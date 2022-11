Ovi odrasli glumci u filmovima su odglumili i djecu i tinejdžere

Odrasli glumci koji glume djecu često nose cijeli film na svojim leđima. Bilo da je riječ o zamjeni tijela, apsurdnom odabiru glumaca ili djetetu koje čarobno ubrzano stari, klasična priča o djetetu koje želi biti starije, isprva uživajući u tome, a zatim žudeći za svojom mladošću, putovanje je uvijek ispunjeno smijehom.

Štoviše, mnogi smatraju da je to nevjerojatan podvig za svakog glumca.

Tom Hanks ili Jamie Lee Curtis su samo neki od glumaca koji su vrhunski odglumili djecu i tinejdžere. Ipak, ovi glumci moraju uvjeriti publiku da su potpuno drugačiji lik u tijelu koje ne razumiju.

Jack Black u 'Jumanji: Dobrodošli u džunglu'

Jack Black je po mišljenju mnogih maestralan glumac, a 'Jumanji: Welcome to the Jungle' pružio mu je priliku da podsjeti svijet na tu činjenicu. U filmu se grupa srednjoškolaca čarobno ubacuje u video igru. Dok su tamo, ipak ne liče na sebe. Svaki srednjoškolac preuzima izgled avatara svog lika.

Bethany, popularna srednjoškolka, koju glumi Madison Iseman, preuzima lik mnogo starijeg muškog profesora po imenu Sheldon Oberon. A Sheldona Oberona glumi Jack Black.

Jack Black savršeno oponaša manire tinejdžerice kroz cijeli film. Od prvog trenutka kada Bethany otkrije tijelo u kojem će obitavati tijekom igre, Black uspijeva nasmijati publiku tipičnim tinejdžerskim reakcijama i motama. Sa svakim uzdahom 'Oh my God' ili popularnim američkim izrazom 'Can't even' koji Black isporuči, publika savršeno vjeruje da gleda Bethany.

Tom Hanks u 'Big'

'Big' je u suštini film o djetetu u tijelu odrasle osobe. U filmu, 12-godišnji dječak po imenu Josh Baskin postaje umoran od toga da bude dijete, pa poželi biti velik.

Kad se Josh sljedeći dan probudi, više nije u tijelu dječjeg glumca Davida Moscowa, već je sada odrastao muškarac - kojeg glumi Tom Hanks.

Tom Hanks izvodi jednu od najboljih izvedbi u svojoj karijeri kao dijete zaglavljeno u tijelu odrasle osobe. Sam Hanksov izraz lica u potpunosti prodaje film.

Kada se boji ostati sam u hotelskoj sobi, publika mu potpuno vjeruje. Dok on uživa igrajući se sa svim svojim igračkama i slučajno koketirajući s odraslim ženama, publika u potpunosti prihvaća nevinost koju Hanks unosi u svoj lik.

Jennifer Garner u '13 Going on 30'

Foto: Themoviedb.org

Nakon što je pročitala članak u časopisu u kojem joj se govori da će joj 30-e biti najbolje desetljeće u životu, 13-godišnja Jenna Rink poželi preskočiti godine do početka 30ih, što se čarobno i dogodi, a Jennifer Garner ima priličan glumački izazov dok glumi 13-godišnjakinju koja je sad u tijelu i živi život 30-godišnjakinje.

Jennifer u ulogu unosi mladenačku nevinost. Dok Rink otkriva da joj je život ispao točno onako kako se nadala, Jennine radosne reakcije podsjećaju publiku na nevine reakcije djevojčice koja je tek ušla u pubertet. Kasnije, kada joj njezin odrasli dečko Alex priredi smiješan striptiz, Garner vrlo dojmljivo prodaje dječju posramljenost svog lika.

Jamie Lee Curtis u 'Freaky Friday'

Baš kao što se tinejdžerica Anna Coleman malo previše zabavlja nakon mijenjanja tijela s majkom, Jamie Lee Curtis očito se odlično zabavlja u ovoj izvedbi. U filmu Freaky Friday, buntovna tinejdžerica (koju glumi Lindsay Lohan) mijenja mjesta sa svojom strogom majkom (Jamie Lee Curtis).

Curtis je nevjerojatna u ovoj ulozi. Kad duo zamijenjenih tijela posjeti restoran u kojem se dogodila zamjena, Jamiein tinejdžerski bijes je opipljiv.

-Hoćeš reći da smo zapele ovako? - izgovara ona uz vrlo smiješno. Pomislili biste da tinejdžerica zapravo igra ulogu Jamie Lee Curtis po tome kako dobro glumi nekoga tko je u najgorom periodu puberteta. Da ne govorimo o njezinom nevjerojatnom rasturanju gitare u finalu filma.

Brad Pitt u 'Neobičnom slučaju Benjamina Buttona'

Neobičan slučaj Benjamina Buttona govori o čovjeku, kojeg glumi Brad Pitt, koji stari unazad. Ovo nije stariji čovjek koji odjednom počinje starjeti unatrag već čovjek koji je rođen kao starac. Dakle, kako počinje izgledati fizički mlađe, njegov um stari.

To Pittu predstavlja zanimljiv izazov kroz cijeli film. U ranim scenama, Pitt nosi šminku i proteze kako bi izgledao nevjerojatno star (uz pomoć CGI-ja na početku), dok se istovremeno pretvara da ima um djeteta.

Vince Vaughn u 'Freaky'

Freaky uzima često korišteni oblik zamjene tijela i potpuno ga okreće naglavačke. Umjesto tipične zamjene majke i kćeri ili oca sa sinom, Freaky prikazuje srednjoškolku po imenu Millie Kessler koja mijenja tijelo sa odraslim muškarcem i serijskim ubojicom nakon što ju on probode drevnim bodežom.

Vince Vaughn pruža zvjezdanu izvedbu u ulozi Millie Kessler unutar tijela ubojice. Kako The Atlantic piše, Vaughn se 'naslanja na hirovitost glume tinejdžera, skakućući od scene do scene s nervoznom energijom statista iz horor filmova.'

Film, zahvaljujući glumačkim sposobnostima Vaughna i glavne glumice Kathryn Newton, tjera publiku da se boji za Vincea Vaughna visokog skoro 2 metra dok prestravljen bježi od srednjoškolke.

Rob Schneider u 'The Hot Chick'

Hot Chick služi kao veliki izlog komičarskih vještina Roba Schneidera. Zamjena tijela u ovom filmu događa se nakon što su srednjoškolska navijačica i sitni prevarant oboje završili s polovicom para čarobnih naušnica. Kad stave navedene naušnice, zamijene tijela.

Rob Schneider je urnebesan od prvog trenutka kada se dogodi zamjena tijela. Ponašajući se kao srednjoškolka, ne znajući da je došlo do zamjene, on oponaša manire mlade djevojke dok ustaje i koristi kupaonicu. jedna od najsmješnijih scena u filmu je ona kad Schneider shvati da je unutar tijela tinejdžerice i potpuno poludi.

