Ove eurovizijske pjesme postale su globalno poznate: Završile su na Billboardovoj top ljestvici

Otkako je stvoren Eurosong u Švicarskoj 1956., samo je 12 pjesama s tog glazbenog natjecanja uspjelo završiti na američkoj ljestivici Billboard Hot 100.

Najuspješnija pjesma bila je 'Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)', s kojom je Talijan Domenico Modugno dospio na prvo mjesto Billboard Hot 100 ljestvice. Iako je ta pjesma bila hit u svijetu, Domenico je te 1958. osvojio treće mjesto na Eurosongu u Nizozemskoj. Tad je pobijedio André Claveau s pjesmom 'Dors on amour'.

Šesto mjesto zauzela je ABBA-in hit 'Waterloo', s kojom je legendarna grupa pobijedila 1974. na Eurosongu u Brightonu.

Pjesma 'Eres Tú', koju izvodi Mocedades, našla se na devetom mjestu.

Od 10 najuspješnijih eurovizijskih pjesama na američkoj Billboard Hot 100 ljestvici, samo su ABBA-in 'Waterloo', 'Save Your Kisses for Me' Brotherhod of Mana i 'Arcade' Duncana Laurencea pobijedile na Eurosongu. Evo koji su se još hitovi našli među 12 najpopularnijih eurovizijskih pjesama.

Infografika: Koje su eurovizijske pjesme postale globalno popularne? | Foto: Marko Picek/PIXSELL