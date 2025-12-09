Otto, Selma i Egon završili su u strest testu, a Krunoslav je oduševio žiri u 'MasterChefu'

Test kreativnosti u tjednu pomaknute gastronomije donio je puno rizika, ali i velike pomake u kuhanju kandidata. Barbara je kao vlasnica platinaste kartice imala moć odlučiti hoće li ostati sigurna na galeriji ili si zadati novi izazov. Odlučila je kuhati te je kao glavnu komponentu za sebe odabrala žele, a preostale tehnike raspodijelila ostalima.

Sferu je dodijelila Marku i Ottu, perlice Selmi, Antoniji i Endrini, dok su uz nju u zadatku sa želeom ostali Krunoslav i Egon.

Kandidati su u samo tri minute morali prikupiti namirnice, a zatim u 60 minuta osmisliti jelo s najmanje tri komponente, u kojima je jedna morala biti upravo tehnika koju su dobili. Mark je spojio pečenu krušku sferom od šljive, umakom od bijele čokolade i kupolom od karamele, dok je Otto odlučio jagode i bosiljak pretvoriti u desert s obrnuto sferificiranim jogurtom.

Foto: NOVA TV

Endrina je krenula na tart sa smokvama, ricottom, orasima i perlicama od aceta, Selma je lubenicu pretvorila u svojevrsni tataki s kremom od kozjeg sira i perlicama od bosiljka, a Antonija je spojila malinu, čokoladnu sferu, kremu od vanilije i perlice od maline.

Egon je pripremio žele od dinje sa 'slatkim bešamelom', dok je Krunoslav spojio pistacije, mascarpone, mentu, žele od naranče i glazirane smokve. Barbara je, vjerno zadatku, na tanjur složila nekoliko različitih elemenata na bazi želea u voćnoj varijanti.

Foto: NOVA TV

Kušanje je pokazalo koliko su tehnike nezgodne kada se spoje s vremenskim pritiskom. Markov desert oduševio je idejom, ali je velika šećerna kupola na tanjuru izazvala ozbiljno upozorenje.

Chef Goran istaknuo je da takvi tvrdi komadi šećera mogu biti opasni i potpuno izbaciti desert iz balansa, iako je pohvalio razmišljanje o teksturama. Ottov tanjur donio je zanimljive okuse, ali tehnički nije pratio ambiciju.

- Osim obrnute sferifikacije, tanjur je tehnički loš, šteta, stvarno šteta - zaključio je chef Goran.

S druge strane, Endrina je dobila niz komplimenata. Chef Stjepan pohvalio ju je što je smokve ostavila 'žive', u njihovom gotovo izvornom obliku, u savršenoj kombinaciji sa sirom i minimalno dodanog šećera, no uz malu zamjerku: 'Fali ti možda minutica duže da tart dobije onu pravu hrskavost.'

Egon je, pak, prošao znatno lošije. Njegov žele od dinje bio je mekan i korektan, ali, kako je naglasio Stjepan: 'Fali ti nekog tijela, neke teksture na tanjuru, sve je pudingasto i osjetim samo dinju', dok je slatki bešamel, prema žiriju, ostao bez forme i jasne uloge.

Najveće iznenađenje večeri bio je Krunoslav. Njegov desert s crumbleom od pistacija, kremom od mascarponea i mente, želeom od naranče i glaziranim smokvama žiri je proglasio najboljim jelom izazova.

- Zadatak si savršeno odradio. Žele je savršen, krema odlična, crumble hrskav, smokve raskošne. Danas si napravio najbolje jelo - poručio mu je chef Stjepan.

- Ispunio sam cilj, pobijedio sam sam sebe - rekao je Krunoslav nakon proglašenja.

Foto: NOVA TV

Selmin tanjur od lubenice vizualno je bio jako lijep, no okus nije pratio sliku. Kiselina, intenzivan kozji sir i med nisu se povezali, stoga je žiri zaključio da je jelo u disbalansu. Antonijin desert s malinom dobio je pohvale za okus, ali i kritike zbog tehničkih pogrešaka u kremi i teksturi sfera.

Barbara je dokazala da zna iskoristiti svih 60 minuta i razigrati žele u više varijanti, no žiri je primijetio da zbog tolikog broja istih tekstura nijedan element ne dolazi dovoljno do izražaja.

Nakon kušanja odlučeno je da je Krunoslav imao najbolji tanjur dana, a Endrina je dobila posebno priznanje za vrlo dobro odrađen zadatak. Istovremeno, žiri je morao odabrati tko će se pridružiti Renati u stres testu. Zbog neizbalansiranih okusa, prva je u stres test poslana Selma.

Foto: NOVA TV

Egon je završio u opasnoj zoni zbog jela s tek dvije teksture i gotovo jednim jedinim okusom, a treći je bio Otto, čija obrnuta sferifikacija i neuredan tanjur nisu zadovoljili kriterije.

Kandidate čeka novi, još napetiji stres test s posebnim zadatkom i posebnim gostom. Tko će ostati u 'MasterChef' kuhinji, a tko će morati napustiti natjecanje, gledatelji će doznati u sljedećoj epizodi 'MasterChefa' na Novoj TV.

Foto: NOVA TV