Iris je snimila dirljivi video: 'Halid Bešlić je mojoj majci na umoru pjevao Romaniju...'

Postoje susreti koji se ne dogode slučajno. Oni koji ne mijenjaju svijet, ali promijene srce. Takav je bio i onaj ovoga ljeta na benzinskoj crpki u Semizovcu, kad je Halid Bešlić - pjevač, legenda, čovjek - na tren zaustavio bol jedne porodice iz Tuzle. Iris Hasanmidžić tog se dana nije mislila prisjećati prošlosti. Nije bilo vremena za to - majka joj je ležala u autu, iscrpljena od zračenja u Sarajevu. Aparati u tuzlanskoj bolnici nisu radili, a liječnici su već tad govorili ono što nitko ne želi čuti.

- Da je to moja majka, ne bih je više mučio - rekao je onkolog i Iris je znala da su dani njezine majke odbrojani.

Zaustavili su se u Semizovcu da predahnu. S njima i Irisin sin, Amar - tih, ali snažan, stijena u danima kad se sve rušilo i kad je baku trebalo voziti na mnogobrojne preglede i terapije. A onda su, tik do njih, prepoznali Halida. Onaj isti Halid koji je nekad davno bio gost na kulturnoj večeri u Tuzli, kad je Iris još radila na sajmovima i prvi put ga upoznala.

Foto: Privatni album

Sad nije bilo protokola ni reflektora. Samo jedan pjevač i jedna obitelj slomljena bolešću.

Pjesma za majku na umoru

Amar je skupio hrabrost, prišao Halidu, koji je sjedio u društvu i tiho mu rekao:

- Moja baka vas obožava. Teško je bolesna. Ako biste joj mogli barem mahnuti ili slikati se s njom, to bi joj mnogo značilo.

Halid nije dvojio ni sekunde. Ustao je, prišao automobilu i pogledao ženu koja od bolova nije mogla ni sjediti, već je ležala umornih, ali još očiju živih od ljubavi prema njegovim pjesmama. Nije joj samo mahnuo. Nije se samo pozdravio. Zapjevao je "Romaniju" - pjesmu koju je voljela više od svih. Glas mu je ispunio prostor između pumpe, ceste i automobila, i na tren - bol je stala. Starica je, oslonjena o sjedalo, s mukom otvorila oči i počela pjevušiti s njim. To je bio posljednji put da je pjevala.

- To nam je svima značilo više nego što riječima mogu opisati - priča danas Amar i dodaje:

- Zato sam odlučio podijeliti snimak, da se ljudi prisjete kakav je čovjek Halid bio. Ako bismo svi bili barem pedeset posto ljudi kakav je bio on, svijet bi bio mnogo bolje mjesto.

Zagreb: Koncert Halida Bešlića prve večeri RujanFesta na Bundeku | Foto: Filip Kos/PIXSELL

Majka i baka Iris i Amira Hasanmidžića preminula je nedugo nakon tog susreta, u kolovozu ove godine. No njezin osmijeh iz Semizovca i glas koji je na trenutak oživio uz Halida ostali su zauvijek urezani u sjećanje. Nažalost, baka Ljerka od boli nije se uspjela ustati kako bi se slikala sa svojim Halidom, ali je unuk Amar uspio slikati njihov posljednji stisak ruku.

Halid Bešlić mnogima će u sjećanju ostati kao veliki humanitarac. Legendarnog pjevača ispunjavalo je kad je mogao nekome pomoći umjesto odmoći. Tako je jednom prilikom san ispunio i Marti i Viktoru, koji su oboljeli od raka, što je Dalibor Petko objavio u isječku iz emisije 'InMagazin', kad se Halid išao s njima upoznati.

- Tog su dana dva mala srca jače kucala. Priča o tome kako je Halid usrećio Martu i Viktora, a nas rasplakao. Marta je, nažalost, izgubila bitku, ali tog je dana svijet bio ljepši upravo zbog njezina i Viktorova osmijeha - napisao je Dalibor ispod snimka, dok su se u komentarima javili brojni obožavatelji.

Foto: NOVA TV

“Plačem kao godina. Ovoj djeci je uljepšao život taj dan kad su se upoznali. Počivajte u miru Marta i Halid. Koja gromada od čovjeka je to bila. Kad se spomene njegovo ime treba ustati. Da ti Bog podari najljepše mjesto dragi Halide. Nikad više ovakvog pjevača, prije svega velikog čovjeka i humanitarca. Neka ti je laka zemlja Halide. Počivao u miru", pisali su obožavatelji.

Inače, u videu je Petko upitao i Martu kako se osjećala kad je vidjela Halidov poziv, na što je ona odgovorila da je ostala bez riječi, dok je Viktor počeo pjevati popularne stihove "Iznad trešnja". Uz Halida, u videu je Martu i Viktora dočekao i Enis Bešlagić.

Pjevao za Anu Rukavinu

O njegovoj humanosti pisali su mnogi, no još je više dobrih djela za koje javnost neće saznati jer nije to radio da bi drugi pričali. Ipak, ni u Croatia Recordsu nisu zaboravili njegovo veliko srce.

- Tijekom karijere Halid je bio ne samo veliki pjevač, nego i simbol dobrote - tijekom ratnih godina održao je više od 500 humanitarnih koncerata diljem Europe pomažući onima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoja glazbena ostvarenja i doprinos glazbenoj kulturi regije. Njegova glazba ostaje s nama, a njegov lik i djelo zauvijek će živjeti kroz pjesme koje je ostavio iza sebe - naveli su u objavi.

Poznati na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ni Zaklada Ana Rukavina ne zaboravlja Halidove nesebične odazive na njihove akcije.

- Jako nas je potresla smrt gospodina Bešlića, besplatno je pjevao na gotovo svim našim humanitarnim koncertima, uvijek nam se rado odazivao i želio pomoći. Gospođa Marija Rukavina je danas u suzama, jako ju je pogodila vijest o Halidovoj smrti - rekla je za 24sata Sandra Zeljković, voditeljica ureda Zaklade Ana Rukavina, osnovane 2007. s ciljem proširenja Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i podizanja svijesti o važnosti darivanja matičnih stanica za liječenje teških bolesti poput leukemije, limfoma i drugih bolesti krvi.

Zaklada je osnovana u čast Ane Rukavine, mlade novinarke preminule od leukemije godinu ranije, koja je uoči smrti u javnosti objavila potresno pismo naslova 'Želim život', osvješćujući javnost o nedostatku dobrovoljnih darivatelja koštane srži u Hrvatskoj. Na čelu Zaklade od početka je Marija Rukavina, Anina majka.

Zagreb: Na glavnom Trgu održan koncert Želim život za zakladu Ana Rukavina | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Ona i Halid su dobri prijatelji i gotovo vršnjaci i jako joj je teško danas. Sve nas je duboko potresla ova tužna vijest. Prije tjedan dana smo gospodinu Halidu i njegovoj dragoj supruzi Sejdi poslali pismo zahvale za sve što je za nas tako srčano učinio te mu zaželjeli brz oporavak - otkriva Zeljković i dodaje:.

- Pjevao je na najmanje pet naših koncerata, bez ijedne lipe, odnosno centa naknade, spremno se odazivajući na naše pozive. Zvali smo ga i prošle godine, ali se ispričao turnejom u SAD-u, inače bi sigurno bio došao. Divan čovjek, jednako kao i njegova supruga Sejda, prekrasni ljudi.

Halid Bešlić je općenito bio veliki humanitarac, pjevao je u brojne dobrotvorne svrhe. Pjevao je vojnicima i građanima u opkoljenom Sarajevu, u kojem je ostao tijekom rata, pjevao je i za brojne humanitarne projekte u BiH i Hrvatskoj te drugdje. Znao je reći da pjeva i 'za nafaku' - da zaradi nešto što će ponijeti na 'onaj svijet'.

