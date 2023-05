Ovdje je Tina provela posljednje trenutke: Na vratima je imala neobičnu poruku za posjetitelje

U četvrtak navečer napustila nas je legendarna glazbenica Tina Tuner u 84. godini. Tužne vijesti potvrdio je njen glasnogovornik. Svoje posljednje trenutke provela je u luksuznoj vili u Švicarskoj gdje je odmah ispred osvanulo mnoštvo cvijeća, svijeća i poruka za pjevačicu.

- Tina Turner, kraljica Rock 'n' Rolla preminula je danas u 84. godini nakon duge bolesti, u njenom domu u Kusnachtu, u blizini Zuricha - pisalo je u službenom priopćenju.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

- S njom je svijet izgubio glazbenu legendu i uzora - navodi se dalje.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Upravo je ondje provela svoje posljednje dane, a radi se o dvorcu s brojnim sobama od kojih svaka ima 50 četvornih metara.

Iz mnogih prostorija vile koja broji više od 1500 kvadratnih metara pruža se božanstven pogled, a komadi namještaja pomno su birani i vrlo skupi, kako navodi Daily Mail.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Na ulazu njenog posjeda stoji zamolba da se ne zvoni na vrata prije 12 sati niti donosi dostava, a jedan je obožavatelj baš tamo odlučio ostaviti poruku.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

- Mislim da je 'OK' pojaviti se ranije danas. Hvala ti i doviđenja, Tina. Bila si jednostavno najbolja - nalijepili su na vrata njenog doma neutješni fanovi koji su osim večer prije, stigli i u četvrtak ujutro odati počast legendarnoj glazbenici.

Foto: REUTERSTV/REUTERS

Obožavatelji su zapalili svijeće i postavili pregršt cvijeća ispred vile. Najviše natpisa glasilo je prema njenom hitu 'Simply The Best' s kojim su Tini poručili da je jednostavno bila najbolja.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Inače, Turner je posjedovala i vilu na francuskoj rivijeri, a poznato je i kako ih je imala u Kölnu i Londonu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Pjevačica je rođena u Tennesseeju kao Anna May Bullock, ali se 1994. preselila u Švicarsku. Tina se 2013. službeno odrekla američkog državljanstva i postala trajna državljanka Švicarske.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Od tako zvane 'kraljice rock and rolla' se opraštaju i na 'Walk of Fameu', gdje se nalazi njena zvijezda koju je dobila 28. kolovoza 1986. godine.

Kroz svoju solo karijeru stvorila je neke od najpoznatijih svjetskih pjesama, uključujući 'Proud Mary', 'What's Love Got To Do with it', 'Private Dancer', 'The Best' i brojne druge koji će se sigurno pjevati još dugo.