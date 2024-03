Otkrili zašto princ William nije bio na snimci s princezom Kate

Princeza Kate Middleton (42) u petak je objavila video u kojem je otkrila da joj je dijagnosticiran rak. Video je snimila u dvorištu dvorca Windsor, a brojni su se zapitali zašto se na snimci nije pojavio njezin suprug, princ William (41).

Kako prenosi Cosmopolitan, razlog zašto princ nije bio u videu je taj što je Kate htjela sama poslati poruku javnosti. Ipak, u svojoj poruci je spomenula princa. 'Imati Williama uz mene je odličan izvor utjehe', rekla je tada.

Prijatelj supružnika je za The Times progovorio o osjećajima koje je princ William imao nakon što je saznao za dijagnozu te o njezinoj odluci da sve objavi javno. Istaknuo je da je William htio da sve ostane u privatnosti, ali je u potpunosti podržao Kate kod snimanja videa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:31 Princeza od Walesa otkrila da ima rak | Video: 24sata/REUTERS

- Napravila je to uz potpunu podršku i savjete. William je bio uključen u sve razgovore oko toga. Na svakoj razini je želio da Kate to nije trebala napraviti. Ali, to je bila njezina odluka, nije joj zamjerio i u potpunosti ju je podržao - rekao je izvor.

Foto: screenshot/reuters

Drugi je izvor za isti medij rekao da se William nije pojavio u videu jer je ona 'snažna žena'.

- Ovo je bila ona kao snažna žena, koja je podijelila snažnu poruku s nacijom. Nije trebala nikoga da sjedi pored nje - rekao je. Princeza je govor, kako kažu izvori, u potpunosti sama napisala.

Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

POGLEDAJTE VIDEO: