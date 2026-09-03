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VEČERAS JE U ARENI

Ovako je Johnny Depp partyjao po Beogradu 1992. dok su po Hrvatskoj padale granate...

Piše Maša Mai Čigir,
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Ovako je Johnny Depp partyjao po Beogradu 1992. dok su po Hrvatskoj padale granate...
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Foto: Vincent West
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Američki glumac i glazbenik 1992. godine zasvirao je s 'Partibrejkersima' u Beogradu. Večeras s bendom Hollywood Vampires nastupa u Puli

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Američki glumac i glazbenik, Johnny Depp, 1992. godine našao se u srcu Beograda gdje je došao zbog priprema i suradnje na filmu Emira Kusturice, 'Arizona Dream'. 

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Tom prilikom Depp je posjetio Kulturni Centar (SKC) gdje je zasvirao s bendom 'Partibrejkersi'. Upravo je taj spontani rock nastup obilježio njegov boravak u Beogradu unatoč tadašnjoj napetoj političkoj situaciji u regiji. Sam koncert dogodio se 1. veljače 1992. godine pred prepunim Kulturnim Centrom, a  američki glumac nije imao svoju instrument pa mu je Aleksandar Karapandžić Kara (gitarist grupa NBG i Pussycat, tada ritam gitarist Partibrejkersa) posudio svoju gitaru kako bi mogao zasvirati.TgQPHd|||[]

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Uz Deppa i Partibrejkerse, na bini su se te večeri pojavili i redatelji Emir Kusturica te slavni američki filmaš Jim Jarmusch. Beogradska publika bila je zatečena Deppovim izgledom uživo te su ga opisivali kao 'sitnog, s masnom poludugom kosom, posve opuštenog i bez holivudskog glamura', što ih je tada posebno oduševilo.

Depp je u to vrijeme igrao glavnu ulogu u filmu 'Arizona Dream' koji je režirao Emir Kusturica. Snimanje filma u Americi trajalo je čak godinu dana jer je Kusturica tijekom rada doživio živčani slom. Zbog dugih pauza i odgoda snimanja, Deppova dužina kose u pojedinim scenama vidno varira. Upravo je tijekom ovog turbulentnog razdoblja i Deppovog posjeta Beogradu 1992. godine rođeno blisko, dugogodišnje prijateljstvo, a Depp je Kusturicu kasnije u medijima često nazivao svojim 'bratom'.

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Johnny Depp večeras nastupa u Puli s bendom Hollywood Vampires, jednim od najintrigantnijih rock projekata današnjice. U njemu, osim Deppa, sviraju i Alice Cooper, Joe Perry i Tommy Henriksen.

Foto: Pixsell/PA/DPA

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