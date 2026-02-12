Zagrebački festival i ove godine nastavlja djelovati kao platforma otvorena autorima različitih generacija i glazbenih izraza.
Ovih 16 pjesama natjecat će se se na 73. Zagrebačkom festivalu
Umjetnički odbor Zagrebačkog festivala, u sastavu Sandro Bastiančić, Lea Dekleva, Aleksandar Ljiljak, Tomo in der Mühlen i Ivan Popeskić, odabrao je 16 skladbi koje će biti izvedene na 73. izdanju festivala 17. travnja ove godine u Mozaik event centru.
Zagrebački festival i ove godine nastavlja djelovati kao platforma otvorena autorima različitih generacija i glazbenih izraza. Pri odabiru pjesama naglasak je stavljen na umjetničku razinu skladbi, kvalitetu glazbe i stihova te ukupni dojam, neovisno o žanru ili dosadašnjoj afirmiranosti izvođača.
U izravnom prijenosu će nastupiti, abecednim redom:
Adastra – Neka (Jeronim Szabolcs Marić)
Colonia – Još malo (Boris Đurđević)
Đana Smajo – Ostavljam (Đana Smajo)
Erna feat. Marin Jurić-Čivro – Samo ovaj dan (Erna Imamović – Dinko Fazinić)
Filip Hozjak – U snu te volim (Miro Buljan – Sonja Buljan)
Fluentes – Bezuvjetno (Goran Bošković)
Goran Karan – Moje malo sve (Goran Karan)
Hari Rončević – Bajka za dvoje (Hari Rončević)
Ivana Kindl feat. Matija Dedić – Nestajemo (Silvio Pasarić)
Jelena Radan – Danas te volim (Anita Valo / Meri Jaman – Aljoša Šerić)
Kristijan Rahimovski – Putnik (Kristijan Rahimovski – Marko Lasić)
Marko Kutlić – Uzmi i drugi dio mene (Miroslav Rus)
Mateo Pilat – Taj (Ines Prajo – Arjana Kunštek)
Milošev feat. Lu Jakelić – Odluke (Matej Milošev)
Peconni – Cure samo žele zabavu (Petar Radić / Predrag Martinjak / Bojan Šalamon / Ivan Dražić – Petar Radić / Ivan Dražić)
TransAkustik – Nježna k’o svila (Igor Ivanović)
Zagrebački festival već više od sedamdeset godina zauzima važno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, njegujući kontinuitet autorske pjesme i prateći suvremene glazbene tokove. I u 2026. godini program festivala donosi kombinaciju novih autorskih radova i nastupa poznatih izvođača, čime se nastavlja tradicija predstavljanja raznolikog i aktualnog glazbenog sadržaja.
