Ovih 15 stvari o 'Igri prijestolja' znaju samo najveći obožavatelji

Prošlo je više od desetljeća otkako je 17. travnja 2011. godine HBO emitirao prvu epizodu "Igre prijestolja", serije koja će ubrzo postati globalni kulturni fenomen. Adaptacija epskog književnog serijala "Pjesma leda i vatre" Georgea R. R. Martina osvojila je svijet svojom kompleksnom radnjom, nezaboravnim likovima i šokantnim preokretima. Dok obožavatelji i dalje raspravljaju o kontroverznom finalu i s nestrpljenjem iščekuju nove priče iz Westerosa, prisjetimo se nekih manje poznatih, ali fascinantnih detalja koji su obilježili ovu legendarnu seriju.

Nasljeđe koje traje

"Igra prijestolja" nije bila samo televizijska serija; postala je dio popularne kulture, inspirirajući bezbrojne rasprave, teorije, memeove, pa čak i imena djece i kućnih ljubimaca. HBO je 10. godišnjicu obilježio posebnim događajem "The Iron Anniversary", potvrđujući trajni utjecaj serije. No, iza kulisa spektakularnih bitaka, zmajeva i političkih intriga kriju se brojne zanimljivosti.

1. Postoji neemitirani pilot

Prva verzija pilot epizode, koju je režirao Tom McCarthy ("Spotlight"), bila je toliko loša da su je autori David Benioff i D.B. Weiss morali u potpunosti odbaciti i snimiti ponovno. Priznali su da su "sve pogriješili na temeljnoj razini", a jedan od ključnih problema bio je što gledatelji nisu shvatili incestuoznu vezu između Jaimea i Cersei.

2. Druge glumice za Catelyn i Daenerys

U originalnom, odbačenom pilotu, Catelyn Stark glumila je Jennifer Ehle ("Ponos i predrasude"), a Daenerys Targaryen Tamzin Merchant. Kasnije su ih zamijenile Michelle Fairley i Emilia Clarke, koje su obilježile te uloge.

Foto: IMDB/screenshot

3. George R. R. Martin skoro je imao cameo

Autor knjiga, George R. R. Martin, snimio je cameo ulogu kao gost na vjenčanju Daenerys i Khala Droga u originalnom pilotu. Scena je izbačena zbog ponovnog snimanja i promjene glumice za Daenerys. Kasnije je Martin želio ulogu odrubljene glave, ali produkcija si nije mogla priuštiti izradu modela.

4. Arya Stark: Najteži casting

Pronalaženje prave glumice za Aryu Stark bio je ogroman izazov. Producenti su pregledali stotine djevojaka u Engleskoj bez uspjeha. Maisie Williams pronašli su pregledavajući snimke audicija u hotelskom predvorju u Maroku, odabravši je na temelju male sličice koja im se učinila obećavajućom.

5. Peter Dinklage skoro je odbio ulogu Tyriona

Peter Dinklage isprva je oklijevao prihvatiti ulogu Tyriona Lannistera zbog stereotipa vezanih uz fantasy žanr. "Rekao sam [Benioffu] da ne želim dugu bradu i špičaste cipele," izjavio je. Uvjerili su ga opisavši Tyrionovu kompleksnost, činjenicu da nije ni heroj ni negativac, već šarmantni ženskaroš i pijanac.

6. Kit Harington došao na audiciju s masnicom na oku

Noć prije audicije za Jona Snowa, Kit Harington potukao se u McDonald'su braneći djevojku s kojom je bio. Iako je izvukao deblji kraj i zaradio masnicu, vjeruje da mu je upravo taj "izubijani" izgled pomogao dobiti ulogu. "Mislim da mi je čovjek koji me udario možda pomogao dobiti posao," rekao je kasnije.

