Veliki hrvatski pjesnik Petar Gudelj, ikona Pule Marija Vareško te poetsko-glazbeni performans pjesnikinje Eveline Rudan i glazbenika Daria Marušića i Maura Giorgia glavni su aduti svečanog otvaranja pulskog festivala knjiga i autora zakazanog za petak, 4. lipnja u podne u Ulici sv. Teodora

Otvaranje 26. Sa(n)jam knjige u Istri vodit će glumica Dijana Vidušin, a održat će se na platou pred ulazom u novu sajamsku knjižaru koja se prostire na 450 kvadratnih metara prepunjenih s oko 30.000 naslova u izdanju više od 250 nakladnika.

Svečani uvod u više od 50 programa desetodnevnog pulskog festivala knjiga i autora pripast će bardu hrvatskog pjesništva Petru Gudelju koji će Sa(n)jam proglasiti otvorenim. Nakon toga u obližnjem dvorištu The Shipyard Puba, novom mjestu održavanja svih programa, višestruko nagrađivana pjesnikinja Evelina Rudan te poznati etnomuzikolog i glazbenik Dario Marušić i Mauro Giorgi izvest će glazbeno-poetski dijalog naslova “Smiljko, mi iz Trikotaže ti mahnemo” posvećen radnicama nekadašnje Arena trikotaže u čijoj hali je smještena knjižara.

Ovogodišnje izdanje Sajma svojom je novom lokacijom posvećeno radnicama bivše Arena trikotaže, a posebno raduje što će na otvaranju prisustvovati Marija Vareško, vrhunska modistica te nekad reprezentativne tvrtke nagrađena za svoj rad s više od 30 priznanja. Prema sjećanjima dobrih poznavatelja tadašnjih prilika, Arena trikotaža bila je radikalno ženska firma čijim halama su u isti glas odzvanjali buka strojeva i pjesma nevjerojatno lijepih i sretnih žena. Jedna od njih bila je i modna kreatorica Vareško koja je titulu ikone te firme i grada Pule zaslužila predanim radom kao šefica modelarnice - srca svake trikotaže.

- Napokon otvaramo Sajam. Nakon tužnoga prosinačkog otkazivanja, nakon godinu i pol hodanja po žici, nestvaran je osjećaj iščekivati publiku i autore. Imati festival uživo bio je naš prioritet jer samo živi dodir s knjigom i autorima stvara onu magičnu atmosferu po kojoj je Pula poznata. I to se sad ostvaruje. Raditi Sajam na temeljima radničke Pule i ženske moći našeg grada bila je privilegija. Sad su tu knjige i izgledaju kao hommage velikog Majakovskog radništvu - istaknula je Magdalena Vodopija, direktorica Sa(n)jam knjige u Istri na druženju s novinarima u Puli uoči početka Sajma.

Emina Popović Sterpin, glavna producentica Sajma istaknula je da će svi programi osim “Doručka s autorom” biti u prostranom dvorištu The Shipyard puba, koji po aktualnim epidemiološkim mjerama može primiti 90 osoba.

- Iako je broj publike ograničen, vjerujem da je u ovom momentu to jedno od najvećih, ako ne i najveće gledalište u Hrvatskoj. “Doručak s autorom” održavat će se u unutrašnjem prostoru Shipyarda, koji može primiti 50 ljudi. Rezervacije mjesta su moguće putem e-maila na hospitality@sanjamknjige.hr - istaknula je Popović Strepin.

Voditeljica prodaje Sa(n)jam knjige u Istri Vlatka Balinčić najavljuje najnovija i najbolja izdanja hrvatskih izdavača te popuste na kupnju knjiga u iznosu do 70 posto.

- Do sajamske knjižare stiže se kroz poeziju i glazbu. Na ulazu u Arena trikotažu slavimo zelenilo svijeta i kroz knjišku tržnicu dolazi se u Histricu. Knjige autora Sajma vode do književnosti i publicistike, u svijet dječjih knjiga pa sve do umjetnosti i stripa - rekla je Balinčić.

26. izdanje Sa(n)jam knjige u Istri održava se pod sloganom “Di smo?” od 4. do 13. lipnja 2021. u Puli. Uz neizostavni “Doručak s autorom”, Sa(n)jam predstavlja neke od ponajboljih domaćih pjesnika i pjesnikinja u programu “Poezija liječi”, pisce i spisateljice koji nastupaju u premijernom programu “Nova lice Pule” te mnoštvo novih naslova koji će biti dostupni u velikoj festivalskoj knjižari. Uz program uživo u centru Pule, Sa(n)jam knjige u Istri bit će dostupan u izravnom video prijenosu putem Facebook stranice Sajma i YouTube kanala, u radijskom prijenosu na frekvenciji radio Maestrala (95.4 fm) koji je partner festivala i na internetskom radiju. Cjelokupni program 26. Sa(n)jam knjige u Istri dostupan je na internetskoj stranici www.sanjamknjige.hr.