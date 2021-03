Jedanaestim pitanjem za 64.000 kuna ovotjedno izdanje HRT-ova kviza 'Tko želi biti milijunaš?' započeo je 32-godišnji Josip Ramljak koji je tijekom nastupa prošloga četvrtka iskoristio sve džokere. Na povijesnom je pitanju za 64.000 kuna trebao odgonetnuti koji je monarh sam sebe smatrao 'prvim slugom države'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Turistički vodič iz Omiša dvojio je između Petra Velikog i Fridrika II. Velikog, a eliminirao je Luja XIV. te Ferdinanda Katoličkog. Naposljetku je odlučio ponuditi ime Fridrika II. Velikog. Njegov konačan odgovor ujedno je bio i točan pa je uslijedilo pitanje iz područja filmske umjetnosti za 125.000 kuna.

Trebao je znati ili pogoditi naslov ovjenčan s pet glavnih Oscara - za najbolji film, glavnoga glumca, glavnu glumicu, redatelja i scenarij. Je li riječ o 'Lovcu na jelene', 'Letu iznad kukavičjeg gnijezda', 'Pasjem poslijepodne' ili pak 'Razjarenom biku'?

Josip je odmah pomislio na kultno djelo Miloša Formana, 'Let iznad kukavičjeg gnijezda', ali nije bio u potpunosti siguran. Ipak, nakon određena vremena posvećena razmišljanju opredijelio se upravo za taj naslov i ponovno bio u pravu.

Josipa je zatim dočekalo i pitanje za 250.000 kuna. Što je bio Fulang-Chang, kućni ljubimac Fride Kahlo vidljiv i na jednoj od njezinih najpoznatijih slika, glasilo je pitanje. Osim što nije znao odgovor, natjecatelj uz dosad osvojen visoki novčani iznos nije bio voljan prepustiti se riziku pa je odustao.

Ustvrdio je kako bi, da je nastavio igru, majmun bio njegov odgovor (a ne oposum, tigar ili koala). I Josip bi, naime, ponovno bio u pravu!

Nakon njega u vrući je stolac nasuprot Tarikovu zahvaljujući igri Najbrži prst sjela Hana Vlahov iz Zadra. Mnogi ljubitelji kvizova sjetit će se briljantnog prošlogodišnjeg nastupa tek punoljetne Zadranke u HRT-ovu kvizu Potjera. Učenica 4. razreda zadarskog MIOC-a iskoristila je džoker 'pola-pola' na pitanju za 8.000 kuna u kojemu se tražila karboksilna kiselina s jednim atomom ugljika. Ponuđene su bile octena, mravlja, mliječna te maslačna. Nakon džokerom sužena izbora ostale su maslačna i mravlja pa je odgovorom mravlja kiselina krenula u daljnji pohod.

Pomoć je ponovno zatrebala na prelasku drugoga praga gdje ju je 'čekao' hrvatski književni velikan Krleža odnosno naziv njegove drame u kojoj je glavna junakinja barunica Lenbach. Je li riječ o djelu 'Leda', 'U agoniji', 'Vučjaku' ili 'Kraljevu'?

Namjera joj je bila pitati znalce, među koje se, napomenimo, ponovno vratio Bruno Robert, no Tarik je ustvrdio kako njihov govor tijela indikativno upućuje na zaključak o pozivu kao boljoj opciji. Znalci se igraju kamenog lica, rekao je u šali. Hana je stoga upotrijebila džokera 'zovi' prethodno naglasivši kako se na njezinu popisu nalaze dvojica kojima književnost baš i 'ne leži'. Jedan joj je, dodala je, i prije emisije poslao poruku u kojoj joj je to istaknuo, no kako je, ustvrdila je, riječ o osobi sjajne kvizaške reputacije, odabrala je upravo njega, polažući nadu da će joj ipak pomoći.

No, priželjkivano se nije dogodilo.



- Ne znam književnost. Oprosti, ne mogu baš niti gađati, rekao je džoker.



Hana je stoga pokazala hrabrost te se, ne tražeći mišljenje znalačkog trojca, odlučila pogađati odabirom drame Leda. No, kviz je napustila s 1000 kuna jer je barunica Lenbach glavna junakinja Krležina djela 'U agoniji'.

Posljednji večerašnji natjecatelj bio je Tomislav Horvatić iz Botinca. Do zvuka sirene koji je označio kraj game-showa Tomislav je točno odgovorio na pitanje za 16.000 kuna rekavši da su bernardinci uzgojeni u Alpama. Među ponuđenim odgovorima našli su se i Karpati, Pireneji te Ardeni.

Tomislava stoga imamo priliku gledati u idućoj emisiji koju otvara pitanjem za prelazak drugoga praga, sa sva tri džokera na raspolaganju.