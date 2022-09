Otkriveno zašto princ Harry nije došao s Meghan kod kraljice u Balmoral: 'Ona nije dobrodošla'

Charles III. (73) tražio je od princa Harryja (37) da njegova supruga Meghan Markle (41) ne dolazi u dvorac Balmoral, gdje je na kraju preminula kraljica Elizabeta II.

POGLEDAJTE VIDEO:

Britanski mediji pišu da je Harry bio u Frogmoreu kad mu je Charles u telefonskom razgovoru rekao da ne dovodi Meghan sa sobom u Balmoral.

- Charles je rekao Harryju da nije ispravno ili prikladno da Meghan bude u Balmoralu u tim teškim trenucima. Naglašeno mu je da Kate ne ide i da bi se trebali zaista ograničiti na najužu obitelj. Charles je vrlo, vrlo jasno rekao da Meghan neće biti dobrodošla - kažu izvori za The Sun.

Charles je u svom prvom TV obraćanju s titulom kralja otkrio službene nove titule princa Williama (40) i Kate Middleton (40). Spomenuo je i svoju ljubav prema svom drugom sinu, princu Harryju i njegovoj supruzi Meghan Markle.

- Također želim izraziti svoju ljubav prema Harryju i Meghan dok nastavljaju graditi svoje živote u inozemstvu - rekao je Charles nakon što je priznao Williamovu titulu princa od Walesa. Njegove riječi mogle bi se protumačiti kao pokušaj pomirenja.

Harry i Meghan imali su napet odnos s kraljevskom obitelji otkako su odstupili s mjesta starijih članova kraljevske obitelji u siječnju 2020. Princ je tijekom intervjua s Oprom Winfrey (68) otkrio da je postojao trenutak kada mu je otac prestao odgovarati na pozive. Kad je voditeljica pitala zašto je Charles prestao odgovarati na njegove pozive, Harry je napravio dugu stanku.

- Jer sam tada uzeo stvar u svoje ruke. Morao sam to učiniti za svoju obitelj. To ni za koga nije iznenađenje, zaista je žalosno što je došlo do ove točke, ali morao sam nešto poduzeti, kako za svoje mentalno zdravlje, tako i za suprugu. A i za Archieja, jer sam mogao vidjeti kamo ovo vodi - rekao je tada Harry.

Najčitaniji članci