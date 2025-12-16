Obavijesti

SKUPA SNIMILI FILM

Ovako je Rob Reiner prije deset godina govorio o ovisnosti svog sina Nicka: 'Bili smo očajni...'

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Reuters

Redatelj Rob Reiner i supruga Michele godinama su žalili zbog načina na koji su se nosili s ovisnošću sina Nicka. "Govori su nam da je manipulator i lažljivac, a mi smo im vjerovali", izjavila je jednom Michele

Glumac i redatelj Rob Reiner te njegova supruga Michele Singer Reiner prije desetak godina javno su govorili o kajanju zbog načina na koji su se nosili s dugogodišnjom ovisnošću svog sina Nicka. Njihove izjave ponovno su dospjele u središte pozornosti nakon što je policija uhitila Nicka Reinera u vezi sa smrću njegovih roditelja.

Pokretanje videa...

Obožavatelji odaju počast Robu i Michele Reiner na holivudskoj Stazi slavnih 03:17
Obožavatelji odaju počast Robu i Michele Reiner na holivudskoj Stazi slavnih | Video: 24sata/reuters

Podsjetimo, Rob Reiner (78) i Michele Singer Reiner (68) pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Angelesu. Kako je priopćila Vatrogasna služba Los Angelesa, hitne službe pozvane su na njihovu adresu oko 15:30 sati po lokalnom vremenu. Policija je kasnije potvrdila da je njihov sin Nick Reiner priveden i zadržan u pritvoru.

Los Angeles Premiere of ''Spinal Tap II: The End Continues'' at The Egyptian Theatre in Los Angeles
Foto: Aude Guerrucci

Reiner i njegov sin Nick surađivali su 2015. godine na poluautobiografskom filmu Being Charlie, koji se bavi problemima ovisnosti o drogama. Film je inspiriran Nickovim osobnim iskustvima, a prati priču mladog ovisnika Charlieja Millsa i napet odnos s roditeljima, posebice s ocem, koji prema njemu primjenjuju strogi pristup tzv. „tvrde ljubavi“, piše People.

U jednom intervjuu Rob i Nick otvoreno su govorili o narušenom odnosu koji su imali godinama prije zajedničkog rada na filmu. Reiner je tada priznao da mu je proces snimanja pomogao da bolje razumije sina.

STRAVIČAN ZLOČIN Ubio oca i majku? Uhitili sina Nicka zbog sumnje na ubojstvo Roba Reinera i supruge Michele
Ubio oca i majku? Uhitili sina Nicka zbog sumnje na ubojstvo Roba Reinera i supruge Michele

"Prolazili smo kroz brojne probleme, ali cijeli taj proces pomogao mi je da ga puno bolje shvatim. Mislim da me to učinilo boljim ocem", rekao je tada redatelj.

Nick Reiner je istaknuo da se s ocem nije previše povezivao u djetinjstvu, ali da se njihov odnos promijenio kada su počeli surađivati na filmu.

"Nismo se puno zbližavali dok sam bio dijete. No kad sam vidio kako radi i koliko zna, osjetio sam da smo se konačno povezali", rekao je.

Foto: LAPD Gang and Narcotics

Na premijeri filma na Filmskom festivalu u Torontu 2015. godine, Rob Reiner je priznao da su on i supruga u stvarnom životu prema sinu postupali slično kao roditelji u filmu. U razgovoru za Los Angeles Times rekao je da su ignorirali Nickove tvrdnje da mu liječenje ne pomaže.

"Kad bi nam Nick govorio da to za njega ne funkcionira, nismo ga slušali. Bili smo očajni i vjerovali smo stručnjacima jer su imali diplome na zidu, iako smo zapravo trebali slušati vlastito dijete", rekao je Reiner.

Michele Singer Reiner tada je dodala kako su bili snažno pod utjecajem savjetnika i terapeuta.

"Govori su nam da je manipulator i lažljivac, a mi smo im vjerovali", izjavila je.

UŽAS U HOLLYWOODU Tko je Nick Reiner? Sumnjiče ga za ubojstvo roditelja, borio se s ovisnošću dugi niz godina...
Tko je Nick Reiner? Sumnjiče ga za ubojstvo roditelja, borio se s ovisnošću dugi niz godina...

Nick Reiner je u intervjuu za People 2016. godine otkrio da je prvi put poslan na rehabilitaciju oko svog 15. rođendana te da je kasnije više puta odbijao povratak u ustanove za liječenje. Zbog toga je, kako je rekao, povremeno završavao kao beskućnik.

"Bio sam beskućnik u Maineu, New Jerseyju i Texasu. Spavao sam na ulici danima i tjednima. Nije bilo nimalo lako", prisjetio se. Dodao je da je imao ukupno 17 boravaka na rehabilitaciji te da su iza njega "mračne godine", iako se kasnije ponovno vratio obitelji i životu u Los Angelesu.

2018 White House Correspondents Dinner Arrivals
Foto: Ron Sachs

Osvrćući se na to razdoblje, Rob Reiner je priznao da mu koncept stroge roditeljske discipline nikada nije bio prirodan.

"Ako vaše dijete prolazi kroz teško razdoblje, vaš je glavni zadatak da ga zaštitite. Danas znam da sam trebao više vjerovati vlastitom instinktu", rekao je.

Istraga o smrti Roba i Michele Reiner i dalje je u tijeku.

