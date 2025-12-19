Rijetka obiteljska fotka: Harry i Meghan pozirali su s djecom

Meghan Markle je na društvenim mrežama objavila intimnu obiteljsku fotografiju na kojoj ona i Princ Harry poziraju zajedno sa svojom djecom, Archiejem i Lilibet.

Osim toga, ovaj par je posljednjih dana ponovo u centru pozornosti zbog vrlo neobične ideje kako prikupiti novac za svoju zakladu Archewell, navodi Daily Mail.

Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Par je na aukciji ponudio večeru s njima za one koji su spremni platiti 100.000 američkih dolara po osobi. Bivši vojvoda i vojvotkinja od Sussexa prestali su služiti u britanskoj kraljevskoj obitelji 2020. godine, pa više ne dobivaju novac iz kraljevske kase. Zato su se odlučili na ovaj način prikupljanja sredstava.

Zainteresirani koji plate ovu svotu dobit će priliku provesti večer u društvu para, a točna lokacija i detalji večere bit će dogovoreni naknadno. Sav prikupljeni novac namijenjen je humanitarnim projektima njihove zaklade Archewell.

Dok jedni ovu ideju vide kao dobru priliku za pomoć drugima, drugi smatraju da je cijena pretjerana i nedostupna većini ljudi. Rasprave na društvenim mrežama ne jenjavaju, a interes javnosti ne prestaje.

Foto: Colombia Vice Presidency/REUTERS

Iako takve humanitarne večere nisu potpuno nepoznata pojava u svijetu slavnih, mnoge je iznenadila visoka cijena ulaznica i to što se radi o osobama koje su prije bile članovi kraljevske obitelji.

Neki smatraju da je to dobar način da se prikupi donacija za dobru stvar, dok drugi kritiziraju ideju kao pretjerano komercijalnu.