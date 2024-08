Znate li koliko Blake Lively zarađuje i čime se sve bavi? Mogli biste ostati iznenađeni

Blake Lively, zapanjujuća glumica koja je očarala publiku kao Serena van der Woodsen u hit seriji "Gossip Girl", postala je prava holivudska ikona.

Sa svojim zlatnim uvojcima, zaraznim osmijehom i neporecivim talentom, Lively je osvojila industriju zabave.

Poznata lica koja su se promijenila zbog velike koli?ine botoksa | Foto: PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

Zapanjujuća neto vrijednost Blake Lively

Od 2024. godine, neto vrijednost Blake Lively procjenjuje se na zapanjujućih 30 milijuna dolara. Njen uspjeh u seriji "Gossip Girl" i naknadne filmske uloge značajno su doprinijeli njenom bogatstvu.

Livelyna plaća po epizodi hit serije dosegla je vrhunac od 60.000 dolara, pokazujući njenu ogromnu vrijednost za show.

Blake i Ryan: Ljubavna priča za sva vremena

Njen osobni život bio je jednako fascinantan kao i njena karijera. Njena romansa s Ryanom Reynoldsom, koja je započela na setu filma "Green Lantern", postala je legendarna.

Met Gala arrivals in New York City | Foto: ANDREW KELLY

Ovaj moćni par vjenčao se 2012. godine i od tada su dobili četvero prekrasne djece. Njihovo zaigrano zadirkivanje i nepokolebljiva podrška jedno drugome učinili su ih predmetom zavisti obožavatelja širom svijeta.

Od crvenog tepiha do upravnog odbora: Blakein poduzetnički duh

Livelyni talenti sežu daleko izvan velikog ekrana. U 2021. godini pokrenula je Betty Buzz, liniju bezalkoholnih mješavina pića, koja je postigla veliki uspjeh.

Njen poduzetnički duh i oštar poslovni osjećaj učvrstili su njen status svestrane moćnice.

Život na visokoj nozi: Unutar luksuznog portfelja nekretnina Blake i Ryana

Blake i Ryanovi pothvati u nekretninama bili su ništa manje nego impresivni. Zapanjujuća seoska kuća para u Bedfordu, New York, kupljena za 2,35 milijuna dolara, ima 4.753 četvornih metara životnog prostora i nalazi se na 1,8 hektara slikovitog zemljišta.

Njihova naknadna kupovina od 5,7 milijuna dolara u Pound Ridgeu pokazuje njihov besprijekoran ukus i ljubav prema privatnosti.

Modna evolucija Blake Lively: Od Gossip Girl do modne ikone

Livelyni modni izbori oduvijek su bili tema razgovora. Od njenih ranih dana u seriji "Gossip Girl" do nedavnih pojavljivanja na crvenom tepihu, ona je dosljedno oduševljavala obožavatelje svojim besprijekornim osjećajem za stil.

Bez obzira nosi li vintage inspiriranu odjevnu kombinaciju ili dizajnersku haljinu najnovijeg kroja, Livelyna modna igra uvijek je u trendu.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Tajna zapanjujućih uvojaka Blake Lively

Jedna od Livelynih najzavidnijih karakteristika nesumnjivo je njena prekrasna kosa. Obožavatelji se već dugo dive njenim voluminoznim, zlatnim uvojcima, a sada je tajna otkrivena.

Lively je nedavno pokrenula vlastitu liniju za njegu kose, Blake Brown, nazvanu po prezimenu njenog oca. Ovim pothvatom ona dijeli svoje tajne njege kose sa svijetom. Dok Blake Lively nastavlja očaravati publiku svojom glumačkom moći, poduzetničkim pothvatima i obiteljskim životom iz snova, jedno je jasno: njena zvjezdana moć ne pokazuje znakove slabljenja.

'It Ends With Us' premieres in New York City | Foto: Caitlin Ochs

S neto vrijednošću koja neprestano raste i bazom obožavatelja koja se proteže diljem svijeta, Lively se čvrsto etablirala kao prava holivudska ikona.

Koliko Blake Lively zarađuje od svojih ugovora o podršci

Blake Lively zarađuje značajan iznos od svojih ugovora o podršci:

● Navodno je zaradila 4 milijuna dolara za dvogodišnju Gucci kampanju.

● Blake dobiva oko 50.000 dolara po pojavljivanju na otvaranju trgovine za sponzorske ugovore.

