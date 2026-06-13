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DUPLO SLAVLJE

Britanija danas slavi rođendan kralja Charlesa, a on je rođen u studenom: Evo što se događa

Piše Zrinka Medak Radić,
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Britanija danas slavi rođendan kralja Charlesa, a on je rođen u studenom: Evo što se događa
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Foto: Chris J. Ratcliffe

Ova tradicija, poznata kao "Trooping the Colour", spektakularna je vojna parada koja ima duboke korijene u britanskoj povijesti, a razlog za dvostruko slavlje posve je praktične prirode

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Iako je britanski monarh, kralj Charles III., rođen 14. studenog, njegov se rođendan javno i uz veliku pompu slavi svake godine druge ili treće subote u lipnju. Ova tradicija, poznata kao "Trooping the Colour", spektakularna je vojna parada koja ima duboke korijene u britanskoj povijesti, a razlog za dvostruko slavlje posve je praktične prirode.

U svojoj srži, "Trooping the Colour" je prikaz vojne preciznosti, vještine i ceremonijalne raskoši u kojoj sudjeluje više od 1400 vojnika, 200 konja i 400 glazbenika iz pukovnija Odjela kućanstva (Household Division). Naziv ceremonije potječe iz vojne prakse s bojnog polja. Zastave pojedinih pukovnija, poznate kao "colours" (boje), služile su kao ključna točka okupljanja za vojnike usred kaosa bitke. Kako bi osigurali da svaki vojnik može prepoznati zastavu svoje jedinice, časnici bi je redovito nosili ("trooped") ispred postrojenih redova.

Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles on his official birthday in London
Foto: Chris J. Ratcliffe

Ova nekadašnja praktična vježba s vremenom je evoluirala u složenu ceremoniju. Današnji događaj uključuje procesiju kraljevske obitelji, koja se u kočijama ili na konjima kreće od Buckinghamske palače duž The Malla do Horse Guards Parade. Ondje monarh prima kraljevski pozdrav i vrši inspekciju trupa. Vrhunac je samo "trooping", kada se odabrana pukovnijska zastava polako nosi kroz redove vojnika uz glazbenu pratnju. Proslava završava povratkom kraljevske obitelji u palaču i njihovim tradicionalnim pojavljivanjem na balkonu, s kojeg promatraju impresivan prelet zrakoplova Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF).

Tradicija obilježavanja službenog rođendana monarha ljeti, neovisno o stvarnom datumu rođenja, datira još iz 1748. godine. Kralj George II., čiji je rođendan bio u studenom, suočio se s problemom nepredvidivog i često lošeg britanskog vremena koje nije bilo pogodno za veliku vojnu paradu na otvorenom. Rješenje je pronašao u spajanju svoje rođendanske proslave s već postojećom godišnjom vojnom vježbom "Trooping the Colour", koja se održavala u toplijim mjesecima.

Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles on his official birthday in London
Foto: Chris J. Ratcliffe

Ovaj se običaj ustalio i postao godišnji događaj za vrijeme vladavine kralja Georgea III. Kasniji monarsi s rođendanima izvan ljetnih mjeseci, poput Edwarda VII. (rođen u studenom) i kraljice Elizabete II. (rođena u travnju), nastavili su ovu praksu. Time se osiguralo da se parada, jedan od najvažnijih događaja u kraljevskom kalendaru, može održati uz veću vjerojatnost lijepog vremena. Tako kralj Charles III. svoj stvarni rođendan u studenom slavi privatno, dok je lipanjska parada rezervirana za javnu proslavu s narodom.

 *uz korištenje AI-ja
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