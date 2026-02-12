Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVE SKLADBE

Ovih 16 pjesama natjecat će se se na 73. Zagrebačkom festivalu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ovih 16 pjesama natjecat će se se na 73. Zagrebačkom festivalu
72. izdanje Zagrebačkog festivala u Mozaik Event Centru | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Zagrebački festival i ove godine nastavlja djelovati kao platforma otvorena autorima različitih generacija i glazbenih izraza.

Admiral

Umjetnički odbor Zagrebačkog festivala, u sastavu Sandro Bastiančić, Lea Dekleva, Aleksandar Ljiljak, Tomo in der Mühlen i Ivan Popeskić, odabrao je 16 skladbi koje će biti izvedene na 73. izdanju festivala 17. travnja ove godine u Mozaik event centru.

PRIČAO NAM I O LJUBAVI, HOBIJIMA... Ćemeraš za 24sata: Pobjeda na festivalu je najljepši trenutak moje kantautorske karijere...
Ćemeraš za 24sata: Pobjeda na festivalu je najljepši trenutak moje kantautorske karijere...

Zagrebački festival i ove godine nastavlja djelovati kao platforma otvorena autorima različitih generacija i glazbenih izraza. Pri odabiru pjesama naglasak je stavljen na umjetničku razinu skladbi, kvalitetu glazbe i stihova te ukupni dojam, neovisno o žanru ili dosadašnjoj afirmiranosti izvođača.

U izravnom prijenosu će nastupiti, abecednim redom:

Adastra – Neka (Jeronim Szabolcs Marić)
Colonia – Još malo (Boris Đurđević)
Đana Smajo – Ostavljam (Đana Smajo)
Erna feat. Marin Jurić-Čivro – Samo ovaj dan (Erna Imamović – Dinko Fazinić)
Filip Hozjak – U snu te volim (Miro Buljan – Sonja Buljan)
Fluentes – Bezuvjetno (Goran Bošković)
Goran Karan – Moje malo sve (Goran Karan)
Hari Rončević – Bajka za dvoje (Hari Rončević)
Ivana Kindl feat. Matija Dedić – Nestajemo (Silvio Pasarić)
Jelena Radan – Danas te volim (Anita Valo / Meri Jaman – Aljoša Šerić)
Kristijan Rahimovski – Putnik (Kristijan Rahimovski – Marko Lasić)
Marko Kutlić – Uzmi i drugi dio mene (Miroslav Rus)
Mateo Pilat – Taj (Ines Prajo – Arjana Kunštek)
Milošev feat. Lu Jakelić – Odluke (Matej Milošev)
Peconni – Cure samo žele zabavu (Petar Radić / Predrag Martinjak / Bojan Šalamon / Ivan Dražić – Petar Radić / Ivan Dražić)
TransAkustik – Nježna k’o svila (Igor Ivanović)
 

Zagrebački festival već više od sedamdeset godina zauzima važno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, njegujući kontinuitet autorske pjesme i prateći suvremene glazbene tokove. I u 2026. godini program festivala donosi kombinaciju novih autorskih radova i nastupa poznatih izvođača, čime se nastavlja tradicija predstavljanja raznolikog i aktualnog glazbenog sadržaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Maja i Šime na padelu: 'Takvu ljubav još nisam vidio. Lupaju se reketima po guzi...'
SEKSKLUZIVNO

VIDEO Maja i Šime na padelu: 'Takvu ljubav još nisam vidio. Lupaju se reketima po guzi...'

Pjevačica i 'Gospodin Savršeni' u dobrom su raspoloženju zaigrali padel, a prilikom igre svako su malo hrlili jedno drugome u zagrljaj
FOTO Nevjerojatna linija! Lopez objavila fotke iz teretane: Evo kako ona izgleda u 57. godini...
'PLJUŠTE' KOMENTARI

FOTO Nevjerojatna linija! Lopez objavila fotke iz teretane: Evo kako ona izgleda u 57. godini...

Jennifer Lopez voli se pohvaliti isklesanom linijom na kojoj bi joj brojne žene pozavidjele. Ovoga puta je na društvenim mrežama objavila fotke iz teretane, a komentari su se nanizali...
FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije
UMRO U 49. GODINI

FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije

Glumac James Van Der Beek dvije se godine borio s rakom debelog crijeva, a preminuo je u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly Van Der Beek, četiri kćeri i dva sina. Proslavio se zahvaljujući seriji "Dawson's Creek", a u galeriji smo se prisjetili njegove karijere kroz godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026