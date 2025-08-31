Obavijesti

PREMIJERA FILMA U VENECIJI

Jude Law utjelovio je Vladimira Putina: 'Ne bojim se posljedica'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: Yara Nardi

U filmu 'The Wizard of Kremlin' je Vladimira Putina utjelovio Jude Law koji je u Veneciji na konferenciji za medije opisao kako je tekla transformacija u ruskog predsjednika Vladimira Putina

Film 'The Wizard of the Kremlin' bit će premijerno prikazan na Venecijanskom filmskom festivalu u nedjelju. Radi se o adaptaciji istoimenog romana Giuliana da Empolija iz 2022. godine, a u filmu je ruskog predsjednika Vladimira Putina utjelovio Jude Law koji je na konferenciji za medije u Veneciji rekao kako se osjećao 'sigurno' u rukama redatelja Oliviera Assayasa i uvjereno da će priča biti 'inteligentno ispričana'. Istaknuo je i da se 'ne boji posljedica'. 

- Nismo tražili kontroverzu kontroverze radi. Ovo je lik u široj priči. Nismo pokušavali definirati ništa ni o kome - poručio je Law. 

82nd Venice International Film Festival - Photocall for the movie "The Wizard of the Kremlin" in competition
Foto: Yara Nardi

Roman po kojem je rađen film opisuje Putinov uspon na vlast kroz oči izmišljenog savjetnika Vadima Baranova. Pa iako je on izmišljen, Variety navodi kako je inspiriran pravim čovjekom - Vladislavom Surkovom, političkom strategu kojeg se naziva i arhitektom Putinovog čvrsto kontroliranog političkog sustava. 

82. IZDANJE FESTIVALA Ovo je film koji je ove godine dobio najduže ovacije na Mostri
Ovo je film koji je ove godine dobio najduže ovacije na Mostri

Law se na konferenciji osvrnuo i na transformaciju u Putina te istaknuo kako je odabrao koristiti vlastiti naglas, umjesto da pokušava kopirati ruski. 

82. IZDANJE FESTIVALA FOTO Glamur i odvažni outfiti u Veneciji: Pogledajte u čemu su zvijezde došle na crveni tepih
FOTO Glamur i odvažni outfiti u Veneciji: Pogledajte u čemu su zvijezde došle na crveni tepih

- Olivier i ja smo pričali o tome kako ne želimo napraviti interpretaciju Putina, i nije htio da se skrivam iza maske. Radili smo s odličnim vizažistima i imali smo u uvid u to kako je izgledao Putinov život u mladosti. Pokušali smo pronaći neku sličnost. Nevjerojatno što perika može napraviti - poručio je. 

Premijera filma dolazi u trenutku kada i dalje traje rat u Ukrajini, a  pregovori o prekidu vatre i trajnom mirovnom sporazumu ne donose rezultate. 

