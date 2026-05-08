Ove stvari sigurno niste znali o filmu 'Operacija Valkira'

Povijesni triler "Operacija Valkira" iz 2008. godine, u režiji Bryana Singera, donio je na velika platna napetu priču o zavjeri njemačkih časnika s ciljem ubojstva Adolfa Hitlera u srpnju 1944. godine, a večeras ga gledamo na HRT 1 u 22:55 sati. Iako je film ostao zapamćen po Tomu Cruiseu u glavnoj ulozi pukovnika Clausa von Stauffenberga, malo je poznato da holivudska zvijezda nije bila prvi izbor producenata.

Prije nego što je Tom Cruise preuzeo ulogu, za nju je bio predviđen njemački glumac Thomas Kretschmann. Scenarist Christopher McQuarrie i redatelj Singer u početku su zamišljali "Operaciju Valkiru" kao manji film s budžetom ispod 20 milijuna dolara. Međutim, kada je projekt predstavljen studiju United Artists, čiji je suvlasnik bio Cruise, glumac je pokazao veliko zanimanje. Njegov ulazak u projekt značio je veći budžet, koji je na kraju dosegnuo između 75 i 90 milijuna dolara, ali i Kretschmannov prelazak u sporednu ulogu bojnika Otta Ernsta Remera.

Cruiseov angažman izazvao je burne reakcije u Njemačkoj, prvenstveno zbog njegove pripadnosti scijentologiji, koju njemačke vlasti smatraju spornom organizacijom. Stauffenbergov sin, Berthold Maria Schenk Graf von Stauffenberg, javno je poručio Cruiseu da se "drži podalje od njegovog oca", strahujući da će film postati "užasan kič". Unatoč kontroverzama, Cruise se posvećeno pripremao osam mjeseci, proučavajući povijesne zapise i razgovarajući s članovima obitelji Stauffenberg. Privukla ga je i fizička sličnost s pukovnikom, što je, kako je rekao, bio jedan od razloga zašto je prihvatio ulogu.

Borba za autentičnost na povijesnim lokacijama

Kontroverze oko glavnog glumca stvorile su i produkcijske probleme. Njemačko ministarstvo obrane isprva je zabranilo snimanje na autentičnim vojnim lokacijama, uključujući i Bendlerblock u Berlinu - kompleks zgrada gdje su stvarni urotnici pogubljeni. Objašnjenje je bilo da je to "mjesto sjećanja i žalosti" koje bi se filmskim setom obeščastilo.

*uz korištenje AI-ja

Foto: imdb.com

Ipak, nakon pritiska njemačkih filmaša i medija koji su stali u obranu projekta, ističući njegovu važnost za podizanje globalne svijesti o njemačkom otporu, vlasti su promijenile odluku. Filmaši su dobili dozvolu za snimanje na ključnim povijesnim mjestima, što je pridonijelo autentičnosti filma. Tim je pedantno pazio na detalje, od rekonstrukcije Hitlerovog stožera "Vučji brlog" do korištenja stvarnih aviona i vozila iz Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je da je i sam Stauffenbergov unuk, Philipp von Schulthess, dobio manju ulogu u filmu.

Neočekivani peh i trenuci za pamćenje

Snimanje na autentičnoj lokaciji pogubljenja u Bendlerblocku bilo je nabijeno emocijama. Glumac Christian Berkel otkrio je kako je Tom Cruise inzistirao da ekipa svake večeri prije snimanja održi minutu šutnje iz poštovanja prema žrtvama. No, upravo je taj materijal zadesio nevjerojatan peh. Nakon što su snimke poslane na razvijanje, u laboratoriju je korištena pogrešna kemikalija koja je uništila cijeli materijal. Produkcija je morala ponovno tražiti dozvolu od njemačkih vlasti kako bi ponovila snimanje jedne od najvažnijih scena filma.