Ovako je Maja pričala o prvom susretu s Nenadom: 'Odlično je mirisao, ali nisam znala tko je'

Maja Šuput objavila je u petak prijepodne objavila da se razvela od Nenada Tatarinova. Njih dvoje upoznali su se 2017., a popularna se pjevačica prije dvije godine za Happy FM prisjetila njihovog prvog susreta.

- Nenad je radio kao voditelj jednog hotela u Šibeniku, a ja sam kao veliki putnik odabrala baš tamo spavati nakon jednog nastupa. Uvijek volim probati novo, posebno nove hotele - pričala je tada.

Obzirom da je bio voditelj hotela, došao ju je pozdraviti no ona ga nije, kako kaže, uopće doživljavala.

- Nisam niti znala tko je to bio, ali je odlično mirisao. Pitala sam na recepciji tko je gospodin koji me pozdravio, a oni su mi rekli da je to direktor. Bila sam tamo tri-četiri dana, on je bio jako poslovan, ljubazan, poslao bocu šampanjca, ali bez upucavanja - ispričala je tada.

Između njih zaiskrilo je tek nakon njezinog trećeg dolaska u taj hotel. Kako je rekla Maja, došla je s prijateljicom, Nenad ih je pozvao na zabavu na bazenu ispred hotela..

- I valjda smo i on i ja osjetili tu neku kemiju. On je ponovno onako mirisao. I tu je skužio sam da sam ja OK kad mi se počeo udvarati. I bogami, on je primio i više nije pustio - ispričala je tada.

Razveli se Maja Šuput i Nenad Tatarinov | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ona i Nenad oženili su se 2019. godine u Istri, a dvije godine kasnije dobili su sina. Nažalost, ljubav nije potrajala te je Maja u petak prijepodne objavila da su se razveli. Napisala je u objavi na Instagram Storyju da su odlučili krenuti svatko svojim putem, no da i dalje žive u obiteljskom ozračju.

- I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno - napisala je. Za 24sata je vijest komentirao i Nenad Tatarinov koji je rekao da su oni i dalje 'u odličnim odnosima' te da ih veže velika ljubav prema njihovom sinu.

- Zajedno i putujemo, a to ne možete ako se s nekim ne slažete dobro. Razvod je davno iza nas, samo smo se sad dogovorili da to Maja i javno obznani i stane na kraj svim pričama - rekao je Nenad.