method Communications, s kojom su radili sedam mjeseci. Dok ne pronađu trajnu zamjenu, komunikacijske poslove preuzet će Liam Maguire, koji već vodi komunikacije za Ujedinjeno Kraljevstvo i Europu.

