Pjevač preko noći od dinamovca postao hajdukovac: 'Iza toga se krije jedna jako tužna priča...'

U Special Happy Showu gostovali su dečki iz Slavonia banda. Iako nisu klasični tamburaški sastav oni njeguju etno zvuk, kulturu i tradiciju svoga kraja te je promoviraju po svim krajevima Lijepe naše, ali i po svijetu te je približavaju mlađoj publici. Slušatelji Happy FM-a imali su priliku pobliže upoznati novog frontmena, mladog Osječanina Josipa Rukavinu, koji je nakon 20 godina zamijenio glavnog vokala Branka Ilakovca.

Kako je došlo do suradnje? – upitao je voditelj Elvis Mehičić.

- Nastavili smo samo tamo gdje smo stali. Došlo je na način, imali smo eto nažalost neočekivanu situaciju u kojoj se dogodilo da nas je Branko, zbog nezgode i zdravstvenih poteškoća u koje je došao morao napustiti i Josip je uskočio u prvi mah da bi mogli odraditi sve dogovorene svirke i gaže koje smo imali. Došao je na zamjenu i kad smo vidjeli da to funkcionira... pred nama je bila i dalje ova cijela godina koja je popunjena, puna posla, a on je izrazio želju da uđe u bend. Mi smo to naravno prihvatili i evo sad dalje jašemo skupa, poručio je Dražen Ančić, jedan od osnivača banda.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Novi frontmen otkrio je da je zauzet, ali da još ne planira pred oltar. Ima dvadeset i pet godina, a pjeva od svoje desete godine.

- Životni moto mi je pjevati i zabavljati ljude sve dok me zdravlje bude služilo, poručuje.

Priznaje da bi radije popularne hitove 'Zlatna polja', 'Raduje me raduje', 'Varalica', 'Zlatni dvori', 'Mnoge su me ljubile', 'Prokleto je', 'Ej lutkice' pjevao na pedeset svadbi nego pred punom Arenom.

- Ja stvarno volim svadbe i uveseljavati ljude, osim toga volim dosta klapskih dalmatinskih pjesama, tako da bih volio i da napravimo neku suradnju s nekom klapom.

Jedini je član u tamburaškom sastavu koji navija za Hajduk.

- Moram priznati, ja sam Hajdukovac, a kolega Dražen je Dinamovac kao i drugi, otkrio je Josip.

- I Josip je nekad u mladosti bio Dinamovac, a kako se dogodilo da je zastranio, to samo on zna, poručio je Dražen.

- Pa evo, zapravo to je jedna onako iskreno jako tužna priča, ali doslovno tužna, jer moja draga kumica, ona je zapravo jedina u obitelji navijala za Hajduk, nažalost, preko noći je preminula i tako sam zapravo rekao, ja ću nastaviti tu neku njenu tradiciju. Iako nismo baš veseli svake godine, kao što se vidi, već 19 godina nismo osvojili naslov, ali i dalje ćemo navijati pa jednom će biti..., optimističan je.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM