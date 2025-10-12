Ovako je Halid Bešlić pričao dok je smještao unesrećene u hotel: Pokažimo svi da smo još dobri

Halidova humanost nije stala samo u koncertnim dvoranama. Njegova veličina i ljudskost očitovali su se i kada su 2014. godine razorne poplave pogodile BiH. Mnoge porodice tada su ostale bez svojih domova, a tlo pod njihovim nogama pretvorilo se u vodenu stihiju. Među njima su bili stanovnici naselja Svrake, kod Sarajeva, evakuirani zbog klizišta koje je uništilo njihove domove.

Halid je tada otvorio vrata svog motela 'Bešlić' u Semizovcu, nadomak Sarajeva. Nije bilo protokola, medijskih kamera ni reflektora – samo čovjek koji nije mogao okrenuti glavu od tuđe patnje. Iako se tada nalazio u Švedskoj, Bešliću nije predstavljalo problem na udaljenosti od par tisuća kilometara organizirati pomoći onima kojima je to u tom trenutku najpotrebnije.

Čim je saznao za tragediju, nazvao je menadžera i rekao mu da pripremi motel za 'ljude'. Osam porodica pogođenih poplavama našlo je u Halidovu hotelu ne samo smještaj, nego i sigurnost, osmijeh i toplinu koja nadilazi materijalnu pomoć.

Menadžer je postupio po pjevačevoj želji, a Halid je tada kazao kako će on od svojih sredstava pomoći ljudima i u popravku kuća.

- Osobno ću se zauzeti za popravak kuća ljudi koji su smješteni moj motel. To je najmanje što mogu napraviti. Trenutno sam daleko, ali čim se za par dana vratim, sjest ću s ljudima da vidim šta možemo napraviti i kako ćemo dalje. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve ljude dobre volje i sve moje kolege da pomognu koliko mogu. Ajmo pokazati svi da smo još uvijek dobri ljudi i spremni pomoći koliko možemo. Zamolio bih sve ljude koji mogu da pomognu, da odu do motela i odnesu osnovne životne namirnice i sredstva za osnovnu higijenu jer će tu ostati koliko god bude trebalo - u telefonskom razgovoru rekao je tad nesebični Halid.

Bosanskohercegovački mediji u travnju su posjetili mjesto u blizni Tuzle u kojem je Halid izgradio hotel i pumpu i tamo zatekli veliku hotelsku zgradu u vidno zapuštenom stanju, ali pumpu koja radi. Nakon što je izgradio i otvorio hotel i pumpu, pevač je morao da zapostaviti taj biznis. On je odlučio ove objekte iznajmljivati, i za razliku od pumpe koju je netko zakupio, s hotelom je to izgleda išlo malo teže. Zgrada od nekoliko katova je, kako se da primijetiti, vidno zapuštena, a hotel zatvoren.

Halid je svojevremeno priznao da je za kupnju hotela i pumpe morao dići kredit.

- Eh, da nema tog kredita bilo bi mnogo lakše, ali dobro, završit će se. Nije moglo u tom trenu drugačije, morao sam da dići kredit kako bih se pokrio. A u investicije sam išao jer je ovaj naš posao nesiguran, ne možeš se uvijek pouzdati u to. U biznis sam ušao kako bih imao mirnu starost, tj. da sebi osiguram penziju - iskren je pevač. Bio je priznao da iznajmljuje sve u što je nekad ulagao i od toga lijepo živi.

- Sad iznajmljujem sve i živim od najamnine, tako je najbolje. Dođem samo ponekad i obiđem objekte da vidim je li sve u redu, i to je sve. Ma bitno je da najam ide - objasnio je Bešlić tada.

Sanelina priča

A dirljivu je priču, još jednu od onih koja ide u prilog Halidovoj neizmjernoj humanosti, ispričala i poznata bosanskohercegovačka pjevačica Sanela Sijerčić Ilić. Podijelila je emotivnu i dirljivu priču o pokojnom Halidu Bešliću, prisjećajući se trenutka kada joj je, u jednom od najtežih perioda života, legendarni pjevač pružio nesebičnu pomoć i podršku.

- Davne 2003... ne znam šta me nije snašlo... dijete mi bolesno, skuplja se novac za izmještanje i transplantaciju... ja ko suha grana, ni pola od mene nema. Došla u Skenderiju, lutam, ne znam ni ja kuda... ispred mene se stvori moj Halid, bio u Zlatnom restoranu... 'Dijete moje', kaže, 'šta to od sebe uradi, samo što se prekinula nisi, umrijećeš na nogama.' Rekoh: 'Znaš da mi je dijete bolesno, skupljam pare'... Rasplakao se moj Halid zajedno sa mnom, zavuče ruku u džep i samo mi gurnu pare... - prisjetila se Sijerčić u objavi na društvenim mrežama. Dodala je da iznos nije bio mali, ali da mu nikada neće zaboraviti ni to, ni kasniju podršku koju joj je pružao.

- Neću o iznosu, a nije bio mali... neću ni o iznosima koje je kasnije dao zajedno s kolegama, zna Amella Amella... rastasmo se plačući. Ne znam za kim je više plakao, za mnom ili za oboma, jer gledao je slike djeteta. O podršci i pomoći kad sam počela pjevati, o tezgama, savjetima, gostoprimstvu njega i Sejde, o kumu Dini, dolasku na moju svadbu – suvišno je i pričati... Toliko anegdota, toliko smijeha, a Boga mi i suza je bilo - napisala je Sijerčić.

Na kraju je poručila:

- Znate kad je neko insan pa zajedno s vama proživljava ono što i vi... otišao si onako kako si i želio da te ljudi upamte – po dobru. Haldane moj, gromado ljudska... stislo se u grudima, stislo da boli... Vidimo se svi jedno po jedno gore... da ti Allah podari lijepi Džennet, a ako je iko zaslužio, ti si - napisala je pjevačica.

Priča od Seje iz Zabranjenog pušenja

Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sekson, frontmen Zabranjenog pušenja, prisjetio se kako je Halid svojevremeno pomogao izbeglicama.

- Sjetio sam se jednog događaja iz Štutgarta. Još je rat trajao i kaže: "Sejo, pozvao bih te kući, ali ne mogu, 20 mi je izbeglica u stanu". Prije nekoliko godina, sretnemo se. Kaže mi: "Čudne se neke stvari događaju. Gdje god dođem, imam rasprodane dvorane. Ajde Sarajevo, Zagreb, Beograd... Ali tisuće ljudi mi dolaze u Varaždin, Bjelovar, u neka mala mjesta. Svuda su mi krcate dvorane. Ne znam zašto". Ja kažem: "Halide, sjećaš li se onih 20 izbeglica u Štutgartu?". Kaže on: "Pa sjećam se, zašto?". Kažem: "Pa eto zato. Zato ti ljudi dolaze, jer si dobar čovjek" - rekao je Sejo.