Foto: IMDB/screenshot

7. Sophie Turner udomila je vučicu svoje junakinje

Sophie Turner (Sansa Stark) toliko se vezala za psa pasmine Northern Inuit koji je glumio njenu vučicu Lady u prvoj sezoni da ju je odlučila udomiti nakon što je lik Lady ubijen u seriji. Pas, Zunni, živio je sa Sophie do 2017. godine.

8. Plašt Jona Snowa napravljen je od IKEA tepiha

Glavna kostimografkinja Michele Clapton otkrila je da su raskošni krzneni plaštevi koje nose članovi Noćne straže, uključujući Jona Snowa, zapravo napravljeni od modificiranih tepiha iz IKEA-e. Tepisi su rezani, obrađivani i nadopunjeni kožnim remenima kako bi dobili autentičan izgled.

9. Charles Dance naučio je derati jelena za scenu

Glumac Charles Dance (Tywin Lannister) vrlo je ozbiljno shvatio svoju ulogu. Za scenu u prvoj sezoni gdje njegov lik dere jelena, proveo je dan s mesarom učeći tu vještinu kako bi je mogao realistično izvesti pred kamerama. Kasnije je izjavio da mu je trebalo dva dana da se riješi mirisa.

10. Monty Python poveznica

Osim što je dio pilota sniman u jednom od dvoraca korištenih u filmu "Monty Python i Sveti gral", postoji i direktnija referenca. U četvrtoj sezoni, ratnik iz Meereena vrijeđa Daenerys na niskovalirijskom jeziku citatima iz filma, poput "Tvoja majka je bila hrčak" i "Pušem ti nosom na tebe".

11. Dothraki i visoki valirijski možete i naučiti!

Lingvist David J. Peterson stvorio je dothraki i visoki valirijski jezik posebno za seriju, razvijajući ih iz nekoliko riječi koje je Martin spomenuo u knjigama. Jezici imaju razrađenu gramatiku i vokabular, a čak se mogu učiti putem tečajeva i aplikacija poput Duolinga. Zanimljivo, dothraki riječ za "dobar" (erin) ime je Petersonove supruge.

12. Dwight Schrute utjecao na Dothraki

U jednoj epizodi serije "U uredu" (The Office), lik Dwight Schrute pokušava govoriti Dothraki. Lingvist Peterson bio je toliko impresioniran jednom Dwightovom jezičnom konstrukcijom da ju je službeno uključio u dothraki jezik pod nazivom "Schrutean compound".

13. Crveno vjenčanje inspirirano stvarnim događajima

Šokantno Crveno vjenčanje temelji se na dva stvarna povijesna događaja iz škotske povijesti: "Crna večera" (The Black Dinner) iz 1440., kada su mladi plemići namamljeni na večeru i ubijeni, te "Masakr u Glencoeu" (Massacre of Glencoe) iz 1692., kada su vojnici ubili svoje domaćine koji su im pružili utočište.

14. Bitka kopiladi također ima povijesnu osnovu

Strategija korištena u epskoj Bici kopiladi (Battle of the Bastards) u šestoj sezoni inspirirana je stvarnom Bitkom kod Kane (Battle of Cannae) iz 216. pr. Kr., gdje je kartaški vojskovođa Hanibal okružio i uništio nadmoćniju rimsku vojsku.

15. Trend imenovanja djece i ljubimaca

Popularnost serije dovela je do porasta broja djece i kućnih ljubimaca nazvanih po likovima. Imena poput Khaleesi, Arya, Tyrion, Sansa i Theon postala su popularna diljem svijeta, unatoč ponekad mračnim sudbinama njihovih imenjaka u seriji.

Foto: IMDB/screenshot

"Igra prijestolja" ostaje serija o kojoj će se još dugo pričati. Njena slojevitost, produkcijska vrijednost i hrabrost u pripovijedanju postavile su nove standarde u televizijskoj industriji. Ove manje poznate činjenice samo su djelić bogate tapiserije koja čini svijet Westerosa tako fascinantnim i nezaboravnim.