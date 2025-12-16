Ovako je Anđa Marić pričala o sinu Gašperu prije par mjeseci: 'Sladak je, pomaže mi u poslu'

Glazbenica i spisateljica Anđa Marić (49) je na društvenim mrežama u ponedjeljak objavila kako je njezin sin Gašper (22) u zatvoru.

- Moj sin je alkoholičar. Bolesnik. Ovisnik. Ne o drogama, nego o alkoholu – društveno prihvaćenom, dostupnom i doslovno na svakoj blagajni za euro i pol. Prije tri mjeseca dala sam ga uhapsiti. Međutim, svaki put su mi ga vraćali kući jer ga se ne može prisiliti na liječenje ako on to ne želi. Naravno, govorio je da to nije problem. Sve dok nije eskaliralo - napisala je, između ostalog, u objavi.

Marić je sina dobila u braku s bivšim suprugom Primožem Dolničarem, a njihov razvod i bitka za skrbništvo trajali su sedam godina. Skrbništvo nad sinom prvo je dobio otac, no 2016. je pripalo glazbenici. No kada je postao punoljetan, Gašper je ipak odlučio živjeti s ocem u Sloveniji.

O odnosima u obitelji je Marić govorila i prije nekoliko mjeseci za Story.

- Gašper je sladak. Doma je, snima s tatom kulinarsku emisiju s njegovim bratom. Tata i brat imaju emisiju. Sladak je, pomaže mi u mojoj 'Ganđa kozmetici', snima mi videe i tako. Gašper, njegov tata i ja se baš i ne družimo tako često zajednički, ali ponekad kad mi Primož dovede sina doma, ja ga pozovem kod nas, da ostane na ručku ili nešto. Uglavnom, imamo civilizirane odnose - ispričala je.

Marić je i ranije pričala kako su u 'super odnosima kao dva roditelja koji žele najbolje za svoje dijete'.

- Usredotočeni smo samo na to. Danas mogu vidjeti zašto sam se zaljubila u Primoža, super je on kreativac i umjetnik. Zahvalna sam mu što se tako lijepo brine o našem sinu i često mu to kažem. Taj moj običaj i jest zaliječio rane naše prošlosti. Nikad ne čekam da se netko ili nešto promijeni, ja se mijenjam - ispričala je za Story.