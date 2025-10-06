Vrag nosi Pradu, ali ne često... Slavni brend pojavit će se samo jednom u nastavku kino-hita

Nakon skoro 20 godina, kultni modni film 'Vrag nosi Pradu' se vraća. Dobro poznata glumačka postava Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt i Stanley Tucci ponovno su zaplovili u svijet mode i luksuznih brendova. Snimanje nastavka već je započelo, a smatra se da će, baš kao i prvi dio, biti plodno tlo za promociju poznatih modnih kuća. Ono što je fanove ovog filma začudilo je to što se naslovni brend, Prada, u dosad viđenim fotografijama sa snimanja, pojavljuje samo jednom, u obliku bijelih 'kitten heels' cipelica.

Glavna stilistica ovoga filma je Molly Rogers, nekadašnja asistentica stilistice prvog dijela filma, Patricije Field. Iako se glavne junakinje, baš kao i u prvom djelu, pojavljuju u mnogim drugim skupim i 'stylish' krpicama, odsutnost Pradinih komada izaziva mnoga pitanja. Je li Rogers odlučila pričekati do kraja s Pradinim kreacijama ili se prestižni brend odlučio povući, ostaje za vidjeti. Osim Prade, još jedan brend čija je odsutnost u ovom filmu primijećena je i Miu Miu.

Metrika platforme 'Launchmetrics', tzv. MIV, odnosno 'media impact value', potvrđuje izniman komercijalni utjecaj ovog filma, kao i odjeće koju glumci u njemu nose. Ova je metrika razvijena u svrhu procjenjivanja vrijednosti koju luksuzni brendovi imaju zbog svoje medijske izloženosti. Prema podacima stranice Because of Marketing, drugi dio filma 'Vrag nosi Pradu' u mjesec je dana ostvario vrtoglavih 36.8 milijuna dolara vrijednosti medijskog utjecaja. Od dizajnera, najveću dobit ostvarila je Gabriela Hearst čije komade nosi Anne Hathawey kao protagonistica Andy Sachs, prikupivši 1.4 milijuna dolara MIV-a.

Foto: Profimedia

Poznati brendovi koji su ostvarili zavidnu dobit medijskog utjecaja su Chanel s 1.2 milijuna dolara, Jean Paul Gaultier s 1.1 milijunom dolara te Coach s 669 tisuća dolara, a slijede ih Valentino, Fendi, Agolde, Jimmy Choo, Gucci, Celine i mnogi drugi.

Foto: TheImageDirect.com

Tako su na primjer natikače marke Chanel, koje nosi Andy Sachs u jednoj sceni novog filma, preko noći postale viralni hit i komad kojeg treba imati.