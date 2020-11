Ove zvijezde uzele su milijune pjevajući ozloglašenim vođama

'Moralna uvjerenja su jedno, a novac koji se dobije za nastup nešto drugo', očito su stav ovih slavnih zvijezda koji su pjevali za ozloglašene diktatore te za to dobili svote o kojima ipak ne žele govoriti

<p>Iako su brojna udruženja za zaštitu ljudskih prava apelirale na<strong> Nicki Minaj </strong>da otkaže nastup u Angoli, ta se popularna pop pjevačica nedavno pridružila listi zabavljača koji nemaju prigovor savjesti na zabavljanje diktatora i predvodnika tiranskih režima. Nicki je nastupala za Unitel, tvrtku koja je u djelomičmnom vlasništvu angolskog predsjednika Jose Eduarda dos Santosa, optuženog za razne afere s korupcijom te kršenjem osnovnih ljudskih prava.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Minaj je za taj nastup navodno dobila dva milijuna dolara, a u otvorenom pismu Udruge za zaštitu ljudskih prava stoji da je dos Santos "političar čija je praksa uznemiravati i zatvarati ljude, ubijati političke protivnike, novinare i aktiviste koji na to ukazuju".</p><p>Nicki se nije obazirala, već je naprotiv na Instagramu objavila sliku s angolskom zastavom ponosna na svoj nastup te je čak opisala predsjednikovu kćer te milijarderku Isabel dos Santos kao inspiraciju za brojne mlade žene. Time je ušla u elitni klub nemoralnih zabavljača, kao što su ih nazvali aktivisti za ljudska prava, a ovo su druge zvijezde tog kluba:</p><h3>Kanye West</h3><p>Poznati je reper i suprug starlete <strong>Kim Kardashian</strong> 2013. pjevao na svadbi unuka kazahstanskog predsjednika Nursultana Nazarbeyeva. Udruženje za ljudska prava Nazarbeyeva godina optužuju za ekstremno kršenje ljudskih prava.</p><h3>Jennifer Lopez</h3><p><strong>J. Lo</strong> je svojim seksi plesom i pojavom uveličala proslavu rođendana turkmenistanskog predsjednika Gurbangulya Berdimuhamedowa, čiji se režim opisuje kao jedan od "najreppresivnijih u svijetu" - što stoji u izvješću udruge Human Rights Watch. No, to nije spriječilo Jennifer da u maniri Marilyn Monroe otpjeva "Sretan rođendan" ozloglašenom predsjedniku izolirane sovjetske republike.</p><h3>Beyonce</h3><p>Dok njen novi album Lemonade podiže prašinu zbog navodnih afera koje otkriva, jednaku je prašinu podiglo otkriće da je <strong>Beyonce </strong>pjevala na privatnoj zabavi dočeka Nove godine 2009. na karipskom otoku St. Barts, koju su organizirali članovi obitelji Moamera Gadafija.</p><h3>Sting</h3><p>Poznati je pjevač navodno nastupao za<strong> Gulnaru Karimovu</strong>, kćer uzbekistanskog predsjednika Islama Karimova, kojeg su iz milja nazivali "diktatorom koji kuha svoje neprijatelje". Zbog svog statusa velikog humanista, Sting je prozvan licemjerom, a pjevač je na optužbe odgovorio kako je "mislio da koncert organizira UNICEF", prenio je Daily Mail. </p><h3>Usher</h3><p>Zbog njegovog nastupa na obiteljskoj zabavi Gadafijeve obitelj, brojni su u američkoj glazbenoj industriji pozvali na bojkot Ushera te ga prozivali da vrati novac koji je dobio za nastup. Naknadno je pjevač izjavio kako ga je darovao u dobrotvorne svrhe.</p><h3>Mariah Carey</h3><p>Još jedna koja je zabavljala Gadafijevu obitelj, očito velike zaljubljenike u američku pop glazbu. Za njih je navodno nastupala na Novoj godini 2008., a kasnije je izjavila kako je bila naivna te uopće nije provjerila za koga će nastupiti.</p><h3>Nelly Furtado</h3><p>I ova je pjevačica nastupala za Gadafijeve, a na Twitteru je objavila kako će novac darovati u humanitarne svrhe.</p><p><br/> <br/> </p>