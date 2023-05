Ove države su favorit žiriju na Eurosongu: Švedska je tri puta osvojila najveći broj bodova...

Bilo je uzbudljivo i zabavno, ali ovaj će Eurosong svi pamtiti po nezgodnoj situaciji dok je pobjednica Loreen preuzimala trofej pobjede. Tada je cijela publika u Liverpoolskoj areni glasno pjevala pjesmu 'Cha Cha Cha' Finskog predstavnika Käärije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Švedska je od žirija dobila 340 bodova, a od publike 243 što znači da su za pobjedu presudili glasovi žirija. S druge strane, Finska je od publike dobila 376, a od žirija tek 150 bodova.

Foto: HRT

Osim ove godine, Loreen je briljirala na Eurosongu i 2012. sa svojom 'Euphoriom', a ta dva puta nisu jedina kada je žiri 'podario' glasove Švedskoj. Osim ove, postoji i lista država koje su na velikom glazbenom natjecanju dobile najviše bodova stručnog žirija.

Među njima je nakon Loreen, Švedska tri puta dobila najveći broj bodova, a od ostalih se mogu istaknuti:

1. Portugal i Salvador Sobral s 'Amar Pelos Dois' - 382 boda

2. Šveđanka Loreen i 'Tattoo' - 340 bodova

3. Australija i Dami Im sa 'Sound of Silence' - 320 bodova

4. Britanija i Sam Ryder s pjesmom 'Space Man' - 283 boda

5. Bugarski Kristian Kosov i 'Beautiful Mess' - 278 bodova

6. Austrija s Cesarom Sampsonom i 'Nobody But You' - 271 bod

7. Švicarski Gjon's Tears i 'Tout l'Univers' - 267 bodova

8. Švedska s Corneliom Jakobs i 'Hold Me Closer' - 258 bodova

9. Švedski predstavnik Benjamin Ingrosso i 'Dance You Off' - 253 boda

10. Francuska Barbara Pravi i 'Voila' - 248 bodova

Najčitaniji članci