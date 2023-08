Otokar Levaj ostao bez uloge gospodina Fulira: 'Noge su mi se odsjekle, jako me to šokiralo'

Serija Dnevnik velikog Perice oduševila je gledatelje. Otokar Levaj (80) igrao je gospodina Fulira u seriji koju potpisuje Vinko Brešan. Kažemo igrao jer ga tamo više neće biti.

Šarmantnog zavodnika i jednog od omiljenih likova u domaćoj seriji nećemo moći gledati u novoj sezoni serije.

- Njegov lik je zaokružen i više nema unutarnje motivacije. Lakše bi bilo napraviti spin-off tog lika nego nastaviti njegovu radnju u toj seriji. Oto je super igrao tu ulogu i žao nam je što prestaje suradnja. - rekao nam je redatelj Vinko Brešan.

Lik Eugena Fulira svidio se gledateljima, ali za njega, kaže Brešan, nema budućnosti...

- Nemamo što raditi s njim. Nije se oženio za gospođu Šafranek i to je taj problem. On je sporedan lik koji je bio vezan za Anu Šafranek i Pericu. Sada je to sve konzumirano. Pokušali smo, ali ne ide...

- Noge su mi se odsjekle kada sam čuo da se moj lik ukida. Obavijestili su me da se iz dramaturških razloga on ukida i da ispada iz daljnjih kombinacija. Prije par mjeseci sam još uvijek bio u scenariju - rekao je Otokar Levaj za 24sata i objasnio kako mu je priopčeno da uloge više neće biti

- Ja sam na mail dobio par rečenica u kojima mi zahvaljuju na suradnji. Meni je bilo fantastičnu surađivati, ali eto, to je profesionalni razlog i pravo autora. Mene je šokiralo jer se tome nisam nadao - kazao je gospodin Levaj na cjelokupnu situaciju.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Serija je 2021. godine nagrađena Srcem Sarajeva, a sada je dogovoren nastavak suradnje i snimanje novih epizoda. Brešan je nedavno za 24sata izjavio kako scenarij nikada nije gotov. Novi nastavci se spominju u jesenskoj shemi 2024. godine.