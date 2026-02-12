Ovih 16 pjesama natjecat će se se na 73. Zagrebačkom festivalu

Umjetnički odbor Zagrebačkog festivala, u sastavu Sandro Bastiančić, Lea Dekleva, Aleksandar Ljiljak, Tomo in der Mühlen i Ivan Popeskić, odabrao je 16 skladbi koje će biti izvedene na 73. izdanju festivala 17. travnja ove godine u Mozaik event centru.

Zagrebački festival i ove godine nastavlja djelovati kao platforma otvorena autorima različitih generacija i glazbenih izraza. Pri odabiru pjesama naglasak je stavljen na umjetničku razinu skladbi, kvalitetu glazbe i stihova te ukupni dojam, neovisno o žanru ili dosadašnjoj afirmiranosti izvođača.

U izravnom prijenosu će nastupiti, abecednim redom:

Adastra – Neka (Jeronim Szabolcs Marić)

Colonia – Još malo (Boris Đurđević)

Đana Smajo – Ostavljam (Đana Smajo)

Erna feat. Marin Jurić-Čivro – Samo ovaj dan (Erna Imamović – Dinko Fazinić)

Filip Hozjak – U snu te volim (Miro Buljan – Sonja Buljan)

Fluentes – Bezuvjetno (Goran Bošković)

Goran Karan – Moje malo sve (Goran Karan)

Hari Rončević – Bajka za dvoje (Hari Rončević)

Ivana Kindl feat. Matija Dedić – Nestajemo (Silvio Pasarić)

Jelena Radan – Danas te volim (Anita Valo / Meri Jaman – Aljoša Šerić)

Kristijan Rahimovski – Putnik (Kristijan Rahimovski – Marko Lasić)

Marko Kutlić – Uzmi i drugi dio mene (Miroslav Rus)

Mateo Pilat – Taj (Ines Prajo – Arjana Kunštek)

Milošev feat. Lu Jakelić – Odluke (Matej Milošev)

Peconni – Cure samo žele zabavu (Petar Radić / Predrag Martinjak / Bojan Šalamon / Ivan Dražić – Petar Radić / Ivan Dražić)

TransAkustik – Nježna k’o svila (Igor Ivanović)



Zagrebački festival već više od sedamdeset godina zauzima važno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, njegujući kontinuitet autorske pjesme i prateći suvremene glazbene tokove. I u 2026. godini program festivala donosi kombinaciju novih autorskih radova i nastupa poznatih izvođača, čime se nastavlja tradicija predstavljanja raznolikog i aktualnog glazbenog sadržaja.