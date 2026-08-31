Vampiri stižu u Zagreb! Sviraju Alice Cooper, Johnny Depp i Joe Perry, evo koja je njihova priča

Rock supergrupa, čiju jezgru čine Alice Cooper, Johnny Depp i Joe Perry, 3. rujna stiže u Arenu Zagreb. Koncert koji je prvotno bio najavljen za pulsku Arenu, prema riječima organizatora, prebacili su u Zagreb zbog “nepredviđenih tehničkih zahtjeva produkcije”. Tko su zapravo Hollywood Vampires?

Priča o imenu benda počela je četrdesetak godina prije nastanka skupine. Početkom 70-ih Alice Cooper bio je dio neformalnog društva rock-zvijezda koje se okupljalo u kultnom klubu Rainbow na Sunset Stripu u Los Angelesu. Društvo je dobilo naziv Hollywood Vampires, a Cooper je komentirao da je uvjet za “članstvo” bio prilično jednostavan.

Foto: Aaron Perry

I vrlo nezdrav - trebalo je moći nadmašiti ostale članove u piću. Među ljudima koji su pripadali tom krugu ili se s njime družili bili su John Lennon, Keith Moon iz benda The Who, Harry Nilsson, Ringo Starr, Micky Dolenz i Bernie Taupin. Cooper je opisao kako bi jedne večeri za stolom zatekao Lennona, Nilssona, Moona i Taupina, dok bi se sastav društva sljedeće večeri ponovno promijenio.

- Jedna konobarica primijetila je kako nas stalno viđa noću i da stalno pijemo, a usporedila nas je s vampirima. Naziv se zadržao - komentirao je svojedobno glazbenik.

Današnji Hollywood Vampires zapravo su svojevrsni glazbeni spomenik toj generaciji. Ideja za bend krenula je od Alicea Coopera i Johnnyja Deppa.

Foto: Aaron Perry

- Snimao sam s Deppom 'Dark Shadows' te sam primijetio da je on zaista dobar gitarist. Jedne smo večeri zajedno svirali u Londonu, nakon čega sam ga pozvao na iduće jammanje. Bio sam iznenađen koliko dobro svira - rekao je Cooper za KLOS radio.

Vratili su se izvornoj priči Hollywood Vampiresa, ali ovoga puta bez alkohola. Umjesto kluba za piće zamislili su mjesto na kojemu se glazbenici mogu okupiti, družiti i zajedno svirati. Uskoro se stalnoj postavi benda pridružio Joe Perry, gitarist Aerosmitha. Snimanje njihova prvog albuma proteglo se kroz približno dvije godine, a prvotni koncept bio je vrlo jasan. Svirali su pjesme njihovih preminulih prijatelja i rock-junaka.

Album "Hollywood Vampires" objavljen je 11. rujna 2015. Većinom se sastojao od obrada pjesama povezanih s glazbenicima kojima je projekt odavao počast, uz nekoliko autorskih skladbi. Popis gostiju danas izgleda gotovo nestvarno. Paul McCartney, Dave Grohl, Slash, Brian Johnson iz AC/DC, Joe Walsh, Robby Krieger iz The Doorsa, Perry Farrell, Zak Starkey i drugi sudjelovali su na snimanju.

Neobičan gost bio je Sir Christopher Lee, legendarni filmski Drakula. Njegov glas pojavljuje se na uvodnom dijelu albuma, a snimka je nastala malo prije njegove smrti 2015.

Foto: Aaron Perry

Drugi album "Rise", objavljen 21. lipnja 2019., označio je važnu promjenu. Hollywood Vampires više nisu, prije svega, izvodili tuđe klasike, a album se uglavnom sastoji od autorskog materijala benda. Cooper je tad objasnio da su pjesme pisali različiti članovi bez pokušaja da sve zvuči kao tipičan album Alicea Coopera. Ipak, nisu prestali odavati počast kolegama. Na "Riseu" su tri posebno odabrane obrade: David Bowie - "Heroes", Johnny Thunders - "You Can't Put Your Arms Around a Memory" i Jim Carroll Band - "People Who Died". Zanimljivo, na njihovoj obradi Bowiejeve "Heroes" pjeva Johnny Depp, a sudjelovao je i autorski na nekoliko pjesama. Iako se kroz godine spominjalo da je njegovo članstvo u bendu samo "marketinški trik", Depp je nerijetko isticao da mu je pravi gušt svirati s njima, ali i pjevati. Joe Perry je komentirao kako je nerijetko ostajao do kasnih sati svirati kod Deppa i da su se sprijateljili, a slavni glumac, po njemu, uživa u sviranju te je oduvijek htio imati vlastiti bend.

- Hollywood Vampires su po meni najbolji nepoznati garažni bend - komentirao je Perry za Louder Sound.

Foto: Aaron Perry

- A svakako su i najskuplji bend te vrste. Sretan sam što smo toliko dugo zajedno, a ni u jednom trenutku se nismo posvađali. Nikad - dodao je Alice Cooper.

Tajno “oružje” benda je multiinstrumentalist Tommy Henriksen, s kojim Cooper radi na svim projektima, a služi im kao “glazbeni direktor” te s njima ide i na turneje. Henriksen s bendom stiže i pred zagrebačku publiku za nekoliko dana.

Priča rock supergrupe tijekom godina imala je i zanimljiv obrat. Cooper je otkrio da je klub nastao u Los Angelesu imao i bejzbolsku momčad u kojoj su također sudjelovale rock-zvijezde. Današnji članovi se, pak, fokusiraju samo na glazbu. Osim dva studijska albuma, objavili su i dva live albuma, a kako zvuče uživo možete provjeriti u Areni Zagreb.