'Jeste li gladne'

Na Facebook stranici humanitarne organizacije "Putokaz za Afriku" nakon Halidove smrti osvanula je emotivna objava. Autorica se prisjetila njihovih prvih razgovora i trenutaka koji su ostali urezani zauvijek. Također, otkrila je i na koji je način pomagao organizaciju.

- Dugo sam razmišljala da li da ga nazovem. U ovom trenutku, u ovoj tišini, činilo mi se neprijatno, teško. Nismo se čuli mjesecima… osam, devet, možda i više. A možda i godinu. Više se ni ne sjećam. Ne da mi se ni kopati po Viberu - započela je autorica teksta kojoj je jedan trenutak ostao posebno urezan u pamćenju.

- Negdje 2018. ili 2019. Halid nas je prvi put nazvao, na preporuku jednog prijatelja. Tad smo bile u Ruandi, u misiji. Nikad neću zaboraviti njegove prve riječi: 'Jeste li gladne?' - prisjetila se autorica i nastavila:

- Zamislite... Kroz 'Putokaz' je prošlo 8000 djece. Tisuće školovanih, tisuće odgojenih, generacije koje su našle svoj put. I nikad, baš nikad nitko nije pitao: 'Jeste li gladne vas dvije dole?'. Samo on. Samo Halid. I nije mu bilo važno ništa. Nema veze je li jedna izgledala mršavo ili debelo, umorno ili snažno. Za njega je bilo važno da je čovjek sit, da ima, da nije gladan i da nije sam.

Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nikad neće zaboraviti rečenice koje im je Halid jednom prilikom uputio, a na što su se obje nasmijale: "Što vas dvi dole u Africi radite? Što hoćete? Koje ste vi partizanke?".

Također, otkrila je i kako ih je Halid jednom prilikom pozvao i na ručak u Sarajevo.

- Sjećam se njegove pumpe, sjećam se tog dana kao da ga gledam. Cijeli dan se mučio da nam nabavi specijalnu njegovu pitu. Nije išlo, nervirao se, vrtio se, pokušavao. A nama je bilo dovoljno to što se trudio. Jer kad vidiš da se čovjek daje oko jedne obične pite, znaš da si mu važan. Da te je stavio u svoje srce - prisjetila se autorica.

Ambasador 'Putokaza'

Od tada je Bešlić službeno postao i ambasador "Putokaza", gdje je doveo svoje ljude i pružio podršku kakvu nisu mogli ni zamisliti.

- I onda sam mislila kako bi ga bilo lijepo iznenaditi... Plan je bio doći na koncert u Splitu, 13. rujna, koji je trebao održati, htjela sam mu u backstage donijeti pitu. Onako, za šalu, za smijeh, za uspomenu na onaj dan u Sarajevu. Ali eto, život je takav, spriječilo nas. I sad... kad zatvorim oči, postoji osoba za koju se svakoga dana posebno molim, jedan jedini... Halid - istaknula je autorica.

- I kad ostaneš sam pred Bogom i sobom, kad se sve slike vrate, kad ti se uši napune tišinom, čuješ njegov glas, onaj prvi poziv, onu rečenicu koja para dušu: 'Jeste li gladne?'. I suze krenu. Jer znaš... da je rijetkost pronaći dragulj u ovom svijetu... - stoji u opisu organizacije koja pomaže siromašnima.

Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Legenda narodne glazbe, Halid Bešlić, preminuo je u 72. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom jetre. Njegova smrt potresla je cijelu regiju, ostavivši prazninu u srcima milijuna obožavatelja koji su ga pratili više od četiri desetljeća.

Kako otkriva izvor blizak obitelji za srpski Kurir, posljednji dani života slavnoga pjevača bili su ispunjeni dostojanstvom, ljubavlju i tihom borbom. Zbog bolesti jetre, Halid je imao vrlo lošu krvnu sliku, pa je svakih nekoliko dana primao transfuzije koje su mu privremeno poboljšavale stanje. Napustio nas je u utorak.