Ovih 10 serija su se najviše gledale prošlog tjedna na Apple TV+ platformi diljem svijeta

Apple TV+ je i proteklog tjedna donio pregršt uzbuđenja sa svojim najgledanijim serijama diljem svijeta. Ako tražite inspiraciju za serijski maraton, pogledajte koje naslove ne smijete propustiti.

1. The Last Frontier

Nakon što se zatvorski avion sruši u divljini Aljaske, jedini lokalni šerif mora zaštititi grad od opasnih bjegunaca. Glume Jason Clarke i Dominic Cooper.

SAD, 2025., Krimi drama

2. Slow Horses

Disfunkcionalni tim MI5 agenata i njihov osebujni šef Jackson Lamb suočavaju se s prijetnjama Engleskoj. U glavnoj ulozi Gary Oldman.

UK, 2022., Drama, Špijunska

3. The Morning Show

Pogled iza kulisa američkog jutarnjeg programa i izazova s kojima se suočavaju voditelji. Glavne zvijezde su Jennifer Aniston i Reese Witherspoon.

SAD, 2019., Drama

4. Invasion

Zemlju posjećuje izvanzemaljska vrsta, a priča se prati kroz oči pet običnih ljudi diljem svijeta.

SAD, 2021., SF

5. Chief of War

Uzbudljiva priča o ujedinjenju Havaja kroz krvavu kampanju protiv kolonizacije. U glavnoj ulozi Jason Momoa.

SAD, 2025., Povijesna drama

6. Foundation

Skupina izgnanika pokušava spasiti čovječanstvo i obnoviti civilizaciju nakon pada Galaktičkog Carstva.

SAD, 2021., Znanstvena fantastika

7. Ted Lasso

Američki trener nogometa dolazi u Englesku voditi nogometni klub bez iskustva, ali s puno optimizma. U glavnoj ulozi Jason Sudeikis.

SAD, 2020., Komedija

8. Knife Edge: Chasing Michelin Stars

Pratite najbolje svjetske chefove u njihovoj potrazi za Michelinovom zvjezdicom, uz neviđen pristup tajnim inspektorima.

UK, 2025., Dokumentarna, Hrana

9. Severance

Radnici čije su uspomene podijeljene između privatnog i poslovnog života otkrivaju mračnu istinu o svom poslu. U glavnoj ulozi Adam Scott.

SAD, 2022., Drama, Psihološki

10. Platonic

Bivši najbolji prijatelji ponovno se povezuju i njihovo prijateljstvo postaje sve intenzivnije, što vodi do urnebesnih situacija. Glume Rose Byrne i Seth Rogen.

SAD, 2023., Komedija

Ne propustite priliku pogledati ove globalne hitove i otkriti zašto su osvojili gledatelje diljem svijeta!

