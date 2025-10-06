Obavijesti

Show

Komentari 0
NEOČEKIVANI DETALJ

Vrag nosi Pradu, ali ne često... Slavni brend pojavit će se samo jednom u nastavku kino-hita

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Vrag nosi Pradu, ali ne često... Slavni brend pojavit će se samo jednom u nastavku kino-hita
2
Foto: YouTube screenshot

U tijeku je snimanje drugog dijela iznimno popularnog filma 'Vrag nosi Pradu', no obožavatelji su uočili neobičan detalj. Naslovni se brend u filmu pojavljuje sa samo jednim komadom

Nakon skoro 20 godina, kultni modni film 'Vrag nosi Pradu' se vraća. Dobro poznata glumačka postava Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt i Stanley Tucci ponovno su zaplovili u svijet mode i luksuznih brendova. Snimanje nastavka već je započelo, a smatra se da će, baš kao i prvi dio, biti plodno tlo za promociju poznatih modnih kuća. Ono što je fanove ovog filma začudilo je to što se naslovni brend, Prada, u dosad viđenim fotografijama sa snimanja, pojavljuje samo jednom, u obliku bijelih 'kitten heels' cipelica.

GLUMAC NAPISAO KNJIGU O HRANI 'Okus - Moj život kroz hranu': Knjiga Stanleya Tuccija puna okusa uz koju brzo ogladnite
'Okus - Moj život kroz hranu': Knjiga Stanleya Tuccija puna okusa uz koju brzo ogladnite

Glavna stilistica ovoga filma je Molly Rogers, nekadašnja asistentica stilistice prvog dijela filma, Patricije Field. Iako se glavne junakinje, baš kao i u prvom djelu, pojavljuju u mnogim drugim skupim i 'stylish' krpicama, odsutnost Pradinih komada izaziva mnoga pitanja. Je li Rogers odlučila pričekati do kraja s Pradinim kreacijama ili se prestižni brend odlučio povući, ostaje za vidjeti. Osim Prade, još jedan brend čija je odsutnost u ovom filmu primijećena je i Miu Miu.

STIŽE IDUĆE GODINE U KINA Vraća se Miranda Priestly: 'Vrag nosi Pradu' dobiva nastavak
Vraća se Miranda Priestly: 'Vrag nosi Pradu' dobiva nastavak

Metrika platforme 'Launchmetrics', tzv. MIV, odnosno 'media impact value', potvrđuje izniman komercijalni utjecaj ovog filma, kao i odjeće koju glumci u njemu nose. Ova je metrika razvijena u svrhu procjenjivanja vrijednosti koju luksuzni brendovi imaju zbog svoje medijske izloženosti. Prema podacima stranice Because of Marketing, drugi dio filma 'Vrag nosi Pradu' u mjesec je dana ostvario vrtoglavih 36.8 milijuna dolara vrijednosti medijskog utjecaja. Od dizajnera, najveću dobit ostvarila je Gabriela Hearst čije komade nosi Anne Hathawey kao protagonistica Andy Sachs, prikupivši 1.4 milijuna dolara MIV-a.

Anne Hathaway Stumbles After Shoe Malfunction On "The Devil Wears Prada II" Set In Downtown Manhattan - 27 Aug 2025
Foto: Profimedia

Poznati brendovi koji su ostvarili zavidnu dobit medijskog utjecaja su Chanel s 1.2 milijuna dolara, Jean Paul Gaultier s 1.1 milijunom dolara te Coach s 669 tisuća dolara, a slijede ih Valentino, Fendi, Agolde, Jimmy Choo, Gucci, Celine i mnogi drugi.

Anne Hathaway is Seen on set of The Devil Wears Prada 2 in New York City
Foto: TheImageDirect.com

Tako su na primjer natikače marke Chanel, koje nosi Andy Sachs u jednoj sceni novog filma, preko noći postale viralni hit i komad kojeg treba imati. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'
ISKRE NA SVE STRANE

EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'

Šime je ovo ljeto Maju pratio posvuda, vezu nisu službeno potvrdili, ali poljubaca je bilo na sve strane
FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'
SLAVLJE U SPLITU

FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'

Šime Elez proslavio je svoj 27. rođendan, a na slavlju, koje se održalo u jednom restoranu u Splitu, bila je i Maja Šuput. Pjevačica mu je nedavno čestitala rođendan u emotivnoj objavi te objavila nekoliko njihovih fotografija
Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sad izgleda, često voli pozirati u tangicama
SJEĆATE SE NJE?

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sad izgleda, često voli pozirati u tangicama

Bivša kandidatkinja reality showa, koju publika pamti s internacionalnog izdanja i farme kod Josipa Tratnjaka, na Instagramu dijeli fotke sa svojih mnogobrojnih putovanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025