Otkriveno tko je bio uz Hayden Panettiere u trenutku smrti

Američka glumica Hayden Panettiere, najpoznatija po ulogama u serijama "Heroji" i "Nashville", preminula je u dobi od 36 godina. Policija je objavila prve detalje iz preliminarne istrage koji otkrivaju da su u trenutku njezine smrti u stanu u Greenvilleu u Južnoj Karolini bili njezin bivši dečko Brian Hickerson i njegov brat.

Zvijezda serije "Heroji" i franšize "Vrisak" preminula je u nedjelju, 16. kolovoza. Policija je pozvana na imanje, a Panettiere je proglašena mrtvom na mjestu događaja. Prema policijskom izvješću do kojeg je došao NBC, hitne službe zatekle su Briana Hickersona i njegovog brata Zacha. U izvješću stoji da je Zach bio "vrlo emotivan" dok su medicinski tehničari pokušavali pomoći Hayden.

Foto: AdMedia/SIPA

Navodi se da je i Brian Hickerson postao vidno potresen nakon što je proglašena mrtvom, nakon čega je policiji pokazao "vrećicu s lijekovima" za koje je rekao da ih je uzimala. Iako službeni uzrok smrti još nije objavljen i čeka se obdukcija, službenici u pozivu hitnoj pomoći raspravljali su o "predoziranju" i "srčanom zastoju".

"Po dolasku je pružena medicinska pomoć, no osoba, kasnije identificirana kao Hayden Panettiere, proglašena je mrtvom na mjestu događaja", stoji u priopćenju Policijske uprave Greenvillea.

"Slučaj istražuje Policijska uprava Greenvillea u suradnji s uredom mrtvozornika okruga Greenville. Preliminarna istraga nije ukazala na bilo kakve znakove kaznenog djela ili sumnjive okolnosti. Poziv hitnoj službi uputila je poznanica gospođice Panettiere."

Foto: AdMedia/SIPA

Veza između Panettiere i Briana Hickersona, koja je započela 2018. godine, bila je izuzetno turbulentna. Hickerson je više puta uhićen zbog fizičkog zlostavljanja glumice, a 2021. godine osuđen je na 45 dana zatvora i četiri godine uvjetne kazne nakon što nije osporio dvije optužbe za nanošenje tjelesnih ozljeda. Zanimljivo je da je samo tri dana prije njezine smrti sudac odbio Hickersonov zahtjev da se njegove osude za kazneno djelo smanje na prekršajne. Unatoč svemu, par je ostao u kontaktu, a Hickerson je bio prisutan i na komemoraciji za njezinog brata.

*uz korištenje AI-ja

