Ovako je krenula ljubavna priča Valentine i Vatroslava iz 'Ljubav je na selu': Ova kokoš ćeš biti ti

Vatroslav i Valentina upoznali su se u devetoj sezoni emisije ‘Ljubav je na selu’, a tijekom prvog susreta nisu mogli niti zamisliti da će završiti u braku i nažalost, rastati se.

- Moja očekivanja su vidjeti ima li koja od žena, neka potencijalna koja će mi biti žena do kraja života - rekao je Vatroslav prije nego što je upoznao Valentinu.

Foto: RTL

Vatroslav nije dugo čekao da Valentini postavi pitanje je li spremna vrlo brzo rađati mu djecu, a iako ju je uhvatio nespremnu u odgovoru, par je bio sretno zaljubljen do nedavno.

- Nemam neki strah, dosta sam sigurna i mislim da će mene odabrati - rekla je Valentina prije susreta.

Foto: Instagram

Vatroslav je u showu odveo djevojke na farmu u Ražancu, a nije mogao ni slutiti da se Valentini to isprva nije svidjelo.

- Nije da me takve stvari previše oduševljavaju, zato sam pobjegla iz sela u grad - rekla je.

Kad su djevojke stigle na farmu, Vatroslav ih je upoznao s kokošima i nazvao jednu Valentina. - Ova će biti Valentina, vidi se da ta nešto prigovara - našalio se Vatroslav.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

U showu je započela njihova ljubavna priča. Nakon završetka snimanja, vjenčali su se krajem srpnja 2019. upravo u Ražancu. Imaju dvoje djece, kćer Viktoriju i sina Vita. Odnos između Valentine i Vatroslava već dvije godine nije najbolji, a sad su u procesu rastave, što nam je prvima otkrila upravo Valentina.

Foto: Privatni album

- On ima svakakvih komentara. On bi htio ženu koja nije rastrošna, ali takvih je u današnje vrijeme jako malo. Na to što on piše nitko se pametan ne bi trebao obazirati. Vatroslav je s 40 godina dobio ženu i djecu, a to je bilo sve ono što je navodno po svojoj priči tražio i želio. Umjesto da to čuva i cijeni, on se svega toga odrekao tako lako. Ni jednom nije pokušao nešto promijeniti - otkrila je Valentina pa nastavila.

- Nemamo odnose, ali još živimo na istoj adresi jer trenutačno nema stanova ondje gdje su djeca dobila vrtić i ne mogu ništa pronaći da bi se mogli odseliti. Nadam se da ćemo uspjeti naći tu neki stan jer bi zbog djece i njihovog vrtića to trenutačno bilo najbolje nego da se sada selimo iz Istre kad su napokon dobili vrtić i lijepo se prilagodili.

