Ove slavne glumice utjelovile su legendarnu Marilyn Monore

Britanska pjevačica Pixie Lott uzburkala je londonski West End novom kazališnom predstavom Who Killed Marilyn?, u kojoj, odjevena u kultnu bijelu satensku haljinu i s platinastom perikom, istražuje misterij smrti slavne legende. Predstava, koja je svjetsku premijeru imala u Emerald Theatreu i trebala bi se izvoditi sve do kraja listopada, ne boji se otvoreno spekulirati o zavjerama, politici, pa čak i organiziranom kriminalu.

No Pixie je daleko od jedine ljepotice koja je pokušala udahnuti život holivudskom idolu. Redatelji već desetljećima za ulogu Marilyn Monroe biraju neka od najupečatljivijih lica filmskog svijeta.

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Jedan od prvih značajnijih filmskih pokušaja bila je drama Insignificance iz 1985. godine redatelja Nicolasa Roega, u kojoj je ikonu utjelovila Theresa Russell. Film, snimljen prema kazališnoj predstavi, prikazuje izmišljeni susret Marilyn s Albertom Einsteinom, Joeom DiMaggiom i senatorom Josephom McCarthyjem u njujorškom hotelu 1954. godine. Russell, tadašnja redateljeva supruga, isprva je oklijevala prihvatiti ulogu strahujući da bi njezina Marilyn mogla postati karikatura. Na kraju je, međutim, stvorila istodobno krhak i snažan portret, a poznati kritičar Roger Ebert pohvalio je način na koji je lik izgradila od samih temelja.

Desetljeće kasnije, 1996. godine, stigao je televizijski film Norma Jean & Marilyn, koji je cijeloj priči pristupio na potpuno jedinstven način. Autori su angažirali čak dvije zvučne glumice – Ashley Judd utjelovila je mladu i još nepoznatu Normu Jean, dok je oskarovka Mira Sorvino preuzela ulogu slavne i nesputane Marilyn. Film, nominiran za nagrade Emmy i Zlatni globus, prikazuje unutarnju borbu između dviju osobnosti, a priznanje mu je odao čak i sam dramatičar Arthur Miller. Malo tko pritom zna da legendarna plavuša ima i svoju profesionalnu dvojnicu Susan Griffiths. Ona ju je, primjerice, utjelovila u kultnoj sceni u retro baru Jack Rabbit Slim’s u filmskom hitu Pakleni šund (Pulp Fiction, 1994.), a kao jedna od najboljih Marilyninih dvojnica pojavila se i u brojnim serijama i reklamama.

Možda je najviše hrabrosti morala pokazati Kelli Garner u televizijskoj miniseriji The Secret Life of Marilyn Monroe iz 2015. godine. U glavnoj ulozi doslovno nije ništa skrivala pred gledateljima i potpuno se razodjenula pred kamerama, čime je izazvala golemu pozornost. Miniserija, snimljena prema književnom bestseleru J. Randyja Taraborrellija, fokusira se na Marilynin kompliciran odnos s majkom, koju glumi Susan Sarandon, ali i na njezino mentalno zdravlje. Garner je za svoju autentičnu izvedbu, geste i glas dobila brojne pohvale.

Pravi glumački spektakl priredila je i Michelle Williams u filmu Moj tjedan s Marilyn (My Week with Marilyn) iz 2011. godine. Njezin portret krhke i ranjive zvijezde tijekom snimanja filma Princ i plesačica donio joj je Zlatni globus i zasluženu nominaciju za Oscara. Williams se za ulogu pripremala mjesecima, proučavala arhivske snimke i osobna pisma, a čak se i udebljala kako bi što vjernije dočarala siluetu legendarne glumice.

Najnoviji, a ujedno i jedan od najupečatljivijih tragova zasad je ostavila kubanska ljepotica Ana de Armas u filmskoj drami Plavuša (Blonde) iz 2022. godine. Njezina zadivljujuća izvedba i nevjerojatna fizička sličnost također su joj osigurale nominaciju za Oscara. Zahtjevna transformacija, koja je uključivala perike, kontaktne leće i izbijeljene obrve, svakoga je dana trajala nekoliko sati, a sama glumica izjavila je da joj je ova uloga potpuno promijenila život.