Ovaj film zaludio je svijet prije 20 godina, uskoro izlazi njegov nastavak: Pogledajte trailer!

Prije skoro 20 godina svijet je zaludio film 'Vrag nosi Pradu', s Meryl Streep i Anne Hathaway u glavnim ulogama. Uskoro stiže i dugoočekivani nastavak, a sada je izašao i prvi trailer za njega. Obožavatelji filma će glazba odmah vratiti u dobro poznate scene jer trailer i počinje Madonninom pjesmom 'Vogue'.

Visoke potpetice hodaju kroz hodnik, netko ulazi u dizalo - Miranda Priestly. A za njom dolazi i Andy.

Obožavatelji prvog djela oduševljeni su trailerom, što pokazuju i komentari na YouTubeu.

'Madonnin 'Vogue', iskreno niste mogli odabrati bolju pjesmu!', 'E pa ovako se radi trailer! Štikle, glazba, Miranda i onda na kraju Andy', 'Sve ste pokazali bez da je išta 'spojlano'', 'Anne i Meryl nisu uopće ostarjele. Tako sam sretna što se vraćaju ovim ulogama', pisali su.

Nastavak bi trebao izaći 1. svibnja, a osim Streep i Hathaway, na velika platna se vraćaju i Emily Blunt te Stanley Tucci. Ekipi će se pridružiti još Kenneth Branagh kao novi Mirandin suprug, a osim njega su tu Simone Ashley, Rachel Bloom i Lucy Liu. Guardian navodi kako se očekuju i 'cameo' uloge Lady Gage i Sydney Sweeney.

POGLEDAJTE TRAILER: