Ova epizoda 5. sezone Stranger Thingsa je najgore rangirana

Ova epizoda 5. sezone Stranger Thingsa je najgore rangirana
Foto: Netflix

Ova epizoda brzo je postala predmetom rasprava, a u svega nekoliko dana postala je druga najgore ocijenjena epizoda u čitavoj povijesti serije na popularnoj stranici IMDb

Posljednja sezona Netflixovog megahita Stranger Things trebala je biti kruna jedne od najpopularnijih serija desetljeća, no čini se da put do velikog finala nije posut samo pohvalama. Nakon što je drugi dio pete sezone objavljen na sam Božić (odnosno u noći na 26. prosinca u Hrvatskoj), reakcije publike bile su neočekivano oštre, a jedna je epizoda posebno izazvala bijes obožavatelja, strmoglavivši ocjene i pokrenuvši lavinu kritika na društvenim mrežama.

Strateška odluka Netflixa da finalnu sezonu podijeli u tri dijela – s premijerama u studenom, prosincu i velikim finalom zakazanim za Staru godinu – stavila je svaku epizodu pod posebno povećalo. Dok je prvi dio sezone primljen s oduševljenjem, drugi je dio, koji obuhvaća epizode od pet do sedam, doživio fijasko kod publike, a pogotovo je na udaru sedma epizoda, naslovljena "The Bridge" ("Most").

Foto: promo

Epizoda "The Bridge" brzo je postala predmetom rasprava, ali ne iz razloga kojima su se autori nadali. U svega nekoliko dana od objave, postala je druga najgore ocijenjena epizoda u čitavoj povijesti serije na popularnoj stranici IMDb. S trenutnom ocjenom od oko 6.6 od deset, temeljenoj na desecima tisuća glasova, opasno se približila neslavnoj rekorderki, epizodi "The Lost Sister" iz druge sezone, koja drži najnižu ocjenu od 6.0. Podsjetimo, "The Lost Sister" je kritizirana jer je radnju u potpunosti izmjestila iz Hawkinsa i fokusirala se isključivo na Eleven, zanemarujući ostatak glumačke postave, navodi Screen Rant

Negativan trend vidljiv je i na široj slici. Prema podacima s platforme Rotten Tomatoes, ocjena publike za cijelu petu sezonu pala je na samo 67 posto, što je drastičan pad u odnosu na prve četiri sezone, koje su redom imale visoke ocjene između 86 i 96 posto. Mnogi analitičari i obožavatelji povlače paralele sa sudbinom serije Igra prijestolja, čiji su autori također obećavali izbjeći razočaravajući kraj, no čini se da Stranger Things ide sličnim putem.

HMMM... Ljudima nije jasno što se točno dogodilo u ovoj sceni Stranger Thingsa: Dufferi sve objasnili...
Ljudima nije jasno što se točno dogodilo u ovoj sceni Stranger Thingsa: Dufferi sve objasnili...

Kritike na račun epizode "The Bridge" brojne su i raznolike, no većina se slaže da su scenaristi donijeli niz upitnih odluka. Najviše je prašine podigla dugo očekivana scena u kojoj Will Byers konačno otkriva prijateljima da je homoseksualac. Iako je njegova seksualnost bila tema nagađanja godinama, izvedba ključnog trenutka opisana je kao promašena.

Foto: Netflix

Mnogi navode kako se sve odvilo pred likovima od kojih neki jedva i da poznaju Willa, dok drugi tvrde kako je ona bila nepotrebna u svijetu koji se suočava s apokaliptičnom prijetnjom. Iako, gledatelji su u istoj sceni mogli saznati i zašto je upravo to bilo potrebno - naime, Will objasni kako mu je Vecna pokazao nešto što je očito bio njegov najveći strah - da će ga prijatelji i obitelj zapravo odbaciti nakon tog priznanja. A kroz dvije sezone u kojima se Vecna pojavljuje, jasno je da su strahovi ono čime se on 'hrani'. 

NOVE TRI STIGLE NA NETFLIX ANKETA Sviđaju li vam se nove epizode serije Stranger Things?
ANKETA Sviđaju li vam se nove epizode serije Stranger Things?

I druge zamjerke nižu se na Vol. 2 - mnogima je zasmetao neuvjerljiv prekid Nancy i Jonathana, također uoči potencijalne smrti, a neki ističu i kako se srozala kvaliteta glume glavnih zvijezdi kao što je Millie Bobby Brown. Dodatno razočarenje izazvalo je i otkriće da je Upside Down tek most prema još jednom, gotovo identičnom mračnom svijetu, što mnogima zvuči kao reciklirana ideja. 

Foto: Netflix

No sve se još da popraviti - finalna epizoda samo što nije stigla. Nju će publika u SAD-u i Kanadi moći gledati na Staru godinu čak i u kinima, dok se u Hrvatskoj očekuje kroz noć na 1. siječanj.