● Ima unosne ugovore o podršci s velikim brendovima poput L'Oréala i Guccija. Njeni točni prihodi od tih ugovora nisu poznati, ali vjerojatno su u milijunima s obzirom na njenu zvjezdanu moć.

● Kao modna ikona, Lively je osigurala unosne ugovore o podršci s vodećim modnim i kozmetičkim brendovima. Njen status modne prvakinje učinio ju je traženom glasnogovornicom luksuznih brendova.

Dakle, iako njeni točni prihodi od podrške nisu javni, jasno je da Blake Lively zarađuje milijune dolara od visokoprofilnih sponzorstava i uloga ambasadora brenda s vrhunskim modnim, kozmetičkim i luksuznim tvrtkama. Ovaj tok prihoda značajno doprinosi njenoj procijenjenoj neto vrijednosti od 30-50 milijuna dolara.

Kako su se upoznali Blake Lively i Ryan Reynolds

Prema vremenskoj crti, Blake Lively i Ryan Reynolds prvi su se put upoznali na setu filma "Green Lantern" 2010. godine. U to vrijeme oboje su bili u drugim vezama - Lively je izlazila sa svojim kolegom iz serije "Gossip Girl" Pennom Badgleyjem, dok je Reynolds bio u braku s glumicom Scarlett Johansson.

Dan zahvalnosti poznatima je izgovor da pretjeraju u hrani? | Foto: Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION

Do kraja 2010. godine, i Lively i Reynolds su prekinuli svoje dotadašnje veze. U 2011. godini, njih dvoje su zajedno otišli na dvostruki spoj, osim što je Lively bila s drugim muškarcem, a Reynolds s drugom ženom. Reynolds je kasnije rekao da je to bio trenutak kada su shvatili da između njih postoji "kemija".

Dakle, iako su se prvotno upoznali i radili zajedno na filmu "Green Lantern" 2010. godine, njihova romantična veza nije započela sve do 2011. godine, nakon što su se razišli od svojih prethodnih partnera i osjetili povezanost na svom dvostrukom spoju.

Kao što je Reynolds rekao, počeli su kao "prijatelji i drugari" na setu, a zatim su oko godinu i pol dana kasnije počeli izlaziti.

Koje su neke manje poznate činjenice o privatnom životu Blake Lively?

Evo nekih manje poznatih činjenica o privatnom životu Blake Lively:

1. Dolazi iz glumačke obitelji - njen otac Ernie Lively bio je glumac, a majka Elaine radila je kao skaut za talente. Blake-ina braća i sestre Eric, Lori, Robyn i Jason također su radili u industriji zabave.

2. Blake i njen suprug Ryan Reynolds imali su kontroverzno vjenčanje na bivšoj plantaži robova 2012. godine, zbog čega su se kasnije ispričali.

3. Vrlo je zaštitnički nastrojena prema privatnosti svoje djece i bila je prisiljena sama podijeliti fotografije trudnoće kako bi izbjegla da je paparazzi proganjaju i potencijalno ozlijede.

Blake Lively And Ryan Reynolds Holding Hadns While Out For A Morning Walk In New York City | Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

4. Blake ima sjajan smisao za humor i poznata je po tome što je izuzetno prizemna i ljubazna osoba.

5. Voli peći i kuhati, a čak je razmatrala i pohađanje kulinarske škole prije nego što se u potpunosti posvetila glumi.

6. Blake uživa u aktivnostima na otvorenom poput planinarenja, kampiranja i surfanja, a često dijeli svoje avanture na društvenim mrežama.

7. Diplomirala je na Burbank High School gdje je bila aktivna u školskom zboru. Kao tinejdžerica, Blake se osjećala sramežljivo i nespretno prije nego što joj je gluma pomogla da stekne samopouzdanje.

8. Blake tečno govori španjolski jezik koji je naučila dok je kao dijete provela godinu dana u Kaliforniji.

9. Ima strast prema fotografiji i snima fotografije tijekom svojih putovanja i svakodnevnog života.

10. Blake je ponosna majka i ona i Ryan stavljaju svoj obiteljski život na prvo mjesto usred svojih užurbanih karijera. Provođenje vremena s kćerima, poput gledanja filma "Čarobnjak iz Oza" zajedno, omogućuje Blake da se oslobodi stresa