Ovih 20 činjenica moraju znati pravi fanovi Prijatelja: Chandler je trebao biti tek sporedni lik...

Donosimo vam 20 činjenica o kultnoj seriji po kojoj će fanovi i najviše pamtiti preminulog Perryja.

1. Serija se nije ispočetka zvala tako

Prije nego što je dobila svoje stalno ime, serija je imala nekoliko radnih naslova - Insomnia Cafe, Friends Like Us i Six of One.

2. Glumci nisu baš voljeli uvodnu pjesmu

Jennifer Aniston, koja je glumila Rachel Green, jednom je izjavila kako im se zamjerila zbog snimanja špice.

- Bilo nam je to malo... Ne znam... Plesanje u fontani? To nam je baš bilo čudno - izjavila je te dodala kako su to sve napravili jer su - morali.

3. Courteney Cox je 'čistunka' u pravom životu. Kao i Monica

Marta Kauffman, jedna od kreatora popularne serije, je 1995. godine otkrila kako je Courteney Cox baš kao Monica Geller.

- Njezina je garderoba najurednija - rekla je tada. Courteney je, u nekoliko intervjua kasnije, priznala:

- Da, da, ja sam frik za čistoću - rekla je.

4. Znate za šest prijatelja. Trebalo je ih biti četiri

Kako navodi Cosmopolitan, popularna šestorka zapravo je trebala biti četvorka. Chandler i Phoebe su trebali biti sporedne uloge.

5. Joey i Monica trebali su završiti skupa

Svim fanovima poznate su epizode kada se Monica i Chandler 'spetljaju' na putu u Londonu, tijekom Rossovog vjenčanja. No, Kauffman je otkrila kako su isprva planirali da Monica i Joey završe skupa.

No, publika u studiju bolje je reagirala na Chandlera.

6. Gunther je bio barista i u pravom životu

James Michael Tyler, glumac koji je preminuo prije dvije godine, a utjelovio je omiljenog baristu u seriji, Gunthera, nije trebao previše učiti za tu ulogu. Naime, za Buzzfeed je 2014. otkrio da je od 1990. godine bio barista u jednom kafiću u Hollywoodu.

7. Do 2016. godine nije se znalo tko je glumio 'Ružnog Debelog Lika'

'Ugly Naked Guy', od kojeg Ross naposljetku kupi stan, bio je sporedni lik u seriji, ali uvijek je zabavljao druge likove i publiku. Tek je 2016. godine Huffington Post otkrio da je iza lika glumac Jon Haugen.

8. Lisa Kudrow nije voljela gitaru

Phoebe i njezino sviranje, kao i pjesma 'Smelly Cat' protežu se kroz cijelu seriju. No, Lisa Kudrow nije u početku bila oduševljena time što njezin lik svira gitaru. Predložila je da Phoebe svira - bongose. Nije joj prošlo.

9. Bruce Willis je izgubio okladu i morao glumiti u Prijateljima

Willis se kladio s kolegom Matthewom Perryjem, s kojim je glumio u filmu 'Ubojica mekog srca'. Okladu je izgubio i morao se pojaviti u seriji. Bio je u čak tri epizode.

10. Tata Matthewa Perryja pojavio se u seriji

U četvrtoj sezoni serije Rachel se zaljubi u svojeg klijenta Joshuu. Kroz nekoliko epizoda pokušava ga zavesti, nagovoriti da izađu na spoj...

No, pomno isplaniran plan se izjalovi kada roditelji Joshue dođu doma i upoznaju je u novoj 'haljini', odnosno negližeu. Joshuinog oca glumio je John Bennett Perry, otac Matta Perryja.

11. Finalna epizoda je toliko uzrujala Perryja da je opet počeo pušiti

Perry je 2012. otkrio za Vanity Fair da mu je snimanje posljednjih epizoda Prijatelja bilo jako stresno.

- Četiri godine nisam pušio, i u zadnjih dva tjedna snimanja sam opet počeo. Bili smo jako svjesni toga da je naše vrijeme zajedno došlo kraju - rekao je tada.

12. Jennifer Aniston je skoro rekla 'ne' zadnjoj sezoni

Aniston je 2004. otkrila kako je imala 'nekoliko problema' sa zadnjom sezonom.

- Htjela sam da serija završi dok nas publika još voli i dok smo na vrhuncu. Nisam ni znala koliko Rachel još imam u sebi - rekla je.

Na kraju je ipak pristala na još jednu sezonu, a smanjen je broj epizoda, s 24 na 18.

13. Brad Pitt je hodao s još jednom glumicom iz Prijatelja

Prije nego što su Brad Pitt i Jennifer Aniston bili u vezi, popularni glumac je ljubio još jednu glumicu iz Prijatelja. Radi se o Christini Applegate koja je glumica Rachelinu sestru Amy.

14. Matt LeBlanc skoro je glumio Phila u Modernoj obitelji

Nakon Prijatelja, LeBlanc je dobio i svoj 'spinoff', Joey. No, serija nije dugo potrajala i otkazana je, a LeBlanc je dobio ponudu da glumi u Modernoj obitelji.

- Sjećam se da sam razmišljao kako je scenarij odličan, no ja nisam pravi glumac za tu ulogu. Bilo bi to nepravedno. Znam što mogu i znam što ne mogu - rekao je za USA Today.

15. Timberlake htio cameo ulogu u seriji

Puno se popularnih glumaca pojavilo tijekom godina u Prijateljima - Bruce Willis, Brad Pitt, Sean Penn... A Justin Timberlake htio je također biti dio povijesti te je zatražio camo ulogu u seriji.

No, David Crane, sukreator serije rekao je kako za njega nisu jednostavno imali dobru ulogu.

16. Epizoda o Noći vještica prva je snimljena nakon 11. rujna

Lisa Kudrow otkrila je kako je to njezina omiljena epizoda.

- Cijeli tjedan, dok sam se vozila po Los Angelesu, ljudi su me zaustavljali i zahvaljivali mi tiho jer smo ih uspjeli nasmijati u teškim trenucima - rekla je.

17. Marcela su glumila dva majmuna

Rossov ljubimac, majmun Marcel, zapravo su - dva majmuna, Monkey i Katie. Schwimmer je 1995. rekao za Entertainment Weekly kako nije baš volio te majmune.

- Nisu mi dopustili da se zbližimo. Baš je bilo bezveze - rekao je.

18. Mijenjao se broj stanova

U prvoj sezoni je Monicin stan bio broj 5. A zatim su scenaristi shvatili da taj broj zapravo ne označava stan na višem katu u New Yorku. Pa su ga promijenili u broj 20. I stan Chandlera i Joeyja je promijenio broj, pa je postao broj 19.

19. Mlađa seka je zapravo - starija

U pravom životu, Courteney Cox je starija od Davida Schwimmera, iako je u seriji ona njegova mlađa sestra. Razlika između njih je dvije godine.

20. Glumio je Petea, a htio je biti Chandler

Jon Favreau glumio je bogataša Petea koji je Monicin dečko u nekoliko epizoda, dok se ne odluči baviti nečime totalno drugačijim... A zapravo je htio glumiti Chandlera. Ipak, nije mu žao.

- Pete Becker imao je odličan fokus i uvjerenja. Jedino mi je žao što nikada nismo doznali kako je završio - rekao je.