NA STREAMINGU OD 18. RUJNA

Ova je krimi serija veliki hit na Netflixu: Obožavaju je i Hrvati

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Foto: YouTube/screenshoot

Nova Netflixova miniserija 'Black Rabbit' privlači ljubitelje kriminalističkih trilera napetom radnjom i glumačkom postavom. Prošlog tjedna bila je na samom vrhu najgledanijih serija u Hrvatskoj na Netflixu

Jedna od najgledanijih serija na Netflixu u zadnjih tjedan dana je 'Black Rabbit'. Riječ je o kriminalističkoj miniseriji u režiji Kate Susman i Zacha Baylina, koji se proslavio 2021. godine sa svojim scenarijem za Oscarom nagrađeni film 'Kralj Richard'. Serija je predstavljena na ovogodišnjem Toronto Film Festivalu, a na platformi Netflix može se gledati od 18. rujna.

Serija je prošlog tjedna bila broj 1 na ljestvici 10 najgledanijih serija u Hrvatskoj na Netflixu, dok je ovog tjedna na drugom mjestu, a na vrhu je 'Billionaires' Bunker'. 

Foto: Youtube/Screenshoot

Glavne zvijezde ove serije su Jason Bateman i Jude Law, koji su sudjelovali i u njenom stvaranju. Oni utjelovljuju dva brata, Jakea i Vincea, čiji se putevi ponovno ukrštavaju nakon mnogo godina. Black Rabbit zapravo je popularni njujorški restoran čiji je vlasnik uspješni Jake Friedken. Za razliku od njega, njegov brat Vince, koji je pomogao u stvaranju spomenutog restorana, sitan je kriminalac kojeg sustiže prošlost. Vinceov povratak za Jakea predstavlja suočavanje sa starim traumama, ali i prijetnju svemu onome što je postigao. Motivima izdaje i traume suprotstavljeni su ljubav i lojalnost dvojice braće čiji se odnos mijenja kroz seriju. 

Iako serija donosi već poznati koncept u čijem je središtu neskladan odnos dvojice, karakterno potpuno drugačije braće te sukob s kriminalnim miljeom, redatelji su više snage uložili u razvoj likova, njihova karaktera i odnosa među njima nego u akcijske scene. Također, ovu seriju odlikuje i pojava crnog humora koji je pojedincima zasmetao u kontrastu s nasilnim scenama. Iako su mišljenja uglavnom pozitivna, neki od gledatelja koje je privukao spomenuti glumački dvojac razočarani su serijom jer nije ispunila njihova očekivanja.

POGLEDAJTE TRAILER

